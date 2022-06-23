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Постер фильма Дикая
5.9
Дикая - Трейлер
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5.9

Дикая

, 2022
Dikaya
Россия / приключения, комедия / 18+
Комедия о приключениях модели в якутской тайге
Трейлеры
Постер фильма Дикая
5.9
Дикая - Трейлер
Дикая  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Так как картина снималась в живописных местностях Карелии и Якутии, природа становится еще одним действующим лицом в повествовании. В ленте приняли участие настоящие животные, а также птицы. Главная героиня пытается приручить силы природы, чтобы выжить в дикой местности, и с каждым разом ей удается это все лучше при должной настойчивости.

Чтобы не нагружать зрителя излишней драмой, в фильме основную часть сюжета занимает юмор. Испытания, которые проходит героиня, получаются смешными и нелепыми, как и ее действия. Монологи персонажа и диалоги с местными жителями и другими действующими лицами также вызывают улыбку.

Юмористическая лента показывает зрителям сильного женского персонажа. В стрессовой ситуации она не стала поддаваться панике, а старалась придумать способы как можно дольше оставаться жизнеспособной и найти помощь.

Несмотря на малочисленный актерский состав, фильм получился динамичным и содержательным. Героиня много времени уделяет рассуждениям, а кадры природы сменяются один за другим, следуя за действиями персонажа.

Действие сюжета фильма происходит в тайге Якутии, при этом съемки ленты также проходили в этой местности. Для некоторых сцен группе пришлось посетить Карелию. В кадре также были задействованы настоящие животные.

Главную роль исполнила звезда российских фильмов и сериалов Таисия Вилкова («Деффчонки», «Фарца», «Склифософский»). Пару ей составил профессиональный актер Алексей Кравченко, на счету которого уже более 90 ролей в кино. Он принял участие в лентах «Адмиралъ», «9 рота», «Иди и смотри» и других. Помимо этого, в фильме приняла участие рожденная в Якутской АССР актриса Ильяна Павлова.

Режиссером выступил обладатель премии ММКФ 2017 года Владимир Котт, который является братом-близнецом Александра Котта. Постановщик известен своими работами «Заступники», «Петр Лещенко. Все, что было…», «Непослушник» и другими. Владимир Котт также написал сценарий для фильма вместе с Константином Трофимовым.

Лента создавалась для проката на территории России и не была предложена к покупке другим странам. Фильм также участвует в программе «Пушкинской карты».

Начинающая модель Алена мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает прямо сейчас полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают... в Якутск. Егор не очень помнит деталей вчерашнего вечера, но вспоминает, что в Якутске у него важное совещание. Он обещает Алене завтра же отправить ее домой, а после того как быстро разберется с делами, он ей покажет красоты природы на побережье Лены, каких не увидишь в Ницце. Они едут на катере в дикие места, где купаясь, Егор, чтобы получить прощение Алены, прыгает со скалы в воду. И не всплывает. Алена остается одна, посреди реки в якутской тайге на выключенном катере, который не знает как завести. Телефон не ловит, еды никакой нет, и течение относит катер все дальше от базы, где были люди.

 

 

В ролях

Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Yegor
Тимур Ефременков
Тимур Ефременков
Pontyukha
Дария Кулиш
Дария Кулиш
Sekretar
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Bergen
Ирина Безряднова
Ирина Безряднова
Lika
Сергей Двойников
Сергей Двойников
Shugay
Ян Ильвес
Vanya
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов
Ignat
Kristina Mayorskikh
Liza
Marina Mustetsova
Doch Uygulany
Режиссер Владимир Котт
Сценарист Владимир Котт, Константин Трофимов
Композитор Aleksey Chintsov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 23 июня 2022
Дата выхода
23 июня 2022 Россия КароПрокат
23 июня 2022 Казахстан 12+
Бюджет 82 518 100 RUR
Сборы в мире $1 420 136
Производство Mego Distribution
Другие названия
Dikaya, Wild, Дикая

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 35 голосов
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3343 В жанре «приключения»  634 В жанре «комедия»  904 В фильмах России  506 В фильмах 2022 года  156
Обновлено 4 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Дикая - Трейлер
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Наша рецензия

&laquo;Выживший&raquo; по-русски, или как столичная модель борется с недружелюбной природой якутской тайги.
«Выживший» по-русски, или как столичная модель борется с недружелюбной природой якутской тайги. На экране появляется известная девчачьей половине заставка «Холостяка». Пухлогубая девушка произносит явно заученную дребедень о самой страстной и волшебной ночи в ее жизни. Камера отъезжает, и зритель попадает в гримерную, где моделям накладывают макияж для фотосъемки в купальниках, а фоном идет это телешоу. После нескольких удачных кадров агент предлагает девушкам заработать на вечеринке у состоятельных (и приличных!) мужчин. Не сразу, но согласившись пойти, Алена (Таисия Вилкова)…

Отзывы зрителей о фильме Дикая

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43 Дата обновления: 4 ноября 2025, 18:29
Отзывы разделились: сильные стороны — игра актёров, саундтрек, операторская работа и красивые пейзажи, атмосфера. Слабые — слабая проработка сюжета, клишированный сценарий и нередко неудачный юмор, жанры порой расходятся. Общая оценка близка к середине: примерно 4–5 из 10. Фильм подойдёт тем, кто любит аккуратную визуальную подачу, спокойную детективную историю и умеренный юмор, готовым к жанровым колебаниям.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.

Отзывы о фильме

Даша Киреева 22 июля 2022, 21:54
классная комедия! очень понравилось! начало было немного скучновато, но конец и середина фильма просто супер! советую к просмотру ☺️
Никита Графинин 30 июня 2022, 16:43
Нет, ребят, будем объективны. Для наших комедий этот уровень- хорош. Атмосфера, игра актеров, затронутые актуальные проблемы, визуал- на уровне. Мы с… Читать дальше…
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