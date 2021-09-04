Бойся темноты, 2022

История циклична: спустя несколько месяцев после исчезновения ребенка таинственные явления в глухой деревушке продолжаются. Цепь загадочных событий свидетельствует о том, что приезд мальчика с матерью снова пробудил древнее зло, которое притаилось в окрестных лесах. Авторы сценария намекают на то, что роковая случайность может повлиять на будущее и привести к непредсказуемым последствиям.
Сюжет перекликается с историей из фантастической картины «Лабиринт Фавна» с Анной Жирардо, где 10-летний ребенок думает, что является целью ужасного мистического существа. У мексиканского режиссера Гильермо дель Торо повествование тоже начинается с маленькой девочки по имени Офелия, проходящей испытания, связанные с мистическими существами.
Напряжение, которое ощущает ребенок, в кадре усиливается сенсорными эффектами. Звуки становятся то громче, то, наоборот, приглушеннее, оператор часто снимет лица крупным планом, показывает соприкосновения тел, трагичные и наполненные смыслом. Например, когда Хлоя впервые целуется с деревенским доктором, зрители видят слезу, которая течет по щеке героини.
Картина получила Гран-при на французском кинофестивале Gérardmer Film Festival в номинации «Лучший фильм» в 2022 году.
Арно Малерб предлагает фантастическую сказку для взрослых, в основе которой лежат детские страхи, известные каждому человеку без исключения. В одном из эпизодов угадывается отсылка к сюжету культовой сказки «Гензель и Гретель»: Жюль отказывается переедать, опасаясь вызвать зависть у ужасного существа, которое охотится на детей.
В оригинале картин получила название «Огре», поскольку в народных сказаниях именно так именовалось могущественное и опасное существо, которое обитает в лесной чаще и питается маленькими детьми.
Для режиссера Арно Малерба эта картина стала вторым полнометражным фильмом за время его профессиональной деятельности. В своей новой работе он продемонстрировал зрителям вызывающего ужас персонажа, который появляется на экране значительно реже, чем классические ведьмы и вампиры.
По словам режиссера, на создание картины его вдохновил несколько позабытый в киноискусстве образ сельской местности, находящейся в отдалении от центральной части Франции. В этих местах время словно застыло в 50-х и 60-х годах на эстетическом уровне. Так Малерб решил познакомить зрителя с классической французской и итальянской фигурой: людоедом.
Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.
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