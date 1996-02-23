На игле, 1996

В центре сюжета оказывается молодой шотландец Марк Рентон, страдающий от героиновой зависимости, и несколько его друзей. Все они живут сегодняшним днем и не особо заботятся о своем будущем благополучии. В один прекрасный момент Марк все же решает завязать с наркотиками и даже уезжает из Эдинбурга в Лондон. Однако прошлое настигает Рентона и там, и перед героем встает выбор – жизнь или игла шприца.
Марку Рентону не нужны карьера, тачки, здоровый образ жизни, медицинская страховка, ипотека и отупляющие телешоу — он выбрал героин, хотя и постоянно пытается завязать с наркотиками. Он обитает в захолустном районе Эдинбурга в окружении четырех друзей: апатичного Спада, фаната Шона Коннери по прозвищу «Больной», чокнутого Бегби и спортсмена Томми. Жизнь каждого — абсурдный порочный круг из наркотиков, поиска денег и попыток взять собственное существование под контроль. Рентон пытается завязать с героином и отправляется жить в Лондон, но прошлое не спешит его отпускать...