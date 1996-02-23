Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На игле На игле
Киноафиша Фильмы На игле
Trainspotting

На игле, 1996

1996 / Великобритания
6.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Культовая драма Дэнни Бойла о жизни четырех друзей-наркоманов
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета оказывается молодой шотландец Марк Рентон, страдающий от героиновой зависимости, и несколько его друзей. Все они живут сегодняшним днем и не особо заботятся о своем будущем благополучии. В один прекрасный момент Марк все же решает завязать с наркотиками и даже уезжает из Эдинбурга в Лондон. Однако прошлое настигает Рентона и там, и перед героем встает выбор – жизнь или игла шприца.

  • Фильм снят по одноименному роману Ирвина Уэлша. Уэлш появился на экране в небольшой роли наркодилера.
  • Несмотря на то, что действие картины происходит в Эдинбурге, большинство сцен снимались в Глазго.
  • Для подготовки к роли наркомана Юэн Макгрегор два месяца сидел на диете, исключающей алкоголь и молочные продукты. Поговаривают, что для большего понимания своего персонажа актер даже подумывал попробовать наркотики, но в итоге отказался от этой затеи, хотя и научился готовить героин.
  • Изначально роман Уэлша был поставлен на театральной сцене. В той постановке роль Рентона сыграл Юэн Бремнер, исполнивший роль Спада в фильме Бойла.
  • Для съемок “худшего туалета в Шотландии” уборную вымазали шоколадом.
  • Чтобы исполнители главных ролей лучше почувствовали “дух бунтующей молодежи”, Дэнни Бойл заставлял их смотреть ленты “Заводной апельсин”, “Бильярдист” и “Изгоняющий дьявола”.

Марку Рентону не нужны карьера, тачки, здоровый образ жизни, медицинская страховка, ипотека и отупляющие телешоу — он выбрал героин, хотя и постоянно пытается завязать с наркотиками. Он обитает в захолустном районе Эдинбурга в окружении четырех друзей: апатичного Спада, фаната Шона Коннери по прозвищу «Больной», чокнутого Бегби и спортсмена Томми. Жизнь каждого — абсурдный порочный круг из наркотиков, поиска денег и попыток взять собственное существование под контроль. Рентон пытается завязать с героином и отправляется жить в Лондон, но прошлое не спешит его отпускать...

6.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 23 февраля 1996
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Кевин МакКидд
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Т2: Трейнспоттинг
Т2: Трейнспоттинг (2017)
7.4166665
Опасная иллюзия
Опасная иллюзия (2013)
6.5
Постер фильма На игле 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На игле смотреть онлайн

На игле
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Т2: Трейнспоттинг
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 15 августа 2021, 01:55
Культовое кино и ничего больше
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма На игле
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Актер Роберт Карлайл анонсировал многосерийный спин-офф «На игле» о яростном хулигане Бегби В основу сюжета ляжет «Резьба по живому» Ирвина Уэлша.
Написать
4 октября 2021 10:36
Культовый фильм Дэнни Бойла «На игле» выйдет в российский прокат «Выбрать жизнь» можно будет с 15 июля.
Написать
9 июня 2021 17:32
Дэнни Бойл снимет мини-сериал о рок-группе Sex Pistols Шоу достался многообещающий актерский состав.
Написать
12 января 2021 10:06
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер с русскими субтитрами
Трейлер с русскими субтитрами
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши