Чудеса, 2014

Наша рецензия

Семья Вольфганга и Анджелики живет максимально уединенно и удаленно от цивилизации. Глава их «мирка» считает, что его четыре дочери должны вырасти в сказочном, понятном и простом королевстве. Продолжая при этом семейное дело – производство меда. Но лето приносит с собой массу изменений. Девочки растут и познают мир, а еще в их глубинку приезжает теледива со своей командой, чтобы провести отбор для новой передачи «Страна чудес». Возможность попасть туда сулит им не…