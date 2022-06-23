Дикая, 2022

Так как картина снималась в живописных местностях Карелии и Якутии, природа становится еще одним действующим лицом в повествовании. В ленте приняли участие настоящие животные, а также птицы. Главная героиня пытается приручить силы природы, чтобы выжить в дикой местности, и с каждым разом ей удается это все лучше при должной настойчивости.
Чтобы не нагружать зрителя излишней драмой, в фильме основную часть сюжета занимает юмор. Испытания, которые проходит героиня, получаются смешными и нелепыми, как и ее действия. Монологи персонажа и диалоги с местными жителями и другими действующими лицами также вызывают улыбку.
Юмористическая лента показывает зрителям сильного женского персонажа. В стрессовой ситуации она не стала поддаваться панике, а старалась придумать способы как можно дольше оставаться жизнеспособной и найти помощь.
Несмотря на малочисленный актерский состав, фильм получился динамичным и содержательным. Героиня много времени уделяет рассуждениям, а кадры природы сменяются один за другим, следуя за действиями персонажа.
Действие сюжета фильма происходит в тайге Якутии, при этом съемки ленты также проходили в этой местности. Для некоторых сцен группе пришлось посетить Карелию. В кадре также были задействованы настоящие животные.
Главную роль исполнила звезда российских фильмов и сериалов Таисия Вилкова («Деффчонки», «Фарца», «Склифософский»). Пару ей составил профессиональный актер Алексей Кравченко, на счету которого уже более 90 ролей в кино. Он принял участие в лентах «Адмиралъ», «9 рота», «Иди и смотри» и других. Помимо этого, в фильме приняла участие рожденная в Якутской АССР актриса Ильяна Павлова.
Режиссером выступил обладатель премии ММКФ 2017 года Владимир Котт, который является братом-близнецом Александра Котта. Постановщик известен своими работами «Заступники», «Петр Лещенко. Все, что было…», «Непослушник» и другими. Владимир Котт также написал сценарий для фильма вместе с Константином Трофимовым.
Лента создавалась для проката на территории России и не была предложена к покупке другим странам. Фильм также участвует в программе «Пушкинской карты».
Начинающая модель Алена мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает прямо сейчас полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают... в Якутск. Егор не очень помнит деталей вчерашнего вечера, но вспоминает, что в Якутске у него важное совещание. Он обещает Алене завтра же отправить ее домой, а после того как быстро разберется с делами, он ей покажет красоты природы на побережье Лены, каких не увидишь в Ницце. Они едут на катере в дикие места, где купаясь, Егор, чтобы получить прощение Алены, прыгает со скалы в воду. И не всплывает. Алена остается одна, посреди реки в якутской тайге на выключенном катере, который не знает как завести. Телефон не ловит, еды никакой нет, и течение относит катер все дальше от базы, где были люди.
|23 июня 2022
|Россия
|КароПрокат
|23 июня 2022
|Казахстан
|12+