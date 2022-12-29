Дядя из Чикаго,

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Постер фильма Ёлки-иголки
6.6
Ёлки-иголки - Трейлер
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6.6

Ёлки-иголки

, 2022
Yolki-igolki
Россия / комедия, семейный / 18+
Новогодняя комедия с Павлом Прилучным и Оскаром Кучерой
Трейлеры
Постер фильма Ёлки-иголки
6.6
Ёлки-иголки - Трейлер
Ёлки-иголки  Трейлер

Факты

О фильме

Главная роль досталась звезде сериалов «Настя, соберись!» и «Магомаев» Алине Алексеевой. Алина, хоть и отказалась раскрывать подробности характера своей героини, отметила, что ей знакома такая жизненная ситуация. У Алексеевой тоже когда-то был свой небольшой бизнес, где она была сама себе и директор, и подчиненный, – такая работа быстро приводит к одиночеству. Плюс давление со стороны родителей, сравнение себя с другими – все это Алине знакомо не понаслышке. Актриса отметила, что понимает Катю и сопереживает ей.

В фильме принял участие рок-певец Гарик Сукачев. Он всегда был поклонником Christmas films. Герой Сукачева – это почти Санта-Клаус. По словам артиста, он относится к своему персонажу очень положительно. За 30 лет у него не было опыта работы с подобным материалом. У него нет никакого текста, поэтому это непростая актерская задача, но Сукачеву она показалась интересной.

Съемки проходили в Москве в феврале 2022 года и продлились до марта. 

Режиссер фильма Александр Баршак сообщил, что искал артистов, способных к импровизации, которые не только могут сделать «по-живому», но при этом и отклониться от актерской запрограммированности.

Режиссеры стремились снять картину в тренде мировых примеров семейного жанра, при этом сделав акцент на поиске глубины человеческих чувств – в духе советского кино. По жанру это не только семейная и детская комедия в лучших традициях Киностудии им. М. Горького, но и мелодрама, и приключения одновременно. 

Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю своего соседа из Чикаго. И с этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?

В ролях

Алина Алексеева
Алина Алексеева
Katya
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Sharl
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев
Алина Алексеева
Алина Алексеева
Katya
Дэниел Барнс
Dzhonik
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова
Nimfa
Владимир Гарцунов
Владимир Гарцунов
Myshka
Дмитрий Калихов
Дмитрий Калихов
Mitya
Юлианна Караулова
Юлианна Караулова
Zvezda
Александр Марушев
Bomzh
Eduard Meyzhis
Okhrannik posolstva
Режиссер Александр Баршак
Сценарист Marina Lomteva
Композитор Урюпин, Иван Андреевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 декабря 2022
Дата выхода
29 декабря 2022 Россия AVK`PRO
12 января 2023 Казахстан 6+
12 января 2023 Кыргызстан
5 января 2023 Узбекистан 6+
Бюджет 134 229 354 RUR
Сборы в мире $772 980
Производство Киностудия имени М. Горького, My Way Studio
Другие названия
Yolki-igolki, Ёлки-иголки, Дядя из Чикаго

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 26 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2604 В жанре «комедия»  669 В жанре «семейный»  257 В фильмах России  339 В фильмах 2022 года  89
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Ёлки-иголки - Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Ёлки-иголки

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы о фильме разделились. Сильные стороны — теплая семейная атмосфера, приятные актеры, ненавязчивый юмор и добрая мораль, что нравится зрителям перед праздниками. Слабые стороны — слабая проработка сюжета и персонажей, клише, отдельные моменты кажутся запутанными. Общая оценка — смесь положительных откликов и критики, фильм подойдет для семейного просмотра всем, кто ищет легкое настроение.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.

Отзывы о фильме

Андрей Лютин 31 декабря 2022, 09:46
Реально классная комедия. Кажется, у нас появилась современная новогодняя классика. Конечно не хочу забегать наперед, но чувствую, что этот фильм… Читать дальше…
Босова Маргарита 30 декабря 2022, 00:30
Круто, что посмотрели «Елки-иголки» в кино. Сейчас совсем немного фильмов, которые на самом деле заслуживают внимания, но эта история меня сразу… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Семейное кино: 10 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы
31 декабря 2022 12:00 Семейное кино: 10 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы От мишки Тедди – до Чебурашки: порадуйте себя и детей походом в кинотеатр в зимние праздники!
Алина Алексеева призывает верить в чудеса в трейлере новогоднего фильма «Ёлки-иголки»
30 ноября 2022 16:34 Алина Алексеева призывает верить в чудеса в трейлере новогоднего фильма «Ёлки-иголки» Компанию актрисе в праздничной комедии составили Павел Прилучный и Гарик Сукачев.
В Москве стартовали съемки новогодней комедии «Дядя из Чикаго» с Гариком Сукачевым и Павлом Прилучным
7 февраля 2022 12:53 В Москве стартовали съемки новогодней комедии «Дядя из Чикаго» с Гариком Сукачевым и Павлом Прилучным Фильм выйдет на экраны следующей зимой.

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