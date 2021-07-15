Красавица и дракон, 2021

Сюжет базируется на уже известной и полюбившейся аудитории сказке о любви Красавицы и Чудовища. Режиссер Мамору Хосода интерпретировал это по-своему, в более подходящем к современным реалиям варианте, что будет актуально для молодого поколения.

Проект создан по всем канонам японских мультфильмов. В нем присутствует обилие деталей, насыщенные цвета, яркие и характерные персонажи, а сюжет наполнен чувствами, эмоциями и событиями.

Действие происходит сразу в двух измерениях: реальном и виртуальном. Героиня отчаянно борется с горем в семье и уходит полностью в альтернативный мир, где чувствует себя нужной, красивой и более живой.

Одной из основным тем повествования является любовь к себе. Скромная и невзрачная героиня не принимает себя такой, какая она есть, а «помогает» ей в этом дракон, которого люди привыкли судить по внешности. Персонажи решают, что добиться уважения и признания можно лишь с помощью масок.

Зритель вместе с главной героиней проходит все этапы взросления, становления личности и характера. Из маленькой и беззащитной девочки, привыкшей прятаться в виртуальном мире, героиня становится храброй, решительной и бесстрашной личностью, способной защитить своих близких.