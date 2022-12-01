На тебе сошёлся клином белый свет, 2022

Для Ильи Поплаухина фильм стал режиссерским дебютом, до этого он снимал только короткометражные ленты.

Премьера состоялась в августе 2022 года в Выборге в рамках фестиваля российских фильмов «Окно в Европу». Картина не получила наград, но привлекла внимание музыкальных критиков.

По словам Поплаухина, для него это не биографическая картина о Янке Дягилевой, а скорее, агиография — жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы.

Примечательно, что в фильме, посвященном Янке Дягилевой, не звучит ни одна из ее песен. При этом картина пропитана образами и настроением ее музыкальных композиций.

Название фильма выбрано неслучайно. Оно — первая строка из советской песни «Белый свет». Ее спели многие исполнители, в том числе и Янка Дягилева. Этот трек вошел в альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика», который появился в 1990 году.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге в июле 2020-го и продлились до второй половины августа того же года.

Готовясь к роли Янки Дягилевой, начинающая актриса Кира Пиевская почти год знакомилась с ее биографией и творчеством. Кира не только прочла, просмотрела и прослушала все материалы, связанные с героиней, но и познакомилась с людьми, которые знали ее при жизни.