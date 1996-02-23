На игле, 1996

В центре сюжета оказывается молодой шотландец Марк Рентон, страдающий от героиновой зависимости, и несколько его друзей. Все они живут сегодняшним днем и не особо заботятся о своем будущем благополучии. В один прекрасный момент Марк все же решает завязать с наркотиками и даже уезжает из Эдинбурга в Лондон. Однако прошлое настигает Рентона и там, и перед героем встает выбор – жизнь или игла шприца.