Школа волшебства, 2021

Поклонники оригинальной ленты «Колдунья приходит ночью» смогут узнать о предыстории персонажа Паолы. Фильм расскажет о ее юности, когда та была на грани смерти и чудом спаслась от рук коварного барона, который ненавидит ведьм. При этом ленту можно смотреть и как самостоятельную работу, а не приквел к другому произведению, так как события происходят в прошлом.
Фильм повторяет каноны сказочных произведений. Зарождение истории начинается у реки, где малютку-колдунью заворачивают в плед и отправляют по течению. С этого начинаются ее приключения, полные тайн, загадок и других мистических персонажей.
Сказка о волшебном мире, где обучаются волшебству, контролируют силы и борются со злом, понравится и младшим зрителям, и более взрослым. В касте задействованы как юные, так и более зрелые актеры.
Лента рассказывает о семейных ценностях и воспитании молодого поколения. Добрая колдунья помогает юной девушке обрести магические силы и направить их на благо, а не во зло. Она также спасает ведьмочку от неприятностей, в которые она часто попадает из-за взбалмошного характера.
Фильм является приквелом ленты 2018 года под названием «Колдунья приходит ночью». В нем речь шла о взрослой колдунье Паоле, которая превращалась в рождественскую Бефану с наступлением ночи и разносила детям подарки. В новом фильме покажут юность ведьмы. Ее роль исполнила Зои Массенти.
Режиссером выступила Паола Ранди, которая работает в комедийном и фантастических жанрах. Среди ее проектов есть сериалы «Черная луна», «Невидимка Зеро» и другие.
Роль колдуньи Долорес сыграла Моника Беллуччи. Популярная актриса появилась в фильме с седыми волосами. Ее персонаж спас Паолу от неминуемой гибели, а позже они стали работать вместе.
Премьера фильма состоялась в Италии, а больше лента не продавалась в другие страны, за исключением России. Несмотря на ограниченный релиз, ленте удалось собрать более 550 тысяч долларов в прокате. В сборах пока не учитывались цифры России.
Сценарий написали Менотти и Никола Гуальяноне. Вместе они работали над фильмами «Однажды в Риме», «Они просто призраки», «Меня зовут Джиг Робот» и другими.
Долорес, добрая и могущественная колдунья, обучает одаренных детей тому, что умеет лучше всего — основам магии. Однажды она спасает Паолу - озорную и бесстрашную девочку, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой. Пришло время показать, на что способна добрая магия!