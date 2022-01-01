Петрополис, 2022

Действие фильма происходит в трех странах – России, Америке, Японии. Главный герой Владимир Огнев – сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну, свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение – его приглашают на работу в закрытую международную организацию, специальный отдел Организации Объединенных Наций. Владимиру предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований – отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.