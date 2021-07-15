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Красавица и дракон Красавица и дракон
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Belle: Ryu to Sobakasu no Hime

Красавица и дракон, 2021

2021 / Япония
8.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Аниме о жизни девочки-подростка в виртуальном мире
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Сюжет базируется на уже известной и полюбившейся аудитории сказке о любви Красавицы и Чудовища. Режиссер Мамору Хосода интерпретировал это по-своему, в более подходящем к современным реалиям варианте, что будет актуально для молодого поколения.

Проект создан по всем канонам японских мультфильмов. В нем присутствует обилие деталей, насыщенные цвета, яркие и характерные персонажи, а сюжет наполнен чувствами, эмоциями и событиями.

Действие происходит сразу в двух измерениях: реальном и виртуальном. Героиня отчаянно борется с горем в семье и уходит полностью в альтернативный мир, где чувствует себя нужной, красивой и более живой.

Одной из основным тем повествования является любовь к себе. Скромная и невзрачная героиня не принимает себя такой, какая она есть, а «помогает» ей в этом дракон, которого люди привыкли судить по внешности. Персонажи решают, что добиться уважения и признания можно лишь с помощью масок.

Зритель вместе с главной героиней проходит все этапы взросления, становления личности и характера. Из маленькой и беззащитной девочки, привыкшей прятаться в виртуальном мире, героиня становится храброй, решительной и бесстрашной личностью, способной защитить своих близких.

Режиссер Мамору Хосода известен благодаря таким фильмам, как «Девушка, покорившая время», «Летние войны» и «Мирай из будущего».

Анимационный фильм является современной интерпретацией мультфильма «Красавица и чудовище».

В картине есть отсылка к фильму «Пятый элемент» 1997 года: один из номеров Белль вдохновлен выступлением оперной певицы из культовой картины Люка Бессона.

Режиссер Мамору Хосода восхищался работой Джин Кима. Они впервые встретились на церемонии вручения «Оскара», где Мамору Хосода был номинирован за свой фильм «Мирай из будущего». Именно там они договорились о совместной работе над будущим проектом, которым в конечном итоге стала картина «Дракон и принцесса с веснушками».

Фильм был приурочен к десятилетнему юбилею Studio Chizu.

Дизайнер картины Акия Кагеичи работал с различными обложками для книг и уже известен на родине благодаря точному воссозданию фэнтезийного мира. Режиссер Мамору Хосода выбрал его лично, впечатлившись тем, как он воссоздал образ дракона. За дизайн в виртуальном мире U отвечал Ямасита Такааки, учитель режиссера Мамору Хосоды, который принимал участие во всех работах Хосоды начиная с картины «Дигимон». Разработкой облика персонажей занимался дизайнер Аояма Хироюки, который также участвовал почти во всех работах Хосоды по оформлению.

Режиссерами компьютерной графики выступили Хорибе Рё и Симояма Томохиса, которые также являются режиссерами компьютерной графики картины «Летние войны».

Премьера анимационного фильма в Японии состоялась летом 2021 года.

Старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире – она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном пространстве «U», где обитает 5 миллиардов пользователей, она полная своя противоположность – знаменитая красавица-певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе чудовища-дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле.

8.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 7 октября 2021
Премьера в мире 15 июля 2021
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Мамору Хосода
Мамору Хосода
В ролях
Тина Тамасиро
Тина Тамасиро
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Сёта Сомэтани
Сёта Сомэтани
Рё Нарита
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Красавица и дракон 4 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Вымпел
18:45
Космос
14:20 от 150 ₽
Полное расписание и билеты

Красавица и дракон смотреть онлайн

Красавица и дракон
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за 1 рубль
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В центре сюжета анимационной ленты – обычная школьница Судзу, которая по советам друзей создает аккаунт в виртуальном пространстве U. Назвав себя Белль, девушка отправляется за своей мечтой и покоряет сердца людей песнями. Вот только на пике своей популярности она встречает некоего Дракона, который никак не выходит у нее из головы. На билбордах мелькает красавица Белль, на которую обращает внимание каждый прохожий. Звезда, айдол, кумир и просто икона, но она существует только в…
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riversongsdiary 26 апреля 2022, 10:19
Прочитала рецензию от "Киноафиши", но мультфильм настолько мне понравился, что решила написать еще про несколько моментов.

Первое - 3d.… Читать дальше…
Анастасия Кметик 18 апреля 2022, 08:00
Аниме про виртуальный мир \" U\", обыкновенная девушка в этом мире стала популярнейшей певицой, очень интересное аниме, смотрела с подругой… Читать дальше…
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28 голосов
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30 марта 2022 15:33
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«Красавица и дракон» в кинотеатрах

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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вымпел Бабушкинская
2D
18:45
Космос ВДНХ
2D
14:20 от 150 ₽
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