Джерси, 2022

Лента перекликается с личной историей режиссера. В 2019 году он выпустил фильм «Джерси», но позже решился переделать его, чтобы зритель увидел более качественную версию.

Фильм рассказывает о бывшем спортсмене, который находится в кризисе: нехватка средств для жизни, проблемы в отношениях с женой, нереализованность в карьере. В достаточно позднем возрасте он кардинально меняет свою жизнь, не оглядываясь на мнение окружающих.

Следовать за мечтой – основной посыл фильма. Главный герой вопреки всему идет к своей цели, чтобы доказать себе и близким, на что он способен. Из неуверенного в себе и потерянного человека он трансформируется в лидера и борца за будущее своей семьи.

Мотиватором для действий главного персонажа является его сын. Наряду со спортивной драмой раскрывается также и семейная. Спортсмен становится творцом своей судьбы благодаря вере близких.

Картина транслирует идею о том, что для человека нет ничего невозможного, главное – захотеть. Спортивная карьера может вновь начаться даже после 30 лет, если приложить достаточно усилий для этого.