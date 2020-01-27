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The Father

Отец, 2020

2020 / Великобритания / Франция
8.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Расписание
Семейная драма с Энтони Хопкинсом о борьбе с деменцией
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Французско-британский фильм, основанный на известной пьесе «Ле Пер», которая в свое время была отмечена многими наградами. Картина расскажет о стареющем валлийце, которому приходится бороться с прогрессирующей деменцией. «Отец» начинается с обманчиво простого сюжета, основанного на, казалось бы, всем знакомой динамике. Энн (Оливия Колман) теряет терпение в спорах со своим 80-летним отцом Энтони (Энтони Хопкинс). Он живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Связь Энтони с реальностью с каждым днем становится все слабее и слабее, однако, будучи жутко упрямым человеком, он наотрез отказывается впустить в свою жизнь опекуна и позволить абсолютно чужому человеку присматривать за собой. Энн хочет обеспечить безопасность своего отца, пока она будет вынуждена находиться в Париже, поэтому перед отъездом Энн должна найти сиделку, которая сможет ужиться с ее отцом. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого отца идеального кандидата. Состояние Энтони постепенно ухудшается, и никто не знает, станет ли ему когда-нибудь лучше.

Для Энтони жизнь теперь кажется постоянным источником дезориентирующих событий и вещей, которые вводят в замешательство, и известный сценарист и режиссер Флориан Зеллер (создавший в свое время оригинальную постановку в театре) рассказывает историю своими глазами, когда персонажи и места постоянно меняются местами, и зритель сам начинает путаться в происходящем, как и главный герой.

 

Флориан Зеллер очень хотел, чтобы главную роль в фильме исполнил актер Энтони Хопкинс, и написал сценарий специально для него. Он отправил Хопкинсу готовый сценарий в 2017 году, и все это время ждал ответа. Между тем он отказывался заниматься производством с другими актерами в главной роли. В одном из интервью Зеллер уверял, что если бы Хопкинс не согласился на роль в фильме, то, скорее всего, он начал бы производство картины на французском языке.

Режиссер Флориан Зеллер пригласил Кристофера Хэмптона адаптировать пьесу и перевести ее на английский язык. Хэмптон, как и Зеллер, сам драматург, но при этом является знаменитым сценаристом таких фильмов, как «Опасные связи» (1988), «Тихий американец» (2002) и «Искупление» (2007). При этом картина «Опасные связи» была основана на одноименной пьесе, поставленной Хэмптоном, который, в свою очередь, написал пьесу на основе романа 1782 года.

Сценарист и режиссер Флориан Зеллер – драматург родом из Франции, который решил снять экранизацию своей знаменитой пьесы «Ле Пер», написанной в 2012 году.

Фильм является режиссерским дебютом Флориана Зеллера в полнометражном кино.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2020 года.

Сценаристами фильма выступили сам автор пьесы Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон.

В фильме также снялись актеры Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Марк Гэтисс и Руфус Сьюэлл.

Изначально премьера фильма была запланирована на декабрь 2020 года ближе к Рождеству, однако в связи с резким ростом заболевших COVID-19 премьеру фильма перенесли на февраль 2021 года.

Энтони далеко не молод. Он живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину…

8.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 27 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Флориан Зеллер
Флориан Зеллер
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Оливия Колман
Оливия Колман
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
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Вымпел
21:05
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Отец смотреть онлайн

Отец
Смотрите в
за 1 рубль
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Наша рецензия
Старик Энтони (монументальный Энтони Хопкинс) живет дома один. Его дочь Анна (трогательная Оливия Колман) не может смириться с этим. К тому же впереди у нее переезд в другую страну, нужно что-то решать. Попытки найти отцу подходящую сиделку проваливаются, ни одна кандидатура не выдерживает последствий деменции, которой страдает увядающий старик. На этой почве между дочерью и отцом нередко вспыхивают конфликты. С одного из них и начинается история фильма. «Отец» —…
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kudyakov_a 10 апреля 2021, 20:57
Великий актер, как всегда, великолепен. Кто знает, много ли ролей ещё успеет сыграть. Фанатам Хопкинса посвящается...
troha.kirill 24 сентября 2021, 13:36
Как то уже привык его в роли Одина видеть.. Хотя, актер способен сыграть что угодно. И этот фильм, очередное тому доказательство.
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«Отец» в кинотеатрах

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