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Постер фильма На тебе сошёлся клином белый свет
5.2
На тебе сошёлся клином белый свет - Трейлер
Киноафиша Фильмы На тебе сошёлся клином белый свет
5.2

На тебе сошёлся клином белый свет

, 2022
Na tebe soshyolsya klinom belyy svet
Россия / драма / 18+
Драма о последнем дне жизни Янки Дягилевой
Трейлеры
Постер фильма На тебе сошёлся клином белый свет
5.2
На тебе сошёлся клином белый свет - Трейлер
На тебе сошёлся клином белый свет  Трейлер

Факты

О фильме

Для Ильи Поплаухина фильм стал режиссерским дебютом, до этого он снимал только короткометражные ленты.

Премьера состоялась в августе 2022 года в Выборге в рамках фестиваля российских фильмов «Окно в Европу». Картина не получила наград, но привлекла внимание музыкальных критиков.

По словам Поплаухина, для него это не биографическая картина о Янке Дягилевой, а скорее, агиография — жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы.

Примечательно, что в фильме, посвященном Янке Дягилевой, не звучит ни одна из ее песен. При этом картина пропитана образами и настроением ее музыкальных композиций.

Название фильма выбрано неслучайно. Оно — первая строка из советской песни «Белый свет». Ее спели многие исполнители, в том числе и Янка Дягилева. Этот трек вошел в альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика», который появился в 1990 году.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге в июле 2020-го и продлились до второй половины августа того же года.

Готовясь к роли Янки Дягилевой, начинающая актриса Кира Пиевская почти год знакомилась с ее биографией и творчеством. Кира не только прочла, просмотрела и прослушала все материалы, связанные с героиней, но и познакомилась с людьми, которые знали ее при жизни. 

В лесной речке охотники обнаруживают тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. Эта неожиданная находка становится отправной точкой запутанной истории о последнем дне жизни девушки.
Последний день в жизни Янки оказывается полон загадок и неожиданных поворотов. Путешествие девушки через различные места и встречи с разнообразными персонажами открывает новые аспекты ее личности и прошлого. Она вспоминает моменты радости, разочарования, любви и внутренних конфликтов, принимая самые сложные решения и узнавая про себя что-то новое. Каждый шаг Янки приближает ее к истинному пониманию происшедших событий и окончательному разгадыванию загадочной гибели. Тайны, которые она раскроет в этот день, окажутся ключом к истине и разгадке ее судьбы.

В ролях

Кира Пиевская
Кира Пиевская
Yanka Dyagileva
Екатерина Ермишина
Екатерина Ермишина
Katya
Георгий Кудренко
Георгий Кудренко
Максим Козлов
Egor Letov
Гала Самойлова
Режиссер Игорь Поплаухин
Сценарист Игорь Поплаухин
Композитор Karina Kazaryan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Россия Кино.Арт.Про
Сборы в мире $28 025
Производство Hype Film, КИНОПРАЙМ
Другие названия
Na tebe soshyolsya klinom belyy svet, Na tebe soshelsya klinom belyy svet, На тебе сошелся клином белый свет, Ofeliya, Офелия, На тебе сошёлся клином белый свет

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 12 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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На тебе сошёлся клином белый свет - Трейлер
На тебе сошёлся клином белый свет Трейлер
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