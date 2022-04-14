Дочь рыбака, 2019

История о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне, полуострове на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел. Однако семья Сары и жители деревни настаивают на похоронах, пусть и

формальных – старейшины убеждены, что непогребенный рыбак – причина всех несчастий, которые обрушиваются на деревню одно за другим. Сара бунтует и идет против воли и обычаев семьи. Природа как будто протестует вместе с ней – надвигается шторм, и Сара отправляется в бушующее море на поиски отца.