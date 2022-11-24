История создания картины берет свое начало еще в 2018 году. Тогда Андрей Никифоров выпустил короткометражный фильм «Бывшая» с подобным сюжетом. В результате сценарий восьмиминутной картины стал основой для полнометражного фильма.
Короткометражка «Бывшая», по мотивам которой снят фильм, стала победителем конкурса от платформы «Яндекс». Проект вызвал интерес у зрительской аудитории и продюсеров, а режиссер получил финансовую поддержку и возможность снять полнометражную версию этой истории.
Если говорить о главной идее фильма, то здесь режиссер проводит аналогию с картиной «Пигмалион». Никифоров отмечает, что для него было важно продемонстрировать: ум и образованность не всегда связаны между собой. И кичиться вторым не следует.
Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард».
Сюрпризом как для зрителей, так и для всей съемочной команды стало участие в проекте знаменитой Галины Польских. Артистка с удовольствием приняла предложение о съемках, поскольку, по ее словам, героиня ее приятно удивила. Польских так же, как и постановщик, увидела схожесть «Умной Маши» с классической пьесой Шоу «Пигмалион», отметив, что ключевая мысль все та же: внешний лоск не имеет значения, главное — внутри.
Продюсер Ростислав Хаит, как и режиссер фильма, считает, что роль Маши буквально создана для актрисы Ольги Рыжковой, что не может ускользнуть от внимания зрителей. Актриса и впрямь органично себя чувствует в этом образе.
Маша - красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться - долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница - новая избранница любимого - не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент…
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