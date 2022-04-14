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Дочь рыбака Дочь рыбака
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Дочь рыбака, 2019

2019 / Россия / Азербайджан
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О фильме

История о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне, полуострове на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел. Однако семья Сары и жители деревни настаивают на похоронах, пусть и
формальных – старейшины убеждены, что непогребенный рыбак – причина всех несчастий, которые обрушиваются на деревню одно за другим. Сара бунтует и идет против воли и обычаев семьи. Природа как будто протестует вместе с ней – надвигается шторм, и Сара отправляется в бушующее море на поиски отца.

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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 21 апреля 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Возраст 12+
Режиссер
Исмаил Сафарали
В ролях
Хамаил Гасанова
Гюнеш Мехдизаде
Вусал Азизов
Фарид Асланов
Эльнур Наджафов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь рыбака 1 постер
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