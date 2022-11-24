В центре сюжета дружба Олега, Лехи и Антона — самых обыкновенных парней с окраины Питера. У таких людей мало что есть в жизни — их быт прост. Дружба, верность и слово — самое главное, что делает жизнь настоящей. Тренер предлагает Олегу провести профессиональный бой по боксу. Это поможет им с Лехой накопить часть денег для общей мечты — кругосветного путешествия. На одной из тренировок по подготовке к бою Олег случайно убивает спарринг-партнера. Несчастный случай разрушил все планы Олега. Пережить это обстоятельство ему помогает старый товарищ по боксу Антон. Пользуясь травматическим состоянием Олега, Антон втягивает его в наркобизнес.