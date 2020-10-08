Пост Мортем, 2020

История, которая послужила основой сюжета, является частично правдивой. В конце 19 – начале 20 века в некоторых странах существовала довольно странная, но распространенная традиция – фотографировать умерших родственников вместе с живыми. Они так и назывались post mortem - посмертные фото. Таким образом увековечивали память близких и напоминали о быстротечности жизни.

Несмотря на то, что фильм является первым в современной истории кино венгерским хоррором, у авторов получилось передать на экране страх, ужас, напряжение и другие эмоции. В отличие от остальных проектов подобного жанра, идея фильма является свежей и острой.

Стиль съемки напоминает документальный, так как между кадрами возникают безмолвные паузы. Это создает еще большую нервозность при просмотре, так как происходящее кажется реальным.

События происходят в период после эпидемии «испанки», когда умерло большое количество людей, и в населенных пунктах практически никого не осталось. К этому добавили старинные бесцветные интерьеры, чтобы передать пустоту и скорбь после случившейся трагедии.