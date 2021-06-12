Проклятие монахинь, 2021

Действие данного фильма происходит в старом монастыре. Одна из монахинь оказывается одержима демоном. В надежде спасти свою соотечественницу в монастырь приезжает священник и его молодой помощник. По ходу дела герои понимают, что освободить монахиню будет не так просто — ведь демон очень коварен. «Проклятие монахинь» — идеальный вариант для тех, кто любит пощекотать себе нервы и получить захватывающие ощущения во время просмотра.

Режиссером и постановщиком фильма выступил американец Мики Рис, известный преимущественно по своим актерским работам в сериале «Псы резервации» и ленте «Перемещение». Для Риса «Проклятие монахинь» стало вторым полнометражным проектом.

Одну из главных ролей в картине исполнил голливудский актер Шон Ганн, брат известного режиссера Джеймса Ганна, постановщика марвеловских фильмов. Не так давно Ганн также выпустил новую версию «Отряда самоубийц». Шон неоднократно появлялся в режиссерских работах брата.

Главную женскую роль в «Проклятие монахинь» исполнила актриса Молли К. Куинн, знакомая многим по хоррору «Доктор Сон», а также сериалам «Новичок» и «Касл». Кроме того, Куинн можно было заметить в тех же «Стражах галактики» с Шоном Ганном.

«Проклятие монахинь» имеет достаточно высокий рейтинг на мировом агрегаторе Rotten Tomatoes. В данный момент оценка фильма превышает шестьдесят процентов, что означает, что картина понравилась больше половине критиков, написавших на нее рецензию.