Паранормальные явления. Дом призраков, 2022

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о выходе в прокат 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 6 октября 2022 Премьера в мире 11 марта 2022 Прокатчик Экспонента Режиссер Ванесса Барни В ролях Джозеф Винтер Мелани Стоун Джейсон К. Уиксом Пэт Барнетт Все актеры и съемочная группа

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