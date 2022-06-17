В жанре психологического триллера тема соседа-психопата была популярна в 1990-е годы. В фильме позаимствована идея, воплощенная в культовых картинах «Роковое влечение» и «Рука, качающая колыбель».
Автором сценария выступил Росс Патридж – режиссер и сценарист фильмов «Шоссе 84» (2000), «Ягненок» (2015).
Образ главного героя воплотил Люк Клейнтанк, покоривший зрителей во всем мире ролью Джо Блейка из «Человека в высоком замке» и участием в съемках криминальной драмы «Кости».
Критики единодушно признали, что фильм не открывает ничего нового в жанре психотриллера, но мастерски пользуется уже известными приемами. Это высококачественный фильм с первоклассным актерским составом.
Съемки проходили в Латвии. Операторам блестяще удалось передать в фильме атмосферу европейского города.
Дэвид и Роберт едут после вечеринки на автомобиле и случайно сбивают свою новую знакомую. Сестра погибшей Ванесса начинает собственное расследование, которое приводит к цепочке загадочных смертей. Всё больше указывает на то, что всё произошедшее кем-то тщательно спланировано.
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