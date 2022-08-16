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Бывшие. Happy end
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Бывшие. Happy end,

Россия
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О фильме

Простившись с зависимостями, Яна и Илья пытаются жить нормальной жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом в их небольшой квартире, продолжает работать психологом и прилежно ходить на групповую терапию, Яна не выдерживает и срывается. Как психолог Илья понимает, что построить отношения с бывшей пациенткой невозможно, но как любящий человек не может ее оставить и всеми силами пытается помочь. Яна же уверена, что решить все проблемы поможет наследство ее бывшего супруга. Чтобы получить часть денег, она соглашается на криминальную сделку.
 

Продолжительность 1 час 30 минут
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
В ролях
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Денис Шведов
Денис Шведов
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Наталья Рогожкина
Сергей Ланбамин
Сергей Ланбамин
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Сериал «Бывшие» завершится полнометражным фильмом — съемки уже начались Авторы проекта намекают на яркий финал.
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16 августа 2022 14:10
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