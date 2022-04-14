Добро пожаловать в семью, 2021

Действие белорусской комедии разворачивается вокруг криминального авторитета Леонида Ивановича, ныне директора крупной компании. Леонид Иванович делает все возможное, чтобы защитить свою дочь Миру от всяких ненадежных поклонников. Увы, юный Саша об этом не знает. Он просто влюбляется в девушку и начинает за ней ухаживать, рискуя не только рабочим местом, но и собственной жизнью. «Добро пожаловать в семью» — прекрасный вариант для тех, кто любит кино легкое и нетривиальное.

Постановщиком фильма стал Владимир Зинкевич, снявший сериал «Качели» и триллер «Спайс бойз». Российская публика пока не особо знакома с работами Зинкевича, тем не менее на родине ему уже удалось продемонстрировать свой кинематографический талант.

Главную мужскую роль в ленте исполнил российский актер Владимир Сычев, известный киноманам по комедийному фильму «ДМБ», «Мамы», а также сериалам «Физрук», «Закон каменных джунглей», «Ералаш».

Компанию Сычеву на большом экране составила Светлана Камынина, звезда российских сериалов, любимая зрителями в первую очередь по своей роли в «Интернах». Камынина также снялась в «Проекте “Анна Николаевна”» и «Настя, соберись!».

В «Добро пожаловать в семью» также сыграл Петр Буслов, российский актер, широко известный по своей роли в «Бумере» и сериале «Домашний арест».