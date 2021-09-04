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Бойся темноты Бойся темноты
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Ogre

Бойся темноты, 2022

2022 / Бельгия / Франция
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Фильм ужасов о таинственном исчезновении ребенка в глухой деревушке
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История циклична: спустя несколько месяцев после исчезновения ребенка таинственные явления в глухой деревушке продолжаются. Цепь загадочных событий свидетельствует о том, что приезд мальчика с матерью снова пробудил древнее зло, которое притаилось в окрестных лесах. Авторы сценария намекают на то, что роковая случайность может повлиять на будущее и привести к непредсказуемым последствиям.

Сюжет перекликается с историей из фантастической картины «Лабиринт Фавна» с Анной Жирардо, где 10-летний ребенок думает, что является целью ужасного мистического существа. У мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествование тоже начинается с маленькой девочки по имени Офелия, проходящей испытания, связанные с мистическими существами.

Напряжение, которое ощущает ребенок, в кадре усиливается сенсорными эффектами. Звуки становятся то громче, то, наоборот, приглушеннее, оператор часто снимет лица крупным планом, показывает соприкосновения тел, трагичные и наполненные смыслом. Например, когда Хлоя впервые целуется с деревенским доктором, зрители видят слезу, которая течет по щеке героини.

Картина получила Гран-при на французском кинофестивале Gérardmer Film Festival в номинации «Лучший фильм» в 2022 году.

Арно Малерб предлагает фантастическую сказку для взрослых, в основе которой лежат детские страхи, известные каждому человеку без исключения. В одном из эпизодов угадывается отсылка к сюжету культовой сказки «Гензель и Гретель»: Жюль отказывается переедать, опасаясь вызвать зависть у ужасного существа, которое охотится на детей.

В оригинале картин получила название «Огре», поскольку в народных сказаниях именно так именовалось могущественное и опасное существо, которое обитает в лесной чаще и питается маленькими детьми.

Для режиссера Арно Малерба эта картина стала вторым полнометражным фильмом за время его профессиональной деятельности. В своей новой работе он продемонстрировал зрителям вызывающего ужас персонажа, который появляется на экране значительно реже, чем классические ведьмы и вампиры.

По словам режиссера, на создание картины его вдохновил несколько позабытый в киноискусстве образ сельской местности, находящейся в отдалении от центральной части Франции. В этих местах время словно застыло в 50-х и 60-х годах на эстетическом уровне. Так Малерб решил познакомить зрителя с классической французской и итальянской фигурой: людоедом.

Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 4 августа 2022
Премьера в мире 4 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Арно Мальэрб
Арно Мальэрб
В ролях
Ана Жирардо
Ана Жирардо
Самуэль Жуи
Самуэль Жуи
Джованни Пуччи
Джованни Пуччи
Янник Маццилли
Янник Маццилли
Софи Пинсемелль
Софи Пинсемелль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бойся темноты 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пионер
19:00 от 700 ₽
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«Бойся темноты» в кинотеатрах

пт 29
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