Отец, 2020

Французско-британский фильм, основанный на известной пьесе «Ле Пер», которая в свое время была отмечена многими наградами. Картина расскажет о стареющем валлийце, которому приходится бороться с прогрессирующей деменцией. «Отец» начинается с обманчиво простого сюжета, основанного на, казалось бы, всем знакомой динамике. Энн (Оливия Колман) теряет терпение в спорах со своим 80-летним отцом Энтони (Энтони Хопкинс). Он живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Связь Энтони с реальностью с каждым днем становится все слабее и слабее, однако, будучи жутко упрямым человеком, он наотрез отказывается впустить в свою жизнь опекуна и позволить абсолютно чужому человеку присматривать за собой. Энн хочет обеспечить безопасность своего отца, пока она будет вынуждена находиться в Париже, поэтому перед отъездом Энн должна найти сиделку, которая сможет ужиться с ее отцом. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого отца идеального кандидата. Состояние Энтони постепенно ухудшается, и никто не знает, станет ли ему когда-нибудь лучше.
Для Энтони жизнь теперь кажется постоянным источником дезориентирующих событий и вещей, которые вводят в замешательство, и известный сценарист и режиссер Флориан Зеллер (создавший в свое время оригинальную постановку в театре) рассказывает историю своими глазами, когда персонажи и места постоянно меняются местами, и зритель сам начинает путаться в происходящем, как и главный герой.
Флориан Зеллер очень хотел, чтобы главную роль в фильме исполнил актер Энтони Хопкинс, и написал сценарий специально для него. Он отправил Хопкинсу готовый сценарий в 2017 году, и все это время ждал ответа. Между тем он отказывался заниматься производством с другими актерами в главной роли. В одном из интервью Зеллер уверял, что если бы Хопкинс не согласился на роль в фильме, то, скорее всего, он начал бы производство картины на французском языке.
Режиссер Флориан Зеллер пригласил Кристофера Хэмптона адаптировать пьесу и перевести ее на английский язык. Хэмптон, как и Зеллер, сам драматург, но при этом является знаменитым сценаристом таких фильмов, как «Опасные связи» (1988), «Тихий американец» (2002) и «Искупление» (2007). При этом картина «Опасные связи» была основана на одноименной пьесе, поставленной Хэмптоном, который, в свою очередь, написал пьесу на основе романа 1782 года.
Сценарист и режиссер Флориан Зеллер – драматург родом из Франции, который решил снять экранизацию своей знаменитой пьесы «Ле Пер», написанной в 2012 году.
Фильм является режиссерским дебютом Флориана Зеллера в полнометражном кино.
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2020 года.
Сценаристами фильма выступили сам автор пьесы Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон.
В фильме также снялись актеры Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Марк Гэтисс и Руфус Сьюэлл.
Изначально премьера фильма была запланирована на декабрь 2020 года ближе к Рождеству, однако в связи с резким ростом заболевших COVID-19 премьеру фильма перенесли на февраль 2021 года.
Энтони далеко не молод. Он живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину…