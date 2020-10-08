Пост Мортем, 2020

История, которая послужила основой сюжета, является частично правдивой. В конце 19 – начале 20 века в некоторых странах существовала довольно странная, но распространенная традиция – фотографировать умерших родственников вместе с живыми. Они так и назывались post mortem - посмертные фото. Таким образом увековечивали память близких и напоминали о быстротечности жизни.
Несмотря на то, что фильм является первым в современной истории кино венгерским хоррором, у авторов получилось передать на экране страх, ужас, напряжение и другие эмоции. В отличие от остальных проектов подобного жанра, идея фильма является свежей и острой.
Стиль съемки напоминает документальный, так как между кадрами возникают безмолвные паузы. Это создает еще большую нервозность при просмотре, так как происходящее кажется реальным.
События происходят в период после эпидемии «испанки», когда умерло большое количество людей, и в населенных пунктах практически никого не осталось. К этому добавили старинные бесцветные интерьеры, чтобы передать пустоту и скорбь после случившейся трагедии.
Ранее сообщалось, что фильм стал первым венгерским хоррором, однако это не так. Первый фильм ужасов производства Венгрии был снят в 1918 году и назывался «Альрауне».
Премьера ленты состоялась 9 октября 2020 года на Международном кинофестивале в Польше. В широком прокате картина заработала 141 915 долларов при бюджете в 2 800 000 млн долларов.
Фильм был отобран Венгрией для участия в «Оскаре» 2022 года в категории «Лучший художественный фильм на иностранном языке». Лента также участвовала во множестве престижных смотров, в том числе в 53-м кинофестивале в Ситжесе, After Dark в Торонто, «Темные ночи» в Таллине и других.
Всего фильм забрал 24 награды: за лучший фильм, лучший сценарий, актерскую работу и т.д. Также лента была номинирована на 22 категории и получила множество специальных призов и премий.
Картина практически полностью была снята в музее под открытым небом. Место находится в Сентендре, что в 20 километрах к северо-западу от Будапешта. Из-за пандемии съемки затянулись, и премьера была отложена почти на два года.
В конце XIX - начале XX века широкое распространение получило понятие «пост мортем» - посмертные снимки в память об умерших близких.
Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией "испанки" деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.