Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пост Мортем Пост Мортем
Киноафиша Фильмы Пост Мортем
Post Mortem

Пост Мортем, 2020

2020 / Венгрия
6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Венгерский хоррор о фотографе, снимающем мертвых людей
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

История, которая послужила основой сюжета, является частично правдивой. В конце 19 – начале 20 века в некоторых странах существовала довольно странная, но распространенная традиция – фотографировать умерших родственников вместе с живыми. Они так и назывались post mortem - посмертные фото. Таким образом увековечивали память близких и напоминали о быстротечности жизни.

Несмотря на то, что фильм является первым в современной истории кино венгерским хоррором, у авторов получилось передать на экране страх, ужас, напряжение и другие эмоции. В отличие от остальных проектов подобного жанра, идея фильма является свежей и острой.

Стиль съемки напоминает документальный, так как между кадрами возникают безмолвные паузы. Это создает еще большую нервозность при просмотре, так как происходящее кажется реальным.

События происходят в период после эпидемии «испанки», когда умерло большое количество людей, и в населенных пунктах практически никого не осталось. К этому добавили старинные бесцветные интерьеры, чтобы передать пустоту и скорбь после случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что фильм стал первым венгерским хоррором, однако это не так. Первый фильм ужасов производства Венгрии был снят в 1918 году и назывался «Альрауне».

Премьера ленты состоялась 9 октября 2020 года на Международном кинофестивале в Польше. В широком прокате картина заработала 141 915 долларов при бюджете в 2 800 000 млн долларов.

Фильм был отобран Венгрией для участия в «Оскаре» 2022 года в категории «Лучший художественный фильм на иностранном языке». Лента также участвовала во множестве престижных смотров, в том числе в 53-м кинофестивале в Ситжесе, After Dark в Торонто, «Темные ночи» в Таллине и других.

Всего фильм забрал 24 награды: за лучший фильм, лучший сценарий, актерскую работу и т.д. Также лента была номинирована на 22 категории и получила множество специальных призов и премий.

Картина практически полностью была снята в музее под открытым небом. Место находится в Сентендре, что в 20 километрах к северо-западу от Будапешта. Из-за пандемии съемки затянулись, и премьера была отложена почти на два года.

В конце XIX - начале XX века широкое распространение получило понятие «пост мортем» - посмертные снимки в память об умерших близких.

Фотографа Томаса приглашают в опустошенную эпидемией "испанки" деревню. Вскоре он узнает, что это место проклято, а потусторонние силы не дают местным покоя. Ему и 10-летней сироте Анне предстоит понять намерения призраков и столкнуться с величайшим ужасом в их жизни.

6.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера онлайн 8 октября 2020
Премьера в мире 8 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Петер Бергенди
Петер Бергенди
В ролях
Виктор Клем
Виктор Клем
Юдит Шелль
Юдит Шелль
Габриэлла Хамори
Габриэлла Хамори
Андреа Ладани
Андреа Ладани
Жолт Ангер
Жолт Ангер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пост Мортем 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пост Мортем смотреть онлайн

Пост Мортем
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Первая мировая только подошла к концу. Томас чудом уцелел на поле боя и в новом мире стал работать при ярмарке, делая фотографии, прозванные «пост мортем». На этих снимках недавно умерший будет стоять рядом с родственниками и близкими, выглядя практически как живой. Новый большой заказ вынуждает героя покинуть привычное место и отправиться в деревню, почти полностью выкошенную эпидемией испанки. Работы предстоит много, ведь погибших не получается захоронить из-за сильно…
Читать
Пока нет отзывов Написать
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши