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Паранормальные явления. Дом призраков
Киноафиша Фильмы Паранормальные явления. Дом призраков
Deadstream

Паранормальные явления. Дом призраков, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 6 октября 2022
Премьера в мире 11 марта 2022
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ванесса Барни
В ролях
Джозеф Винтер
Мелани Стоун
Джейсон К. Уиксом
Пэт Барнетт
Все актеры и съемочная группа
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