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Девять жизней Девять жизней
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Nine Bullets

Девять жизней, 2022

2022 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Триллер с Сэмом Уортингтоном о бегстве ребенка от безжалостных убийц
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События остросюжетного триллера разворачиваются вокруг бывшей танцовщицы, которая решает пойти против мафии, угрожающей жизни маленького мальчика, проживающего по соседству. По ходу дела главной героине придется не только перебороть себя, но и найти новый смысл жизни. «Девять жизней» понравится тем, кто любит напряженное кино, способное пощекотать нервы.

Постановщицей и сценаристкой фильма выступила Гиги Гастон, американская кинематографистка, снявшая криминальную драму «Рискованные планы». Для Гастон картина «Девять жизней» стала пятой режиссерской работой.

Главную женскую роль в фильме сыграла голливудская актриса Лина Хиди, получившая настоящую известность после роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». Хиди также снялась в картинах «300 спартанцев» и «Абердин».

Компанию Хиди на большом экране составил английский актер Сэм Уортингтон, известный в первую очередь по роли в кассовом хите «Аватар». Уортингтон также снялся в таких лентах, как «По соображениям совести» и «Эверест».

Картину «Девять жизней» можно назвать представителем современного женского кино, которое в последние годы упорно набирает популярность в индустрии. Работа Гиги Гастон не только отвечает запросам времени, но и является отличным развлечением.

Небольшую роль в «Девять жизней» исполнил Кэм Жиганде, знакомый многим по роли Джеймса в вампирской саге «Сумерки». Жиганде также снялся в комедийном фильме «Никогда не сдавайся» и мюзикле «Бурлеск» с Кристиной Агилерой.

Первоначальное название триллера Гиги Гастон — Gypsy Moon. Это отсылает к имени героини, которую сыграла Лина Хиди. Но перед началом проката его решили переименовать в «Девять жизней». Причина такого решения остается неизвестной. Не исключено, что новое название показалось создателям более актуальным и отвечающим запросам зрителей.

Известно, что съемки картины проходили на базе сразу нескольких голливудских студий, среди которых Pop Films, Screen Media Films, а также Foresight Entertainment. Все локации находятся в районе Лос-Анджелеса.

Кроме Лины Хиди, Кэма Жиганде и Сэма Уортингтона в фильме можно будет увидеть таких актеров, как Дин Скотт Васкес, который не так давно снялся в сериале «Мистер робот», а также Барбару Херши, ее можно было увидеть в эпизодах «Секретных материалов».

Бывшая танцовщица решает изменить свою судьбу и во что бы то ни стало спасти мальчика по соседству, жизни которого угрожает мафия в лице ее бывшего возлюбленного.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 22 апреля 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Гиги Гастон
Гиги Гастон
В ролях
Лина Хиди
Лина Хиди
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Барбара Херши
Барбара Херши
Мартин Сенсмейер
Мартин Сенсмейер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девять жизней 3 постера
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Девять жизней
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Мечты Джипси близки к осуществлению. Издатель в восторге от черновика ее первой книги и предлагает полноценный контракт с единственным условием — текст нужно сдать в течение двух недель. Теперь она может оставить шест для стриптиза и отправиться в долгожданный круиз, чтобы спокойно закончить работу. Но звонок соседа вносит коррективы в эти планы. Он надеется, что Джипси поможет ему выиграть время и уговорит своего бывшего парня дать ему еще немного времени на возвращение денег. Но ей…
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