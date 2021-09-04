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Постер фильма Бойся темноты
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Бойся темноты - Дублированный трейлер
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5.1

Бойся темноты

, 2022
Ogre
Бельгия, Франция / ужасы, мистика / 18+
Фильм ужасов о таинственном исчезновении ребенка в глухой деревушке
Трейлеры
Постер фильма Бойся темноты
5.1
Бойся темноты - Дублированный трейлер
Бойся темноты  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

История циклична: спустя несколько месяцев после исчезновения ребенка таинственные явления в глухой деревушке продолжаются. Цепь загадочных событий свидетельствует о том, что приезд мальчика с матерью снова пробудил древнее зло, которое притаилось в окрестных лесах. Авторы сценария намекают на то, что роковая случайность может повлиять на будущее и привести к непредсказуемым последствиям.

Сюжет перекликается с историей из фантастической картины «Лабиринт Фавна» с Анной Жирардо, где 10-летний ребенок думает, что является целью ужасного мистического существа. У мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествование тоже начинается с маленькой девочки по имени Офелия, проходящей испытания, связанные с мистическими существами.

Напряжение, которое ощущает ребенок, в кадре усиливается сенсорными эффектами. Звуки становятся то громче, то, наоборот, приглушеннее, оператор часто снимет лица крупным планом, показывает соприкосновения тел, трагичные и наполненные смыслом. Например, когда Хлоя впервые целуется с деревенским доктором, зрители видят слезу, которая течет по щеке героини.

Картина получила Гран-при на французском кинофестивале Gérardmer Film Festival в номинации «Лучший фильм» в 2022 году.

Арно Малерб предлагает фантастическую сказку для взрослых, в основе которой лежат детские страхи, известные каждому человеку без исключения. В одном из эпизодов угадывается отсылка к сюжету культовой сказки «Гензель и Гретель»: Жюль отказывается переедать, опасаясь вызвать зависть у ужасного существа, которое охотится на детей.

В оригинале картин получила название «Огре», поскольку в народных сказаниях именно так именовалось могущественное и опасное существо, которое обитает в лесной чаще и питается маленькими детьми.

Для режиссера Арно Малерба эта картина стала вторым полнометражным фильмом за время его профессиональной деятельности. В своей новой работе он продемонстрировал зрителям вызывающего ужас персонажа, который появляется на экране значительно реже, чем классические ведьмы и вампиры.

По словам режиссера, на создание картины его вдохновил несколько позабытый в киноискусстве образ сельской местности, находящейся в отдалении от центральной части Франции. В этих местах время словно застыло в 50-х и 60-х годах на эстетическом уровне. Так Малерб решил познакомить зрителя с классической французской и итальянской фигурой: людоедом.

Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.

В ролях

Ана Жирардо
Ана Жирардо
Chloé
Самуэль Жуи
Самуэль Жуи
Mathieu
Джованни Пуччи
Джованни Пуччи
Jules
Янник Маццилли
Янник Маццилли
Chasseur 3
Софи Пинсемелль
Софи Пинсемелль
Albertine Rivière
Alice
Патрик Пино
Le maire
Юбер Делаттре
Chasseur 1
Винсент Лондез
Chasseur 2
Fabien Houssaye
Ogre
Режиссер Арно Мальэрб
Сценарист Арно Мальэрб, Себастьян Сепульведа
Композитор Флемминг Нордкрог
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 декабря 2022
Премьера в мире 4 сентября 2021
Дата выхода
4 августа 2022 Россия Капелла Фильм
4 августа 2022 Казахстан 16+
20 апреля 2022 Франция 10
Бюджет €2 770 000
Сборы в мире $303 601
Производство Gloria Films, 2.4.7. Films, The Jokers Films
Другие названия
Ogre, El día de la cosecha, O Dia da Colheita, Ogre: Der Fluch, Бойся темноты

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 21 голос
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3784 В жанре «ужасы»  467 В жанре «мистика»  87 В фильмах Бельгии  37 В фильмах Франции  260 В фильмах 2022 года  192
Обновлено 6 сентября 2022

Трейлеры фильма

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Бойся темноты - Дублированный трейлер
Бойся темноты Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Страшная сказка для взрослых.
Страшная сказка для взрослых. Хлоя (Ана Жирардо) и ее глухонемой сын Жюль (Джованни Пуччо) переезжают из города в провинцию, где матери-одиночке предложено место школьной учительницы. Однако в селе неспокойно: здесь обосновался волк, убивающий домашний скот, а совсем недавно бесследно исчез местный ребенок. Жюль уверен, что в происходящем замешано чудище, но Хлоя, как и остальные жители глубинки, отказывается верить россказням мальчика. При просмотре кинокартины французского режиссера и сценариста Арно Малерба…

Отзывы зрителей о фильме Бойся темноты

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Зрители отмечают слабую проработку сюжета и медленный темп, из-за чего напряжение держится недолго, а кульминация появляется быстро и без глубокой развязки. Из плюсов — несколько напряжённых моментов и качественные визуальные эффекты, которые не спасают фильм от общего осуждения. Фильм не подходит для тех, кто ждёт развёрнутую историю и значимого эмоционального отклика; может заинтересовать тех, кто ищет тревогу без кровавых деталей. Общая оценка зрителей — низкая, примерно 2 из 10.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

sanzhar179 7 августа 2022, 13:36
Фильм без сюжета. Не стоит ни денег, ни потраченного времени. Вчего лишь два-три “страшных” момента за полтора часа. Короче, 2 из 10,не больше
nasmit2 5 сентября 2022, 21:36
Весь фильм ждали когда же начнется ужас. Завязка почти весь фильм, потом за 5 минут добро победило зло, причем даже без капли крови))))
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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