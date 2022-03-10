В ролях
Сачин Кхедекар
Prerana's Uncle
Кришнам Раджу
Paramahamsa
Джагапатхи Бабу
Anand Rajput
Priyadarshi Pulikonda
Subbarao
Flora Jacob
Indira Gandhi
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
К.К. Радхакришна Кумар
Сценарист
Abbas Dalal, Хуссэйн Далаль, Madhan Karky, Sankar Kesanakurthi
Композитор
Анкит Балхара, Sanchit Balhara, Manan Bhardwaj, Justin Prabhakaran
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
11 марта 2022
Премьера в мире
10 марта 2022
Дата выхода
|11 марта 2022
|Россия
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|12+
|11 марта 2022
|Австралия
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|M
|10 марта 2022
|Великобритания
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|12A
|11 марта 2022
|Индия
|
|UA
Бюджет
2 000 000 000 INR
Сборы в мире
$15 954 804
Производство
Gopikrishna Movies, T-Series Films, UV Creations
Другие названия
Radhe Shyam, Радхе Шьям, राधे श्याम, 라드헤 시암, 手相情缘, 拉德希亚姆, Prabhas20, RadheShyam