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Постер фильма Добро пожаловать в семью
7.2
Добро пожаловать в семью - Трейлер
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7.2

Добро пожаловать в семью

, 2021
Dobro pozhalovat v semyu
Беларусь / комедия, криминал, мелодрама / 18+
Криминальная комедия о незадачливом влюбленном, решившим жениться на дочери бандита
Трейлеры
Постер фильма Добро пожаловать в семью
7.2
Добро пожаловать в семью - Трейлер
Добро пожаловать в семью  Трейлер

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Факты

О фильме

Действие белорусской комедии разворачивается вокруг криминального авторитета Леонида Ивановича, ныне директора крупной компании. Леонид Иванович делает все возможное, чтобы защитить свою дочь Миру от всяких ненадежных поклонников. Увы, юный Саша об этом не знает. Он просто влюбляется в девушку и начинает за ней ухаживать, рискуя не только рабочим местом, но и собственной жизнью. «Добро пожаловать в семью» — прекрасный вариант для тех, кто любит кино легкое и нетривиальное.

Постановщиком фильма стал Владимир Зинкевич, снявший сериал «Качели» и триллер «Спайс бойз». Российская публика пока не особо знакома с работами Зинкевича, тем не менее на родине ему уже удалось продемонстрировать свой кинематографический талант.

Главную мужскую роль в ленте исполнил российский актер Владимир Сычев, известный киноманам по комедийному фильму «ДМБ», «Мамы», а также сериалам «Физрук», «Закон каменных джунглей», «Ералаш».

Компанию Сычеву на большом экране составила Светлана Камынина, звезда российских сериалов, любимая зрителями в первую очередь по своей роли в «Интернах». Камынина также снялась в «Проекте “Анна Николаевна”» и «Настя, соберись!».

В «Добро пожаловать в семью» также сыграл Петр Буслов, российский актер, широко известный по своей роли в «Бумере» и сериале «Домашний арест».

Исполнитель главной роли Владимир Сычев познакомился с режиссером Владимиром Зинкевичем во время съемок полнометражной картины «Спайс бойз». Именно тогда они решили продолжить совместную работу.

Над сценарием «Добро пожаловать в семью» работала целая команда авторов, а процесс возглавлял сам Владимир Зинкевич, который активно вносил свои правки и замечания в готовый скрипт.

Светлана Камынина в фильме исполнит роль очень честного прокурора, которая на протяжении всего действа будет безуспешно пытаться бросить курить. В одном из интервью актриса призналась, что до съемок «Добро пожаловать в семью» никогда не работала в жанре криминальной комедии. Камынина согласилась на проект, потому что хотела попробовать себя в чем-то новом.

Вместе с Камыниной в «Добро пожаловать в семью» снялся Ростислав Бершауэр, знакомый многим по фильму «Вне игры». В комедии Зинкевича ему досталась роль заместителя прокурора, который оказывается не самым честным человеком. По мере развития событий он идет по головам и предает множество людей.

Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.

В ролях

Владимир Сычев
Владимир Сычев
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Nadezhda Viktorovna Kuzmina
Петр Буслов
Петр Буслов
Mossad
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Prokuror Noyabrskiy
Алексей Маслодудов
Алексей Маслодудов
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Сергей Иванюк
Сергей Иванюк
Sergey
German Dyatko
Syn Mossada
Nikita Klyutko
Leytenant
Антон Колесников
Barmen iz «Zefira»
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов
Kolobok
Квитатиани, Торнике Гурамович
Kika
Режиссер Владимир Зинкевич
Сценарист Pavel Dyatko, Anton Pavlinich, Владимир Зинкевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 14 апреля 2022
Дата выхода
14 апреля 2022 Россия Arna Media 16+
Сборы в мире $143 594
Производство Avant Drive
Другие названия
Dobro pozhalovat v semyu, Добро пожаловать в семью

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 17 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Добро пожаловать в семью - Трейлер
Добро пожаловать в семью Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Добро пожаловать в семью

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
По отзывам зрителей, фильм воспринимается как современный и добрый, с лёгким юмором и понятной подачей. Сильные стороны — доступность, приятная атмосфера и ясная история. К слабым относят спорный саундтрек и возможную слабую проработку некоторых элементов. Общая оценка — положительная. Фильм подойдет зрителям, ищущим ненавязчивое развлекательное кино и дружелюбную атмосферу.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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