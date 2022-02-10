Одиннадцать молчаливых мужчин, 2022

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — настоящий подарок для всех поклонников спорта. Кинофильм создавался на волне успеха таких биографических драм, как «Легенда №17», «Движение вверх» и «Лев Яшин. Вратарь мечты», посвященных советским спортсменам. Работа Алексея Пиманова снята с тем же размахом: захватывающие поединки на футбольном поле воссозданы на экране с максимальной аутентичностью.
Картину отличает не только зрелищность, но и историческая достоверность. Зрителей ждет погружение в тяжелую послевоенную эпоху, а съемки проходили в реальных локациях России и Англии.
События, описанные в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», изменили отношение европейской публики к советским футболистам. Продемонстрировав выдающуюся игру, динамовцы одержали две победы при двух ничьих, избежав поражений. Сенсационный итог позволил нашим игрокам заявить о себе на весь мир. Благодаря ленте Пиманова, вы узнаете о том, как это произошло осенью 1945 года, во всех деталях.
Знаменитые актеры преподнесут немало приятных сюрпризов. Благодаря упорным тренировкам, исполнители главных ролей смогли самостоятельно принять участие в реконструированных матчах.
Прекрасная операторская работа Максима Шинкоренко, ранее участвовавшего в создании фильма «Калашников» и сериала «Екатерина».
Производство кинокартины началось летом 2020 года. Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга, Павловска, Пушкина, Калуги, Москвы и Лондона.
Изначально планировалось выпустить фильм, приурочив его выход к 75-летию событий, в ноябре 2020 года, но пандемия заставила сменить планы. В итоге премьера состоялась лишь 17 февраля 2022 года.
Режиссером и продюсером выступил Алексей Пиманов («Овечка Долли была злая и рано умерла», «Крым»), известный не только кинопостановками, но и многолетней работой на российском телевидении. Более чем 20 лет он остается бессменным ведущим общественно-политического шоу «Человек и закон».
Сюжет основан на реальном случае, произошедшем в Англии после окончания Второй мировой войны. В ноябре 1945 года столичный клуб «Динамо» провел четыре товарищеских матча с британскими командами. Продемонстрировав выдающуюся игру, советские спортсмены доказали, что способны конкурировать на поле с лучшими из лучших. Турне серьезно повлияло на дальнейшее развитие футбола в СССР.
Специально для «Одиннадцати молчаливых мужчин» были разработана спортивная форма, соответствующая той эпохе.
Кинолента получила название в честь прозвища, данного футболистам «Динамо» британской прессой в 1945 году.
Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых – «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры… Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов!