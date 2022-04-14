Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Девять жизней
5.8
Девять жизней - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Девять жизней
5.8

Девять жизней

, 2022
Nine Bullets
США / триллер / 18+
Триллер с Сэмом Уортингтоном о бегстве ребенка от безжалостных убийц
Трейлеры
Постер фильма Девять жизней
5.8
Девять жизней - Дублированный трейлер
Девять жизней  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

События остросюжетного триллера разворачиваются вокруг бывшей танцовщицы, которая решает пойти против мафии, угрожающей жизни маленького мальчика, проживающего по соседству. По ходу дела главной героине придется не только перебороть себя, но и найти новый смысл жизни. «Девять жизней» понравится тем, кто любит напряженное кино, способное пощекотать нервы.

Постановщицей и сценаристкой фильма выступила Гиги Гастон, американская кинематографистка, снявшая криминальную драму «Рискованные планы». Для Гастон картина «Девять жизней» стала пятой режиссерской работой.

Главную женскую роль в фильме сыграла голливудская актриса Лина Хиди, получившая настоящую известность после роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». Хиди также снялась в картинах «300 спартанцев» и «Абердин».

Компанию Хиди на большом экране составил английский актер Сэм Уортингтон, известный в первую очередь по роли в кассовом хите «Аватар». Уортингтон также снялся в таких лентах, как «По соображениям совести» и «Эверест».

Картину «Девять жизней» можно назвать представителем современного женского кино, которое в последние годы упорно набирает популярность в индустрии. Работа Гиги Гастон не только отвечает запросам времени, но и является отличным развлечением.

Небольшую роль в «Девять жизней» исполнил Кэм Жиганде, знакомый многим по роли Джеймса в вампирской саге «Сумерки». Жиганде также снялся в комедийном фильме «Никогда не сдавайся» и мюзикле «Бурлеск» с Кристиной Агилерой.

Первоначальное название триллера Гиги Гастон — Gypsy Moon. Это отсылает к имени героини, которую сыграла Лина Хиди. Но перед началом проката его решили переименовать в «Девять жизней». Причина такого решения остается неизвестной. Не исключено, что новое название показалось создателям более актуальным и отвечающим запросам зрителей.

Известно, что съемки картины проходили на базе сразу нескольких голливудских студий, среди которых Pop Films, Screen Media Films, а также Foresight Entertainment. Все локации находятся в районе Лос-Анджелеса.

Кроме Лины Хиди, Кэма Жиганде и Сэма Уортингтона в фильме можно будет увидеть таких актеров, как Дин Скотт Васкес, который не так давно снялся в сериале «Мистер робот», а также Барбару Херши, ее можно было увидеть в эпизодах «Секретных материалов».

Бывшая танцовщица решает изменить свою судьбу и во что бы то ни стало спасти мальчика по соседству, жизни которого угрожает мафия в лице ее бывшего возлюбленного.

В ролях

Лина Хиди
Лина Хиди
Gypsy
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Jack
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Tommy
Барбара Херши
Барбара Херши
Мартин Сенсмейер
Мартин Сенсмейер
Eddie
Дин Скотт Васкес
Sam
Крис Маллинэкс
Mike
Ла Ла Энтони
Tasmin
Эмма Холцер
Lisa
Donna Hood
Cupid
Anthony Fitzgerald
Mel
Режиссер Гиги Гастон
Сценарист Гиги Гастон
Композитор Hugo de Chaire
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 апреля 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Дата выхода
14 апреля 2022 Россия MDfilm 16+
23 июня 2022 Австралия MA15+
26 декабря 2024 Израиль
14 апреля 2022 Казахстан 16+
15 апреля 2022 Франция
14 апреля 2022 Швеция 15
Бюджет $1 900 000
Сборы в мире $193 908
Производство Foresight Unlimited, Pop Films., Screen Media Films
Другие названия
9 Bullets, 7 Balas, 9 Kli'im, 9 kul, 9 σφαίρες, 9 жизней, 9 життів, 9 불릿츠, Em Fuga, Gypsy Moon, Kilenc golyó, Nine Bullets, Nine Bullets: Fuga per la libertà, Nouă gloanţe, Nueve balas, Sous protection, A la fuga, תשעה קליעים, 9颗子弹, 9 balas, 9 Mermi, 九发子弹, 九颗子弹, 玫瑰舞后之月

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 18 голосов
4.2 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 16 июня 2024

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Девять жизней - Дублированный трейлер
Девять жизней Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Длинная дорога к спасению.
Длинная дорога к спасению. Мечты Джипси близки к осуществлению. Издатель в восторге от черновика ее первой книги и предлагает полноценный контракт с единственным условием — текст нужно сдать в течение двух недель. Теперь она может оставить шест для стриптиза и отправиться в долгожданный круиз, чтобы спокойно закончить работу. Но звонок соседа вносит коррективы в эти планы. Он надеется, что Джипси поможет ему выиграть время и уговорит своего бывшего парня дать ему еще немного времени на возвращение денег. Но ей…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино
28 марта 2022 17:50 7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино Поверьте, прокатчики не поскупились на количество напряженных новинок.
Лина Хиди бежит от Сэма Уортингтона в трейлере триллера «9 жизней»
28 марта 2022 14:57 Лина Хиди бежит от Сэма Уортингтона в трейлере триллера «9 жизней» Отважная женщина бросает вызов банде головорезов, решая спасти от смерти ребенка.

Фильмы похожие на Девять жизней

Афера Оливера Твиста
Афера Оливера Твиста боевик, драма
2020, Великобритания
4.0
Последняя пуля
Последняя пуля боевик
2020, США
3.0
Девятая жизнь Луи Дракса
Девятая жизнь Луи Дракса триллер
2015, США / Великобритания / Канада
6.0
Жестокая ночь
Жестокая ночь триллер
2022, США
6.0
Зажги меня
Зажги меня триллер
2013, США
5.0
На грани
На грани триллер
2012, США
7.0
Кровавая месть
Кровавая месть боевик, триллер
2013, Великобритания / Пуэрто-Рико
6.0
Кодовое имя "Джеронимо"
Кодовое имя "Джеронимо" боевик, триллер
2012, США
5.0
Травма
Травма триллер, детектив
2019, США
6.0
Время псов
Время псов боевик, триллер
2017, Германия
6.0
Молния
Молния драма, триллер
2015, США
5.0
Астрал: Глава 2
Астрал: Глава 2 ужасы, триллер
2013, США
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше