Школа волшебства, 2021

Поклонники оригинальной ленты «Колдунья приходит ночью» смогут узнать о предыстории персонажа Паолы. Фильм расскажет о ее юности, когда та была на грани смерти и чудом спаслась от рук коварного барона, который ненавидит ведьм. При этом ленту можно смотреть и как самостоятельную работу, а не приквел к другому произведению, так как события происходят в прошлом.

Фильм повторяет каноны сказочных произведений. Зарождение истории начинается у реки, где малютку-колдунью заворачивают в плед и отправляют по течению. С этого начинаются ее приключения, полные тайн, загадок и других мистических персонажей.

Сказка о волшебном мире, где обучаются волшебству, контролируют силы и борются со злом, понравится и младшим зрителям, и более взрослым. В касте задействованы как юные, так и более зрелые актеры.

Лента рассказывает о семейных ценностях и воспитании молодого поколения. Добрая колдунья помогает юной девушке обрести магические силы и направить их на благо, а не во зло. Она также спасает ведьмочку от неприятностей, в которые она часто попадает из-за взбалмошного характера.