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Постер фильма Идеальное убийство
6.0
Идеальное убийство - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Идеальное убийство
6.0

Идеальное убийство

, 2022
The Good Neighbor
США, Латвия / триллер / 18+
Триллер с Джонатаном Ризом Майерсом о случайных смертях, которые оказываются тщательно спланированы
Трейлеры
Постер фильма Идеальное убийство
6.0
Идеальное убийство - Дублированный трейлер
Идеальное убийство  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

В жанре психологического триллера тема соседа-психопата была популярна в 1990-е годы. В фильме позаимствована идея, воплощенная в культовых картинах «Роковое влечение» и «Рука, качающая колыбель».

Автором сценария выступил Росс Патридж – режиссер и сценарист фильмов «Шоссе 84» (2000), «Ягненок» (2015).

Образ главного героя воплотил Люк Клейнтанк, покоривший зрителей во всем мире ролью Джо Блейка из «Человека в высоком замке» и участием в съемках криминальной драмы «Кости».

Критики единодушно признали, что фильм не открывает ничего нового в жанре психотриллера, но мастерски пользуется уже известными приемами. Это высококачественный фильм с первоклассным актерским составом.

Съемки проходили в Латвии. Операторам блестяще удалось передать в фильме атмосферу европейского города.

Дэвид и Роберт едут после вечеринки на автомобиле и случайно сбивают свою новую знакомую. Сестра погибшей Ванесса начинает собственное расследование, которое приводит к цепочке загадочных смертей. Всё больше указывает на то, что всё произошедшее кем-то тщательно спланировано.

В ролях

Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Robert
Люк Клеинтенк
Люк Клеинтенк
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Grant
Элоиза Смит
Элоиза Смит
Регина Разума
Регина Разума
Инга Алсина
Kiel
Henrijs Arajs
Co-Worker
Карлис Арнольд Авотс
Drunk Hip Dude
Юрис Барткевичс
Old Man in Park
Tom J. Benedict
Policeman
Агнесе Цируле
Female friend 1
Максим Бусел
Максим Бусел
Robert Body DBL
Режиссер Штефан Рик
Сценарист Росс Патридж, Силджа Клеменс, Штефан Рик
Композитор Энис Ротхофф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Латвия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 июня 2022
Премьера в мире 17 июня 2022
Дата выхода
25 августа 2022 Россия Капелла Фильм, World Pictures
18 августа 2022 Израиль
17 июня 2022 Португалия M/14
26 января 2023 Украина
MPAA R
Сборы в мире $281 643
Производство Altit Media Group, Forma Pro Films
Другие названия
The Good Neighbor, El buen vecino, O Bom Vizinho, Das Böse wohnt nebenan, El bon veí, Ha'Sha'khen Ha'Zar, Komşunun İyisi, Non ti fidare, Unter Nachbarn, Wypadek, Ο καλός γείτονας, Идеальное убийство, Ідеальне вбивство, Хороший сосед, 더 굿 네이버, 厄夜凶邻, The Good Neighbouer, The Good Neighbour

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 18 голосов
6 IMDb
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Обновлено 5 сентября 2022

Трейлеры фильма

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Идеальное убийство - Дублированный трейлер
Идеальное убийство Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Идеальное убийство

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: лёгкое развлечение для домашнего просмотра; слабые стороны: слабая динамика триллера и предсказуемый сюжет. Общая оценка зрителей: смешанная. Кто может подойти: тем, кто хочет расслабиться вечером без напряжения. Кто не подойдёт: тем, кто ищет сложную интригу и продуманную драму.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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