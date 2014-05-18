Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чудеса Чудеса
Киноафиша Фильмы Чудеса
Le meraviglie

Чудеса, 2014

2014 / Италия
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Консервативный отец стремится любой ценой оградить дочерей от опасностей современного мира
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

История о четырех сестрах, старшей из которых 14, дочерях отца-деспота, которые в одно прекрасное лето обретают опыт взросления. Отец — тиран прежде всего потому, что желает уберечь дочерей от глупостей и тягот внешнего мира и использует их труд на производстве меда. Он живет иллюзией, будто семья будет существовать всегда. Но чтобы разрушить идиллию, достаточно появления среди девочек мальчика-подростка…

- Картина была отмечена Гран-при 67-го Каннского кинофестиваля.

Отец, консерватор и тиран, хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей современного мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, живут в собственном сказочном королевстве на ферме и продолжают семейное дело — производство натурального меда. Но это лето будет особенным. Чтобы разрушить хрупкую иллюзию безопасности, которую создал отец, достаточно появления среди девочек мальчика-подростка и случайная встреча с теледивой (Моника Беллуччи), которая снимает новое шоу о местных экологических производствах…

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 21 января 2019
Премьера в мире 18 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Аличе Рорвахер
Аличе Рорвахер
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Маргарете Тизель
Маргарете Тизель
Сабина Тимотео
Сабина Тимотео
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудеса 4 постера
Каннский кинофестиваль Гран-при
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Семья Вольфганга и Анджелики живет максимально уединенно и удаленно от цивилизации. Глава их «мирка» считает, что его четыре дочери должны вырасти в сказочном, понятном и простом королевстве. Продолжая при этом семейное дело – производство меда. Но лето приносит с собой массу изменений. Девочки растут и познают мир, а еще в их глубинку приезжает теледива со своей командой, чтобы провести отбор для новой передачи «Страна чудес». Возможность попасть туда сулит им не…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «Короны» Джош О’Коннор и Изабелла Росселлини снимутся в новом фильме Аличе Рорвахер Картина, получившая название «Химера», расскажет о теневой стороне археологических раскопок на юге Италии.
Написать
15 февраля 2022 10:47
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши