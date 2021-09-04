Бойся темноты, 2022

История циклична: спустя несколько месяцев после исчезновения ребенка таинственные явления в глухой деревушке продолжаются. Цепь загадочных событий свидетельствует о том, что приезд мальчика с матерью снова пробудил древнее зло, которое притаилось в окрестных лесах. Авторы сценария намекают на то, что роковая случайность может повлиять на будущее и привести к непредсказуемым последствиям.

Сюжет перекликается с историей из фантастической картины «Лабиринт Фавна» с Анной Жирардо, где 10-летний ребенок думает, что является целью ужасного мистического существа. У мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествование тоже начинается с маленькой девочки по имени Офелия, проходящей испытания, связанные с мистическими существами.

Напряжение, которое ощущает ребенок, в кадре усиливается сенсорными эффектами. Звуки становятся то громче, то, наоборот, приглушеннее, оператор часто снимет лица крупным планом, показывает соприкосновения тел, трагичные и наполненные смыслом. Например, когда Хлоя впервые целуется с деревенским доктором, зрители видят слезу, которая течет по щеке героини.