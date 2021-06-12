Проклятие монахинь, 2021

Действие данного фильма происходит в старом монастыре. Одна из монахинь оказывается одержима демоном. В надежде спасти свою соотечественницу в монастырь приезжает священник и его молодой помощник. По ходу дела герои понимают, что освободить монахиню будет не так просто — ведь демон очень коварен. «Проклятие монахинь» — идеальный вариант для тех, кто любит пощекотать себе нервы и получить захватывающие ощущения во время просмотра.
Режиссером и постановщиком фильма выступил американец Мики Рис, известный преимущественно по своим актерским работам в сериале «Псы резервации» и ленте «Перемещение». Для Риса «Проклятие монахинь» стало вторым полнометражным проектом.
Одну из главных ролей в картине исполнил голливудский актер Шон Ганн, брат известного режиссера Джеймса Ганна, постановщика марвеловских фильмов. Не так давно Ганн также выпустил новую версию «Отряда самоубийц». Шон неоднократно появлялся в режиссерских работах брата.
Главную женскую роль в «Проклятие монахинь» исполнила актриса Молли К. Куинн, знакомая многим по хоррору «Доктор Сон», а также сериалам «Новичок» и «Касл». Кроме того, Куинн можно было заметить в тех же «Стражах галактики» с Шоном Ганном.
«Проклятие монахинь» имеет достаточно высокий рейтинг на мировом агрегаторе Rotten Tomatoes. В данный момент оценка фильма превышает шестьдесят процентов, что означает, что картина понравилась больше половине критиков, написавших на нее рецензию.
Съемки фильма «Проклятие монахинь» проходили в американском штате Оклахома. Известно, что для монастыря были выбраны специальные локации. Сообщается также, что распространение коронавируса никак не повлияло на продакшн фильма, который завершился еще до масштабной пандемии.
Премьера хоррора «Проклятие монахинь» прошла в рамках американского кинофестиваля, состоявшегося в Трайбеке летом текущего года. Данный смотр считается одним из самых известных и авторитетных в мире. Как правило, картины, попадающие на конкурс, быстро получают мировых дистрибьюторов.
В данный момент из-за проблем с пандемией прокат фильма в Северной Америке идет не самым лучшим образом. В первые выходные прокатчикам удалось собрать чуть больше тысячи долларов, что является абсолютно мизерным результатом.
Роль одержимой монахини Агнес в фильме исполнила американская актриса Хейли МакФарланд, известная многим российским зрителям по сериалам «Солги мне», «Сыновья Анархии», «Безумцы» и многим другим. МакФарланд также исполнила небольшую роль в хорроре «Заклятие», который в свое время был срежиссирован культовым американским кинематографистом Джеймсом Ваном. Ван, как правило, специализируется исключительно на хоррорах.
Когда удаленный женский монастырь потрясает серия загадочных и трагических событий, слухи об одержимости демонами среди монахинь побуждают церковь начать внутреннее расследование. В святую обитель отправляется опытный священник и его молодой помощник. Им придется столкнуться со страшной силой, захватившей невест господа и сразиться с собственными демонами, искушениями и кризисом веры.