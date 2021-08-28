Синдром, 2022

Действие фильма разворачивается в Петербурге. Сразу несколько жителей города погибают при странных обстоятельствах. Каждый перед смертью видит неизвестную белую фигуру. Главные герои, чьи близкие пострадали от загадочного маньяка, начинают собственное расследование этого дела. «Синдром» — идеальный вариант для тех, кто любит отечественное кино, а в особенности — российские триллеры.

Постановщиком ленты стал молодой режиссер Вячеслав Руденко, специализирующийся на жанре хоррора. Для него «Синдром» станет седьмым проектом в карьере. Впрочем, российские зрители могли видеть некоторые фильмы режиссера, среди которых «По ту сторону стен» и «Безликий».

Главную женскую роль в «Синдроме» исполнила российская актриса Дарья Мельникова. Большинство россиян помнят ее по роли в многосерийной комедии «Папины дочки». Мельникова также снялась в «Медиаторе», «Рябиновом вальсе» и многих других картинах.

Главную мужскую роль в триллере сыграл Илья Коробко, которого не так давно можно было увидеть в «Пищеблоке». Кроме того, Коробко появился в таких лентах, как «Кровь с молоком», «Спасти босса» и ряде других.

«Синдром» — редкий представитель авторского жанрового кино, которое в данный момент только развивается в России. В попытке не отставать от западных тенденций, наши кинематографисты стремятся создавать что-то новое и уникальное, лишенное привычных шаблонов.