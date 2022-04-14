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Добро пожаловать в семью, 2021

2021 / Беларусь
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Криминальная комедия о незадачливом влюбленном, решившим жениться на дочери бандита
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Действие белорусской комедии разворачивается вокруг криминального авторитета Леонида Ивановича, ныне директора крупной компании. Леонид Иванович делает все возможное, чтобы защитить свою дочь Миру от всяких ненадежных поклонников. Увы, юный Саша об этом не знает. Он просто влюбляется в девушку и начинает за ней ухаживать, рискуя не только рабочим местом, но и собственной жизнью. «Добро пожаловать в семью» — прекрасный вариант для тех, кто любит кино легкое и нетривиальное.

Постановщиком фильма стал Владимир Зинкевич, снявший сериал «Качели» и триллер «Спайс бойз». Российская публика пока не особо знакома с работами Зинкевича, тем не менее на родине ему уже удалось продемонстрировать свой кинематографический талант.

Главную мужскую роль в ленте исполнил российский актер Владимир Сычев, известный киноманам по комедийному фильму «ДМБ», «Мамы», а также сериалам «Физрук», «Закон каменных джунглей», «Ералаш».

Компанию Сычеву на большом экране составила Светлана Камынина, звезда российских сериалов, любимая зрителями в первую очередь по своей роли в «Интернах». Камынина также снялась в «Проекте “Анна Николаевна”» и «Настя, соберись!».

В «Добро пожаловать в семью» также сыграл Петр Буслов, российский актер, широко известный по своей роли в «Бумере» и сериале «Домашний арест».

Исполнитель главной роли Владимир Сычев познакомился с режиссером Владимиром Зинкевичем во время съемок полнометражной картины «Спайс бойз». Именно тогда они решили продолжить совместную работу.

Над сценарием «Добро пожаловать в семью» работала целая команда авторов, а процесс возглавлял сам Владимир Зинкевич, который активно вносил свои правки и замечания в готовый скрипт.

Светлана Камынина в фильме исполнит роль очень честного прокурора, которая на протяжении всего действа будет безуспешно пытаться бросить курить. В одном из интервью актриса призналась, что до съемок «Добро пожаловать в семью» никогда не работала в жанре криминальной комедии. Камынина согласилась на проект, потому что хотела попробовать себя в чем-то новом.

Вместе с Камыниной в «Добро пожаловать в семью» снялся Ростислав Бершауэр, знакомый многим по фильму «Вне игры». В комедии Зинкевича ему досталась роль заместителя прокурора, который оказывается не самым честным человеком. По мере развития событий он идет по головам и предает множество людей.

Леонид Иванович — Крестный отец. В этом мире он любит лишь две вещи: быть Крестным отцом и свою дочь Миру. Чтобы не разгневать босса, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал про семью, и просто влюбился с первого взгляда. Теперь у него непростая задача — не лишиться руки и сердца до свадьбы.

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Arna Media
Режиссер
Владимир Зинкевич
Владимир Зинкевич
В ролях
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Петр Буслов
Петр Буслов
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Алексей Маслодудов
Алексей Маслодудов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добро пожаловать в семью 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Denis Martovsky 21 апреля 2022, 17:11
Из всех русских фильмов это самый лучший, не думал что на столько будет хороший, приятно удивил, советую сходить
Дмитрий Балобанов 19 апреля 2022, 15:33
Современный, хороший фильм, рекомендую
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5 голосов
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