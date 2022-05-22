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Постер фильма Шрамы Парижа
6.2
Шрамы Парижа - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Шрамы Парижа
6.2

Шрамы Парижа

, 2022
Novembre
Франция / криминал, драма, триллер / 18+
Триллер с Жаном Дюжарденом о расследовании теракта в Париже
Трейлеры
Постер фильма Шрамы Парижа
6.2
Шрамы Парижа - Дублированный трейлер
Шрамы Парижа  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Драматическая лента основана на реальных событиях. В центре сюжета – трагические события, связанные с террористической атакой в Париже в ночь на 13 ноября 2015 года. 

События разворачиваются в ночь убийства 130 человек, большая часть которых погибла во время рок-концерта в клубе Bataclan. Режиссер изменил имена в целях безопасности. В остальном фильм напоминает сложную полицейскую процедуру, в которой детально описываются следственные мероприятия, продлившиеся 5 дней.

Главную роль воплотил на экране лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден. Популярный французский актер известен во всем мире по картинам об Агенте 117.

Героев второго плана тоже играют известные персоны – Виктуар Дю Буа из «Назови меня своим именем» и Рафаэль Кенар. Обе его последние картины попали на фестиваль в 2022 году («Убойный монтаж» и «Курение вызывает кашель»).

Режиссерское кресло занял французский продюсер, постановщик и сценарист Седрик Хименес. Его дебют в качестве сценариста и режиссера состоялся в 2012 году, когда на экраны вышел фильм «Чужими глазами». 

В ноябре 2015 года Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собирались останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар. Теперь в опасности не только Франция, но и вся Европа.

В ролях

Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Fred
Лина Кудри
Лина Кудри
Samia
Марина Вакт
Марина Вакт
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Capitaine Inès Moreau
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Marco
Сандрин Киберлэн
Сандрин Киберлэн
Héloïse
Седрик Кан
Седрик Кан
Martin
Софиан Каммес
Софиан Каммес
Foued
Сами Ауталбали
Сами Ауталбали
Kader
Стефан Бак
Djibril
Рафаэль Кенар
Рафаэль Кенар
Rudy
Режиссер Седрик Жименес
Сценарист Жанна Эрри, Olivier Demangel, Седрик Жименес, LB, Thibault Roux
Композитор Гийом Руссель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 апреля 2023
Премьера в мире 22 мая 2022
Дата выхода
27 октября 2022 Россия Global Film 16+
11 мая 2023 Австралия
27 октября 2022 Азербайджан 16+
5 октября 2022 Бельгия
20 октября 2022 Германия
3 августа 2023 Греция
27 октября 2022 Грузия R
16 февраля 2023 Израиль
14 апреля 2023 Испания
13 апреля 2023 Италия
27 октября 2022 Казахстан 16+
7 октября 2022 Канада
27 октября 2022 Кыргызстан 16+
11 мая 2023 Новая Зеландия
10 февраля 2023 Польша
19 января 2023 Португалия
8 декабря 2022 Украина
5 октября 2022 Франция
27 июля 2023 Хорватия
5 октября 2022 Швейцария
10 ноября 2023 Швеция 15
Бюджет €15 980 000
Сборы в мире $18 554 715
Производство Récifilms, Chi-Fou-Mi Productions, StudioCanal
Другие названия
Novembre, November, Шрамы Парижа, Ataque a Paris, Khamisha Yamim Be'November, Listopad, Napad na Pariz, November - I cinque giorni dopo il Bataclan, November - Paris im Fadenkreuz, Novembro - Paris Atacado, Noviembre: París atacado, Νοέμβρης, Атака на Париж, 驚天十一月, נובמבר, 13/11, Krvavý listopad, Terror párizsban

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
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Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Шрамы Парижа - Дублированный трейлер
Шрамы Парижа Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Comon 3 ноября 2022, 02:43
Утонченный французский фильм про агентурную работу по террористам. Ничего лишнего, никакого лишнего американского героизма и радости от поимки… Читать дальше…
Weteran Mc 23 июня 2024, 01:29
Такой себе фильм. Вроде и сюжет интересный, и тематика одна из моих любимых, и основано на реальных событиях. Но снято как то скучно, совершенно не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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