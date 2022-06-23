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Дикая Дикая
Киноафиша Фильмы Дикая

Дикая, 2022

2022 / Россия
7.4 Оцените
23 голоса
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Комедия о приключениях модели в якутской тайге
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Причины посмотреть Факты О фильме

Так как картина снималась в живописных местностях Карелии и Якутии, природа становится еще одним действующим лицом в повествовании. В ленте приняли участие настоящие животные, а также птицы. Главная героиня пытается приручить силы природы, чтобы выжить в дикой местности, и с каждым разом ей удается это все лучше при должной настойчивости.

Чтобы не нагружать зрителя излишней драмой, в фильме основную часть сюжета занимает юмор. Испытания, которые проходит героиня, получаются смешными и нелепыми, как и ее действия. Монологи персонажа и диалоги с местными жителями и другими действующими лицами также вызывают улыбку.

Юмористическая лента показывает зрителям сильного женского персонажа. В стрессовой ситуации она не стала поддаваться панике, а старалась придумать способы как можно дольше оставаться жизнеспособной и найти помощь.

Несмотря на малочисленный актерский состав, фильм получился динамичным и содержательным. Героиня много времени уделяет рассуждениям, а кадры природы сменяются один за другим, следуя за действиями персонажа.

Действие сюжета фильма происходит в тайге Якутии, при этом съемки ленты также проходили в этой местности. Для некоторых сцен группе пришлось посетить Карелию. В кадре также были задействованы настоящие животные.

Главную роль исполнила звезда российских фильмов и сериалов Таисия Вилкова («Деффчонки», «Фарца», «Склифософский»). Пару ей составил профессиональный актер Алексей Кравченко, на счету которого уже более 90 ролей в кино. Он принял участие в лентах «Адмиралъ», «9 рота», «Иди и смотри» и других. Помимо этого, в фильме приняла участие рожденная в Якутской АССР актриса Ильяна Павлова.

Режиссером выступил обладатель премии ММКФ 2017 года Владимир Котт, который является братом-близнецом Александра Котта. Постановщик известен своими работами «Заступники», «Петр Лещенко. Все, что было…», «Непослушник» и другими. Владимир Котт также написал сценарий для фильма вместе с Константином Трофимовым.

Лента создавалась для проката на территории России и не была предложена к покупке другим странам. Фильм также участвует в программе «Пушкинской карты».

Начинающая модель Алена мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает прямо сейчас полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают... в Якутск. Егор не очень помнит деталей вчерашнего вечера, но вспоминает, что в Якутске у него важное совещание. Он обещает Алене завтра же отправить ее домой, а после того как быстро разберется с делами, он ей покажет красоты природы на побережье Лены, каких не увидишь в Ницце. Они едут на катере в дикие места, где купаясь, Егор, чтобы получить прощение Алены, прыгает со скалы в воду. И не всплывает. Алена остается одна, посреди реки в якутской тайге на выключенном катере, который не знает как завести. Телефон не ловит, еды никакой нет, и течение относит катер все дальше от базы, где были люди.

 

 

7.4 Оцените
23 голоса
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 23 июня 2022
Премьера в мире 23 июня 2022
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Тимур Ефременков
Тимур Ефременков
Дария Кулиш
Дария Кулиш
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикая 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Foster Cinema
11:00
Silver cinema
20:10 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На экране появляется известная девчачьей половине заставка «Холостяка». Пухлогубая девушка произносит явно заученную дребедень о самой страстной и волшебной ночи в ее жизни. Камера отъезжает, и зритель попадает в гримерную, где моделям накладывают макияж для фотосъемки в купальниках, а фоном идет это телешоу. После нескольких удачных кадров агент предлагает девушкам заработать на вечеринке у состоятельных (и приличных!) мужчин. Не сразу, но согласившись пойти, Алена (Таисия Вилкова)…
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shkarupin-max 5 июля 2022, 00:23
Полный бред!\nВообще не комедия. И это при поддержке министерства культуры. Давно такого отстоя не видел.
Никита Графинин 30 июня 2022, 16:43
Нет, ребят, будем объективны. Для наших комедий этот уровень- хорош. Атмосфера, игра актеров, затронутые актуальные проблемы, визуал- на уровне. Мы с… Читать дальше…
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23 голоса
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Кадры из фильма Все кадры
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«Дикая» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
11:00
Silver cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А
2D
20:10 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
18:05 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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