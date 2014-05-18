Чудеса, 2014

История о четырех сестрах, старшей из которых 14, дочерях отца-деспота, которые в одно прекрасное лето обретают опыт взросления. Отец — тиран прежде всего потому, что желает уберечь дочерей от глупостей и тягот внешнего мира и использует их труд на производстве меда. Он живет иллюзией, будто семья будет существовать всегда. Но чтобы разрушить идиллию, достаточно появления среди девочек мальчика-подростка…
- Картина была отмечена Гран-при 67-го Каннского кинофестиваля.
Отец, консерватор и тиран, хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей современного мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, живут в собственном сказочном королевстве на ферме и продолжают семейное дело — производство натурального меда. Но это лето будет особенным. Чтобы разрушить хрупкую иллюзию безопасности, которую создал отец, достаточно появления среди девочек мальчика-подростка и случайная встреча с теледивой (Моника Беллуччи), которая снимает новое шоу о местных экологических производствах…