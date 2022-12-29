Дядя из Чикаго,

Главная роль досталась звезде сериалов «Настя, соберись!» и «Магомаев» Алине Алексеевой. Алина, хоть и отказалась раскрывать подробности характера своей героини, отметила, что ей знакома такая жизненная ситуация. У Алексеевой тоже когда-то был свой небольшой бизнес, где она была сама себе и директор, и подчиненный, – такая работа быстро приводит к одиночеству. Плюс давление со стороны родителей, сравнение себя с другими – все это Алине знакомо не понаслышке. Актриса отметила, что понимает Катю и сопереживает ей.

В фильме принял участие рок-певец Гарик Сукачев. Он всегда был поклонником Christmas films. Герой Сукачева – это почти Санта-Клаус. По словам артиста, он относится к своему персонажу очень положительно. За 30 лет у него не было опыта работы с подобным материалом. У него нет никакого текста, поэтому это непростая актерская задача, но Сукачеву она показалась интересной.

Съемки проходили в Москве в феврале 2022 года и продлились до марта.

Режиссер фильма Александр Баршак сообщил, что искал артистов, способных к импровизации, которые не только могут сделать «по-живому», но при этом и отклониться от актерской запрограммированности.

Режиссеры стремились снять картину в тренде мировых примеров семейного жанра, при этом сделав акцент на поиске глубины человеческих чувств – в духе советского кино. По жанру это не только семейная и детская комедия в лучших традициях Киностудии им. М. Горького, но и мелодрама, и приключения одновременно.