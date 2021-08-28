Синдром, 2022

Действие фильма разворачивается в Петербурге. Сразу несколько жителей города погибают при странных обстоятельствах. Каждый перед смертью видит неизвестную белую фигуру. Главные герои, чьи близкие пострадали от загадочного маньяка, начинают собственное расследование этого дела. «Синдром» — идеальный вариант для тех, кто любит отечественное кино, а в особенности — российские триллеры.
Постановщиком ленты стал молодой режиссер Вячеслав Руденко, специализирующийся на жанре хоррора. Для него «Синдром» станет седьмым проектом в карьере. Впрочем, российские зрители могли видеть некоторые фильмы режиссера, среди которых «По ту сторону стен» и «Безликий».
Главную женскую роль в «Синдроме» исполнила российская актриса Дарья Мельникова. Большинство россиян помнят ее по роли в многосерийной комедии «Папины дочки». Мельникова также снялась в «Медиаторе», «Рябиновом вальсе» и многих других картинах.
Главную мужскую роль в триллере сыграл Илья Коробко, которого не так давно можно было увидеть в «Пищеблоке». Кроме того, Коробко появился в таких лентах, как «Кровь с молоком», «Спасти босса» и ряде других.
«Синдром» — редкий представитель авторского жанрового кино, которое в данный момент только развивается в России. В попытке не отставать от западных тенденций, наши кинематографисты стремятся создавать что-то новое и уникальное, лишенное привычных шаблонов.
Помимо Мельниковой и Коробко, в «Синдроме» появятся такие российские актеры, как Виталий Крылов, Роман Грибков, Дарья Румянцева и ряд других. Многие из них до сих пор остаются в статусе малоизвестных, но перспективных исполнителей.
Известно, что источником вдохновения для «Синдрома» стали такие классические фильмы ужасов, как «Кошмар на улице Вязов», «Оно», «Звонок» и многие другие. Режиссер Руденко в одном из интервью сообщил, что пытался воссоздать в своей картине атмосферы этих культовых хорроров.
Съемки «Синдрома» прошли в Санкт-Петербурге. Выбор этого города также произошел неслучайно. По словам постановщика, питерская погода отличное дополняет мрачный сюжет ленты.
Продюсер «Синдрома» Аркадий Видов заявил, что вся съемочная команда получила большую творческую свободу. В результате триллер вышел очень самобытным и непредсказуемым. Остается лишь надеяться, что такой необычный подход к жанру понравится российским зрителям.
В одном из интервью Илья Коробко заявил, что в «Синдроме» нам стоит ожидать по-настоящему выдающуюся актерскую игру Дарьи Мельниковой. Сама девушка также призналась, что пережила много сильных эмоциональных моментов во время работы над картиной.
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