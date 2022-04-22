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Постер фильма Джерси
7.8
Джерси - Трейлер
Киноафиша Фильмы Джерси
7.8

Джерси

, 2022
Jersey
Индия / драма, спорт / 18+
Индийская спортивная драма о том, что следовать за своей мечтой никогда не поздно
Трейлеры
Постер фильма Джерси
7.8
Джерси - Трейлер
Джерси  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Лента перекликается с личной историей режиссера. В 2019 году он выпустил фильм «Джерси», но позже решился переделать его, чтобы зритель увидел более качественную версию.

Фильм рассказывает о бывшем спортсмене, который находится в кризисе: нехватка средств для жизни, проблемы в отношениях с женой, нереализованность в карьере. В достаточно позднем возрасте он кардинально меняет свою жизнь, не оглядываясь на мнение окружающих.

Следовать за мечтой – основной посыл фильма. Главный герой вопреки всему идет к своей цели, чтобы доказать себе и близким, на что он способен. Из неуверенного в себе и потерянного человека он трансформируется в лидера и борца за будущее своей семьи.

Мотиватором для действий главного персонажа является его сын. Наряду со спортивной драмой раскрывается также и семейная. Спортсмен становится творцом своей судьбы благодаря вере близких.

Картина транслирует идею о том, что для человека нет ничего невозможного, главное – захотеть. Спортивная карьера может вновь начаться даже после 30 лет, если приложить достаточно усилий для этого.

Съемочный процесс картины занял год – с 14 декабря 2019 года по 14 декабря 2020 года. Производство приостанавливалось из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Основными локациями для съемок были индийские города Чандигарх, Мохали и Дехрадун.

Фильм является ремейком одноименного проекта 2019 года, только в версии на языке хинди. Постановкой обеих картин занимался один и тот же режиссер – Говтам Тиннанури.

Во время съемок в январе 2020 года исполнитель главной роли Шахид Капур получил травмы, в результате чего ему наложили 13 швов. Он завершил работу в фильме уже после выздоровления.

На роль главной героини была утверждена южноиндийская звезда Рашмика Манданна. Создатели фильма официально объявили о том, что это будет ее первая роль на хинди, однако еще до начала съемок она отказалась от роли без объяснения причин.

Лента должна была выйти 31 декабря 2021 года, ровно через 17 лет после премьеры фильма «Сердце просит большего» – проекта, который сделал Шахида Капура популярным.

Бывший игрок в крикет изо всех сил пытается свести концы с концами. Он хочет осуществить желание сына и в возрасте 36 лет решает вернуться в большой спорт.

В ролях

Шахид Капур
Шахид Капур
Arjun Talwar
Мрунал Тхакур
Мрунал Тхакур
Vidya Talwar
Панкадж Капур
Панкадж Капур
Baali Sir
Рудрашиш Мажумдер
Рудрашиш Мажумдер
Rudra Juneja
Гитика Механдру
Гитика Механдру
Jasleen Shergill
Прит Камани
Adult Kittu
Ronit Kamra
Karan 'Kittu' Talwar
Шишир Шарма
Atul
Анжум Батра
Amrit
Ajoy Chakraborty
Assistant to Chief Selector
Seerat Kapoor
Riya
Anjali Verma
Tara
Режиссер Говтам Тиннанури
Сценарист Mayank Jain, Wajid Shaikh, Siddharth Singh, Говтам Тиннанури
Композитор Chandan Pratap, Anirudh Ravichander, Sachet Tandon, Parampara Thakur
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 апреля 2022
Премьера в мире 22 апреля 2022
Дата выхода
22 апреля 2022 Россия Indian Films 12+
22 апреля 2022 Индия
22 апреля 2022 Индонезия
Бюджет 310 000 000 INR
Сборы в мире $2 156 815
Производство Allu Entertainment, Brat Films, Dil Raju Productions
Другие названия
Jersey, Camisa de Ouro, La camiseta, Samped, Джерси, 球衣, เจอร์ซีย์

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 25 марта 2022

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