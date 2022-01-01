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Петрополис
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Петрополис, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Действие фильма происходит в трех странах – России, Америке, Японии. Главный герой Владимир Огнев – сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну, свою будущую жену. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение – его приглашают на работу в закрытую международную организацию, специальный отдел Организации Объединенных Наций. Владимиру предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований – отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.

 

Год выпуска 2022
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Валерий Фокин
В ролях
Антон Шагин
Антон Шагин
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Один Ланд Байрон
Один Ланд Байрон
Джунсуке Киносита
Все актеры и съемочная группа
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