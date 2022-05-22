Драматическая лента основана на реальных событиях. В центре сюжета – трагические события, связанные с террористической атакой в Париже в ночь на 13 ноября 2015 года.
События разворачиваются в ночь убийства 130 человек, большая часть которых погибла во время рок-концерта в клубе Bataclan. Режиссер изменил имена в целях безопасности. В остальном фильм напоминает сложную полицейскую процедуру, в которой детально описываются следственные мероприятия, продлившиеся 5 дней.
Главную роль воплотил на экране лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден. Популярный французский актер известен во всем мире по картинам об Агенте 117.
Героев второго плана тоже играют известные персоны – Виктуар Дю Буа из «Назови меня своим именем» и Рафаэль Кенар. Обе его последние картины попали на фестиваль в 2022 году («Убойный монтаж» и «Курение вызывает кашель»).
Режиссерское кресло занял французский продюсер, постановщик и сценарист Седрик Хименес. Его дебют в качестве сценариста и режиссера состоялся в 2012 году, когда на экраны вышел фильм «Чужими глазами».
В ноябре 2015 года Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собирались останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар. Теперь в опасности не только Франция, но и вся Европа.
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