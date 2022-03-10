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Постер фильма Радхе Шьям
6.5
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6.5

Радхе Шьям

, 2022
Radhe Shyam
Индия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Радхе Шьям
6.5

О фильме

1970-е, Европа. Хиромант Викрам Адитья находится в конфликте между судьбой и своей любовью к Преране.

В ролях

Прабхас
Прабхас
Vikramaditya
Пуджа Хегде
Prerana
Бхагьяшри
Girija Rani
Сачин Кхедекар
Prerana's Uncle
Мурли Шарма
Prerana's father
Кришнам Раджу
Paramahamsa
Джагапатхи Бабу
Anand Rajput
Priyadarshi Pulikonda
Subbarao
Flora Jacob
Indira Gandhi
Кунаал Рой Капур
Vedant
Режиссер К.К. Радхакришна Кумар
Сценарист Abbas Dalal, Хуссэйн Далаль, Madhan Karky, Sankar Kesanakurthi
Композитор Анкит Балхара, Sanchit Balhara, Manan Bhardwaj, Justin Prabhakaran
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 марта 2022
Премьера в мире 10 марта 2022
Дата выхода
11 марта 2022 Россия 12+
11 марта 2022 Австралия M
10 марта 2022 Великобритания 12A
11 марта 2022 Индия UA
Бюджет 2 000 000 000 INR
Сборы в мире $15 954 804
Производство Gopikrishna Movies, T-Series Films, UV Creations
Другие названия
Radhe Shyam, Радхе Шьям, राधे श्याम, 라드헤 시암, 手相情缘, 拉德希亚姆, Prabhas20, RadheShyam

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 24 января 2023

Отзывы о фильме

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