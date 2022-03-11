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Паранормальные явления. Дом призраков
Deadstream
Паранормальные явления. Дом призраков, 2022
2022 / США
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
комедия
ужасы
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Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
6 октября 2022
Премьера в мире
11 марта 2022
Прокатчик
Экспонента
Режиссер
Ванесса Барни
В ролях
Джозеф Винтер
Мелани Стоун
Джейсон К. Уиксом
Пэт Барнетт
Все актеры и съемочная группа
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