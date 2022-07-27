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На тебе сошёлся клином белый свет На тебе сошёлся клином белый свет
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На тебе сошёлся клином белый свет, 2022

2022 / Россия
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О фильме

В лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня в жизни девушки, в течение которого она проделает длинный путь – из города на дачу, а потом в чащу к реке. В этот день Янка успеет повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых. Кажется, очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.

Год выпуска 2022
Режиссер
Игорь Поплаухин
В ролях
Кира Пиевская
Екатерина Ермишина
Георгий Кудренко
Георгий Кудренко
Максим Козлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На тебе сошёлся клином белый свет 1 постер
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