Джерси, 2022

Лента перекликается с личной историей режиссера. В 2019 году он выпустил фильм «Джерси», но позже решился переделать его, чтобы зритель увидел более качественную версию.
Фильм рассказывает о бывшем спортсмене, который находится в кризисе: нехватка средств для жизни, проблемы в отношениях с женой, нереализованность в карьере. В достаточно позднем возрасте он кардинально меняет свою жизнь, не оглядываясь на мнение окружающих.
Следовать за мечтой – основной посыл фильма. Главный герой вопреки всему идет к своей цели, чтобы доказать себе и близким, на что он способен. Из неуверенного в себе и потерянного человека он трансформируется в лидера и борца за будущее своей семьи.
Мотиватором для действий главного персонажа является его сын. Наряду со спортивной драмой раскрывается также и семейная. Спортсмен становится творцом своей судьбы благодаря вере близких.
Картина транслирует идею о том, что для человека нет ничего невозможного, главное – захотеть. Спортивная карьера может вновь начаться даже после 30 лет, если приложить достаточно усилий для этого.
Съемочный процесс картины занял год – с 14 декабря 2019 года по 14 декабря 2020 года. Производство приостанавливалось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Основными локациями для съемок были индийские города Чандигарх, Мохали и Дехрадун.
Фильм является ремейком одноименного проекта 2019 года, только в версии на языке хинди. Постановкой обеих картин занимался один и тот же режиссер – Говтам Тиннанури.
Во время съемок в январе 2020 года исполнитель главной роли Шахид Капур получил травмы, в результате чего ему наложили 13 швов. Он завершил работу в фильме уже после выздоровления.
На роль главной героини была утверждена южноиндийская звезда Рашмика Манданна. Создатели фильма официально объявили о том, что это будет ее первая роль на хинди, однако еще до начала съемок она отказалась от роли без объяснения причин.
Лента должна была выйти 31 декабря 2021 года, ровно через 17 лет после премьеры фильма «Сердце просит большего» – проекта, который сделал Шахида Капура популярным.
Бывший игрок в крикет изо всех сил пытается свести концы с концами. Он хочет осуществить желание сына и в возрасте 36 лет решает вернуться в большой спорт.
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