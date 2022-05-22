Драматическая лента основана на реальных событиях. В центре сюжета – трагические события, связанные с террористической атакой в Париже в ночь на 13 ноября 2015 года.

События разворачиваются в ночь убийства 130 человек, большая часть которых погибла во время рок-концерта в клубе Bataclan. Режиссер изменил имена в целях безопасности. В остальном фильм напоминает сложную полицейскую процедуру, в которой детально описываются следственные мероприятия, продлившиеся 5 дней.

Главную роль воплотил на экране лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден. Популярный французский актер известен во всем мире по картинам об Агенте 117.

Героев второго плана тоже играют известные персоны – Виктуар Дю Буа из «Назови меня своим именем» и Рафаэль Кенар. Обе его последние картины попали на фестиваль в 2022 году («Убойный монтаж» и «Курение вызывает кашель»).

Режиссерское кресло занял французский продюсер, постановщик и сценарист Седрик Хименес. Его дебют в качестве сценариста и режиссера состоялся в 2012 году, когда на экраны вышел фильм «Чужими глазами».