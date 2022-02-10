Одиннадцать молчаливых мужчин, 2022

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — настоящий подарок для всех поклонников спорта. Кинофильм создавался на волне успеха таких биографических драм, как «Легенда №17», «Движение вверх» и «Лев Яшин. Вратарь мечты», посвященных советским спортсменам. Работа Алексея Пиманова снята с тем же размахом: захватывающие поединки на футбольном поле воссозданы на экране с максимальной аутентичностью.

Картину отличает не только зрелищность, но и историческая достоверность. Зрителей ждет погружение в тяжелую послевоенную эпоху, а съемки проходили в реальных локациях России и Англии.

События, описанные в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», изменили отношение европейской публики к советским футболистам. Продемонстрировав выдающуюся игру, динамовцы одержали две победы при двух ничьих, избежав поражений. Сенсационный итог позволил нашим игрокам заявить о себе на весь мир. Благодаря ленте Пиманова, вы узнаете о том, как это произошло осенью 1945 года, во всех деталях.

Знаменитые актеры преподнесут немало приятных сюрпризов. Благодаря упорным тренировкам, исполнители главных ролей смогли самостоятельно принять участие в реконструированных матчах.

Прекрасная операторская работа Максима Шинкоренко, ранее участвовавшего в создании фильма «Калашников» и сериала «Екатерина».