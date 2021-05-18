Парни под прикрытием, 2022

Сценарий фильма был создан Дэниелом Адамсом во время тюремного заключения и является своеобразным искуплением. Он пытался написать не просто голливудский боевик, а наполненный смыслом и философскими мотивами проект. Адамс в одном из интервью отметил, что у него было много времени, чтобы подумать в одиночестве об истинных ценностях.
Действие сюжета происходит во время политического переворота в Панаме в 1989 году. Герой Мела Гибсона, находясь в эпицентре катастрофы, начинает задумываться об истинной природе политической власти. История становится более актуальной, если обратиться к происходящим в реальном мире событиям.
Внутренние конфликты сопровождаются динамичной и захватывающей картинкой. В кадр одновременно поместили погони, перестрелки, меняющиеся локации и хитрые повороты сюжета.
В фильме присутствуют зрелищные взрывы и множество дорогих спецэффектов, как и в любом качественном голливудском боевике. При этом авторы не стали полностью переходить на искусственные пейзажи, а создали баланс графики с натуральной природой.
И без того мощный актерский состав дополнен в фильме богатством деталей: дорогой одеждой и аксессуарами, разнообразием оружия и техники, роскошными интерьерами, что, в свою очередь, приковывает взгляд.
Морган Фримен и Николас Кейдж были предложены на роль Старка прежде, чем Мел Гибсон, которому в итоге она досталась. При этом Фрэнк Грилло был выбран для участия в фильме до основного кастинга.
Дэниел Адамс, соавтор сценария, сначала был назначен режиссером фильма, но позже отошел от дел и занялся постановкой другого своего сценария под названием «Прогулка».
Ранее актеры Мел Гибсон и Коул Хаузер уже снимались вместе в фильме «Папарацци» 2004 года: они сыграли пациентов реабилитационного центра. Гибсон выступил продюсером фильма, но роль у него была эпизодическая, в отличие от Хаузера, который исполнил главного героя.
Автор оригинального сценария Дэниел Адамс ранее имел проблемы с законом. Он превысил расходы для получения налоговых льгот на производство фильмов. Лента «Парни под прикрытием» стала его первым проектом через год после освобождения из тюрьмы.
Марк Невелдайн снял свой последний полнометражный фильм под названием «Ватиканские записи» еще в 2015 году. Лента получила в целом негативные оценки критиков и зрителей, после чего режиссер перестал снимать на какое-то время. Фильм с Мелом Гибсоном стал его первой масштабной работой после длительного перерыва.
Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.