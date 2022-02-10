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Одиннадцать молчаливых мужчин Одиннадцать молчаливых мужчин
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Одиннадцать молчаливых мужчин, 2022

2022 / Россия
8.4 Оцените
79 голосов
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Спортивная драма о послевоенном футбольном матче СССР и Великобритании
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Одиннадцать молчаливых мужчин» — настоящий подарок для всех поклонников спорта. Кинофильм создавался на волне успеха таких биографических драм, как «Легенда №17», «Движение вверх» и «Лев Яшин. Вратарь мечты», посвященных советским спортсменам. Работа Алексея Пиманова снята с тем же размахом: захватывающие поединки на футбольном поле воссозданы на экране с максимальной аутентичностью.

Картину отличает не только зрелищность, но и историческая достоверность. Зрителей ждет погружение в тяжелую послевоенную эпоху, а съемки проходили в реальных локациях России и Англии.

События, описанные в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», изменили отношение европейской публики к советским футболистам. Продемонстрировав выдающуюся игру, динамовцы одержали две победы при двух ничьих, избежав поражений. Сенсационный итог позволил нашим игрокам заявить о себе на весь мир. Благодаря ленте Пиманова, вы узнаете о том, как это произошло осенью 1945 года, во всех деталях.

Знаменитые актеры преподнесут немало приятных сюрпризов. Благодаря упорным тренировкам, исполнители главных ролей смогли самостоятельно принять участие в реконструированных матчах.

Прекрасная операторская работа Максима Шинкоренко, ранее участвовавшего в создании фильма «Калашников» и сериала «Екатерина».

Производство кинокартины началось летом 2020 года. Съемки проходили на территории Санкт-Петербурга, Павловска, Пушкина, Калуги, Москвы и Лондона.

Изначально планировалось выпустить фильм, приурочив его выход к 75-летию событий, в ноябре 2020 года, но пандемия заставила сменить планы. В итоге премьера состоялась лишь 17 февраля 2022 года.

Режиссером и продюсером выступил Алексей Пиманов («Овечка Долли была злая и рано умерла», «Крым»), известный не только кинопостановками, но и многолетней работой на российском телевидении. Более чем 20 лет он остается бессменным ведущим общественно-политического шоу «Человек и закон».

Сюжет основан на реальном случае, произошедшем в Англии после окончания Второй мировой войны. В ноябре 1945 года столичный клуб «Динамо» провел четыре товарищеских матча с британскими командами. Продемонстрировав выдающуюся игру, советские спортсмены доказали, что способны конкурировать на поле с лучшими из лучших. Турне серьезно повлияло на дальнейшее развитие футбола в СССР.

Специально для «Одиннадцати молчаливых мужчин» были разработана спортивная форма, соответствующая той эпохе.

Кинолента получила название в честь прозвища, данного футболистам «Динамо» британской прессой в 1945 году.

Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых – «Челси» и «Арсенал». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры… Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов!

8.4 Оцените
79 голосов
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Пиманов
Алексей Пиманов
В ролях
Роман Курцын
Роман Курцын
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одиннадцать молчаливых мужчин 1 постер
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Наша рецензия
Одиннадцать мужчин в пальто спускаются по трапу самолета, ступая на землю Великобритании. Это футболисты московского «Динамо», которые по приглашению английской Федерации футбола прибыли померяться силами с сильнейшими клубами Англии. События разворачиваются осенью 1945 года, через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны, унесшей миллионы жизней. Возглавляет команду тренер Михаил Якушин (в фильме его играет Павел Трубинер). Среди игроков выделяются нападающие…
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Татьяна Ломовцева 17 февраля 2022, 20:12
Понравилось, как передана историческая спортивная атмосфера 1945 года, как все это происходило. Вообще, фильм произвел большое впечатление.
Любовь Соболева 17 февраля 2022, 17:06
Думаю, получился отличный фильм! тут и спорт, и любовь и юмор! Эпоха и правда передана шикарно!
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79 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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