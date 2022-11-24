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F20, 2022

2022 / Россия
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О фильме

В центре сюжета дружба Олега, Лехи и Антона — самых обыкновенных парней с окраины Питера. У таких людей мало что есть в жизни — их быт прост. Дружба, верность и слово — самое главное, что делает жизнь настоящей. Тренер предлагает Олегу провести профессиональный бой по боксу. Это поможет им с Лехой накопить часть денег для общей мечты — кругосветного путешествия. На одной из тренировок по подготовке к бою Олег случайно убивает спарринг-партнера. Несчастный случай разрушил все планы Олега. Пережить это обстоятельство ему помогает старый товарищ по боксу Антон. Пользуясь травматическим состоянием Олега, Антон втягивает его в наркобизнес.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 ноября 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Возраст 18+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Арсений Герасимов
В ролях
Павел Давыдов
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Никита Павленко
Никита Павленко
Дмитрий Чужченко
Александра Быстржицкая
Александра Быстржицкая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма F20 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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