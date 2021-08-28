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Синдром, 2022

2022 / Россия
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Мистический триллер о череде самоубийств, охвативших Санкт-Петербург
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Действие фильма разворачивается в Петербурге. Сразу несколько жителей города погибают при странных обстоятельствах. Каждый перед смертью видит неизвестную белую фигуру. Главные герои, чьи близкие пострадали от загадочного маньяка, начинают собственное расследование этого дела. «Синдром» — идеальный вариант для тех, кто любит отечественное кино, а в особенности — российские триллеры.

Постановщиком ленты стал молодой режиссер Вячеслав Руденко, специализирующийся на жанре хоррора. Для него «Синдром» станет седьмым проектом в карьере. Впрочем, российские зрители могли видеть некоторые фильмы режиссера, среди которых «По ту сторону стен» и «Безликий».

Главную женскую роль в «Синдроме» исполнила российская актриса Дарья Мельникова. Большинство россиян помнят ее по роли в многосерийной комедии «Папины дочки». Мельникова также снялась в «Медиаторе», «Рябиновом вальсе» и многих других картинах.

Главную мужскую роль в триллере сыграл Илья Коробко, которого не так давно можно было увидеть в «Пищеблоке». Кроме того, Коробко появился в таких лентах, как «Кровь с молоком», «Спасти босса» и ряде других.

«Синдром» — редкий представитель авторского жанрового кино, которое в данный момент только развивается в России. В попытке не отставать от западных тенденций, наши кинематографисты стремятся создавать что-то новое и уникальное, лишенное привычных шаблонов.

Помимо Мельниковой и Коробко, в «Синдроме» появятся такие российские актеры, как Виталий Крылов, Роман Грибков, Дарья Румянцева и ряд других. Многие из них до сих пор остаются в статусе малоизвестных, но перспективных исполнителей.

Известно, что источником вдохновения для «Синдрома» стали такие классические фильмы ужасов, как «Кошмар на улице Вязов», «Оно», «Звонок» и многие другие. Режиссер Руденко в одном из интервью сообщил, что пытался воссоздать в своей картине атмосферы этих культовых хорроров.

Съемки «Синдрома» прошли в Санкт-Петербурге. Выбор этого города также произошел неслучайно. По словам постановщика, питерская погода отличное дополняет мрачный сюжет ленты.

Продюсер «Синдрома» Аркадий Видов заявил, что вся съемочная команда получила большую творческую свободу. В результате триллер вышел очень самобытным и непредсказуемым. Остается лишь надеяться, что такой необычный подход к жанру понравится российским зрителям.

В одном из интервью Илья Коробко заявил, что в «Синдроме» нам стоит ожидать по-настоящему выдающуюся актерскую игру Дарьи Мельниковой. Сама девушка также призналась, что пережила много сильных эмоциональных моментов во время работы над картиной.

Санкт-Петербург, наши дни. Город шокирован цепочкой странных самоубийств. По слухам, незадолго до гибели все жертвы видели жуткую безликую фигуру - Человека в белом. При похожих обстоятельствах пять лет назад погибли родители Карины и исчез отец Егора. Вместе молодые люди попытаются раскрыть зловещую тайну.

 


 

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера в мире 28 августа 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Вячеслав Руденко
Вячеслав Руденко
В ролях
Илья Коробко
Илья Коробко
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Тимофей Дашук
Тимофей Дашук
Варвара Верховых
Варвара Верховых
Виталий Крылов
Виталий Крылов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Синдром 2 постера
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Синдром
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Егор – простой студент, который хочет начать новую жизнь в Москве после того, как его отец пропал. Перевод в столичный вуз готов, осталось только сдать квартиру в аренду. В это время домушник проникает в невзрачную квартиру в центре Петербурга, надеясь добыть легких денег. Но вместо этого он находит труп мужчины и выпускает на свободу ужасного демона. Стоит только его увидеть, как можно начинать отсчитывать дни до своей кончины. Город очень быстро охватывает серия таинственных…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Самые ожидаемые российские фильмы 2022: экранизация Булгакова, Капитан Волконогов и драма про «Оскар» Будущий год обещает быть урожайным на громкие кинопремьеры. В нашем новом списке – самые-самые ожидаемые российские фильмы 2022 года.  
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4 января 2022 11:00
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