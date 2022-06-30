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La Befana vien di notte: Le origini

Школа волшебства, 2021

2021 / Италия
5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Семейное фэнтези о силе доброй магии
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Причины посмотреть Факты О фильме

Поклонники оригинальной ленты «Колдунья приходит ночью» смогут узнать о предыстории персонажа Паолы. Фильм расскажет о ее юности, когда та была на грани смерти и чудом спаслась от рук коварного барона, который ненавидит ведьм. При этом ленту можно смотреть и как самостоятельную работу, а не приквел к другому произведению, так как события происходят в прошлом.

Фильм повторяет каноны сказочных произведений. Зарождение истории начинается у реки, где малютку-колдунью заворачивают в плед и отправляют по течению. С этого начинаются ее приключения, полные тайн, загадок и других мистических персонажей.

Сказка о волшебном мире, где обучаются волшебству, контролируют силы и борются со злом, понравится и младшим зрителям, и более взрослым. В касте задействованы как юные, так и более зрелые актеры.

Лента рассказывает о семейных ценностях и воспитании молодого поколения. Добрая колдунья помогает юной девушке обрести магические силы и направить их на благо, а не во зло. Она также спасает ведьмочку от неприятностей, в которые она часто попадает из-за взбалмошного характера.

Фильм является приквелом ленты 2018 года под названием «Колдунья приходит ночью». В нем речь шла о взрослой колдунье Паоле, которая превращалась в рождественскую Бефану с наступлением ночи и разносила детям подарки. В новом фильме покажут юность ведьмы. Ее роль исполнила Зои Массенти.

Режиссером выступила Паола Ранди, которая работает в комедийном и фантастических жанрах. Среди ее проектов есть сериалы «Черная луна», «Невидимка Зеро» и другие.

Роль колдуньи Долорес сыграла Моника Беллуччи. Популярная актриса появилась в фильме с седыми волосами. Ее персонаж спас Паолу от неминуемой гибели, а позже они стали работать вместе.

Премьера фильма состоялась в Италии, а больше лента не продавалась в другие страны, за исключением России. Несмотря на ограниченный релиз, ленте удалось собрать более 550 тысяч долларов в прокате. В сборах пока не учитывались цифры России.

Сценарий написали Менотти и Никола Гуальяноне. Вместе они работали над фильмами «Однажды в Риме», «Они просто призраки», «Меня зовут Джиг Робот» и другими.

Долорес, добрая и могущественная колдунья, обучает одаренных детей тому, что умеет лучше всего — основам магии. Однажды она спасает Паолу - озорную и бесстрашную девочку, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой. Пришло время показать, на что способна добрая магия!

 

5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера в мире 30 июня 2022
Возраст 6+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Паола Ранди
Паола Ранди
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фабио Де Луиджи
Фабио Де Луиджи
Алессандро Абер
Алессандро Абер
Коррадо Гуццанти
Коррадо Гуццанти
Франческо Руссо
Франческо Руссо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Школа волшебства 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Pushka
12:10 от 200 ₽
Silver cinema
16:10 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
bochdew 16 июля 2022, 16:36
Интересный, вызвал бурю эмоций. Хочется пересмотреть вновь ☺️
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16 голосов
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«Школа волшебства» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
12:10 от 200 ₽
Silver cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А
2D
16:10 от 350 ₽
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