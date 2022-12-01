На тебе сошёлся клином белый свет, 2022

Для Ильи Поплаухина фильм стал режиссерским дебютом, до этого он снимал только короткометражные ленты.
Премьера состоялась в августе 2022 года в Выборге в рамках фестиваля российских фильмов «Окно в Европу». Картина не получила наград, но привлекла внимание музыкальных критиков.
По словам Поплаухина, для него это не биографическая картина о Янке Дягилевой, а скорее, агиография — жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы.
Примечательно, что в фильме, посвященном Янке Дягилевой, не звучит ни одна из ее песен. При этом картина пропитана образами и настроением ее музыкальных композиций.
Название фильма выбрано неслучайно. Оно — первая строка из советской песни «Белый свет». Ее спели многие исполнители, в том числе и Янка Дягилева. Этот трек вошел в альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика», который появился в 1990 году.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге в июле 2020-го и продлились до второй половины августа того же года.
Готовясь к роли Янки Дягилевой, начинающая актриса Кира Пиевская почти год знакомилась с ее биографией и творчеством. Кира не только прочла, просмотрела и прослушала все материалы, связанные с героиней, но и познакомилась с людьми, которые знали ее при жизни.
В лесной речке охотники обнаруживают тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. Эта неожиданная находка становится отправной точкой запутанной истории о последнем дне жизни девушки.
Последний день в жизни Янки оказывается полон загадок и неожиданных поворотов. Путешествие девушки через различные места и встречи с разнообразными персонажами открывает новые аспекты ее личности и прошлого. Она вспоминает моменты радости, разочарования, любви и внутренних конфликтов, принимая самые сложные решения и узнавая про себя что-то новое. Каждый шаг Янки приближает ее к истинному пониманию происшедших событий и окончательному разгадыванию загадочной гибели. Тайны, которые она раскроет в этот день, окажутся ключом к истине и разгадке ее судьбы.
|8 декабря 2022
|Россия
|Кино.Арт.Про