Дикая, 2022

Так как картина снималась в живописных местностях Карелии и Якутии, природа становится еще одним действующим лицом в повествовании. В ленте приняли участие настоящие животные, а также птицы. Главная героиня пытается приручить силы природы, чтобы выжить в дикой местности, и с каждым разом ей удается это все лучше при должной настойчивости.

Чтобы не нагружать зрителя излишней драмой, в фильме основную часть сюжета занимает юмор. Испытания, которые проходит героиня, получаются смешными и нелепыми, как и ее действия. Монологи персонажа и диалоги с местными жителями и другими действующими лицами также вызывают улыбку.

Юмористическая лента показывает зрителям сильного женского персонажа. В стрессовой ситуации она не стала поддаваться панике, а старалась придумать способы как можно дольше оставаться жизнеспособной и найти помощь.

Несмотря на малочисленный актерский состав, фильм получился динамичным и содержательным. Героиня много времени уделяет рассуждениям, а кадры природы сменяются один за другим, следуя за действиями персонажа.