Отец, 2020

Французско-британский фильм, основанный на известной пьесе «Ле Пер», которая в свое время была отмечена многими наградами. Картина расскажет о стареющем валлийце, которому приходится бороться с прогрессирующей деменцией. «Отец» начинается с обманчиво простого сюжета, основанного на, казалось бы, всем знакомой динамике. Энн (Оливия Колман) теряет терпение в спорах со своим 80-летним отцом Энтони (Энтони Хопкинс). Он живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Связь Энтони с реальностью с каждым днем становится все слабее и слабее, однако, будучи жутко упрямым человеком, он наотрез отказывается впустить в свою жизнь опекуна и позволить абсолютно чужому человеку присматривать за собой. Энн хочет обеспечить безопасность своего отца, пока она будет вынуждена находиться в Париже, поэтому перед отъездом Энн должна найти сиделку, которая сможет ужиться с ее отцом. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого отца идеального кандидата. Состояние Энтони постепенно ухудшается, и никто не знает, станет ли ему когда-нибудь лучше.

Для Энтони жизнь теперь кажется постоянным источником дезориентирующих событий и вещей, которые вводят в замешательство, и известный сценарист и режиссер Флориан Зеллер (создавший в свое время оригинальную постановку в театре) рассказывает историю своими глазами, когда персонажи и места постоянно меняются местами, и зритель сам начинает путаться в происходящем, как и главный герой.