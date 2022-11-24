История создания картины берет свое начало еще в 2018 году. Тогда Андрей Никифоров выпустил короткометражный фильм «Бывшая» с подобным сюжетом. В результате сценарий восьмиминутной картины стал основой для полнометражного фильма.

Короткометражка «Бывшая», по мотивам которой снят фильм, стала победителем конкурса от платформы «Яндекс». Проект вызвал интерес у зрительской аудитории и продюсеров, а режиссер получил финансовую поддержку и возможность снять полнометражную версию этой истории.

Если говорить о главной идее фильма, то здесь режиссер проводит аналогию с картиной «Пигмалион». Никифоров отмечает, что для него было важно продемонстрировать: ум и образованность не всегда связаны между собой. И кичиться вторым не следует.

Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард».

Сюрпризом как для зрителей, так и для всей съемочной команды стало участие в проекте знаменитой Галины Польских. Артистка с удовольствием приняла предложение о съемках, поскольку, по ее словам, героиня ее приятно удивила. Польских так же, как и постановщик, увидела схожесть «Умной Маши» с классической пьесой Шоу «Пигмалион», отметив, что ключевая мысль все та же: внешний лоск не имеет значения, главное — внутри.

Продюсер Ростислав Хаит, как и режиссер фильма, считает, что роль Маши буквально создана для актрисы Ольги Рыжковой, что не может ускользнуть от внимания зрителей. Актриса и впрямь органично себя чувствует в этом образе.