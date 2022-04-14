Девять жизней, 2022

События остросюжетного триллера разворачиваются вокруг бывшей танцовщицы, которая решает пойти против мафии, угрожающей жизни маленького мальчика, проживающего по соседству. По ходу дела главной героине придется не только перебороть себя, но и найти новый смысл жизни. «Девять жизней» понравится тем, кто любит напряженное кино, способное пощекотать нервы.

Постановщицей и сценаристкой фильма выступила Гиги Гастон, американская кинематографистка, снявшая криминальную драму «Рискованные планы». Для Гастон картина «Девять жизней» стала пятой режиссерской работой.

Главную женскую роль в фильме сыграла голливудская актриса Лина Хиди, получившая настоящую известность после роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». Хиди также снялась в картинах «300 спартанцев» и «Абердин».

Компанию Хиди на большом экране составил английский актер Сэм Уортингтон, известный в первую очередь по роли в кассовом хите «Аватар». Уортингтон также снялся в таких лентах, как «По соображениям совести» и «Эверест».

Картину «Девять жизней» можно назвать представителем современного женского кино, которое в последние годы упорно набирает популярность в индустрии. Работа Гиги Гастон не только отвечает запросам времени, но и является отличным развлечением.