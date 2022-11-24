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Постер фильма Умная Маша
4.7
Умная Маша - Трейлер
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4.7

Умная Маша

, 2022
Umnaya Masha
Россия / комедия / 18+
Комедия об искусственном интеллекте с Артемом Ткаченко и Настасьей Самбурской
Трейлеры
Постер фильма Умная Маша
4.7
Умная Маша - Трейлер
Умная Маша  Трейлер

Факты

О фильме

История создания картины берет свое начало еще в 2018 году. Тогда Андрей Никифоров выпустил короткометражный фильм «Бывшая» с подобным сюжетом. В результате сценарий восьмиминутной картины стал основой для полнометражного фильма.

Короткометражка «Бывшая», по мотивам которой снят фильм, стала победителем конкурса от платформы «Яндекс». Проект вызвал интерес у зрительской аудитории и продюсеров, а режиссер получил финансовую поддержку и возможность снять полнометражную версию этой истории.

Если говорить о главной идее фильма, то здесь режиссер проводит аналогию с картиной «Пигмалион». Никифоров отмечает, что для него было важно продемонстрировать: ум и образованность не всегда связаны между собой. И кичиться вторым не следует.

Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард».

Сюрпризом как для зрителей, так и для всей съемочной команды стало участие в проекте знаменитой Галины Польских. Артистка с удовольствием приняла предложение о съемках, поскольку, по ее словам, героиня ее приятно удивила. Польских так же, как и постановщик, увидела схожесть «Умной Маши» с классической пьесой Шоу «Пигмалион», отметив, что ключевая мысль все та же: внешний лоск не имеет значения, главное — внутри.

Продюсер Ростислав Хаит, как и режиссер фильма, считает, что роль Маши буквально создана для актрисы Ольги Рыжковой, что не может ускользнуть от внимания зрителей. Актриса и впрямь органично себя чувствует в этом образе.

Маша - красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться - долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом.  Впрочем, изысканная соперница - новая избранница любимого - не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент…

В ролях

Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Ольга Рыжкова
Ольга Рыжкова
Masha
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Tatyana
Галина Польских
Галина Польских
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Марина Бауэр
Babushka-pretendent
Валерия Дергилева
Валерия Дергилева
Vladislav Egorov
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Режиссер Андрей Никифоров
Сценарист Андрей Никифоров
Композитор Alim Zairov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия RWV Film
24 ноября 2022 Казахстан 12+
24 ноября 2022 Кыргызстан
24 ноября 2022 Узбекистан 12+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 60 000 000 RUR
Сборы в мире $224 057
Другие названия
Umnaya Masha, Умная Маша

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 12 голосов
4.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Умная Маша - Трейлер
Умная Маша Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Умная Маша

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы в целом отмечают дружелюбную, лёгкую атмосферу фильма. Сильные стороны: добрый посыл о любви, дружбе и семейных традициях, приятная игра актёров (особенно Галина Польских) и грамотная подача. Слабые стороны: упрощённый сюжет и лёгкое повествование. Общее впечатление положительное, рейтинг около 7/10. Фильм подойдёт семьям и зрителям, ищущим тёплый, ненавязчивый рассказ.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

Александр Шибанов 3 декабря 2022, 09:28
Компания Илона Маска "Neuralink" уже через полгода сможет приступить к испытанию чипов на людях. Фильм "Умная Маша" явно от компании "Neuralink". 7 баллов.
Марина Пурахина (Щукина) 29 ноября 2022, 17:36
Отличный фильм! Добрый позитивный, душевный о любви, дружбе, семейных традициях. Рекомендую!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Умная Маша - смотреть в онлайн-кинотеатре

Умная Маша

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