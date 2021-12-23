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Пиноккио. Правдивая история Пиноккио. Правдивая история
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Пиноккио. Правдивая история, 2022

2022 / Россия
3.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Мультфильм об удивительных приключениях легендарного деревянного мальчика
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Легендарный Пиноккио сбегает от своего создателя, чтобы посмотреть мир. Впереди его ждут удивительные открытия в компании талантливых циркачей. Новое прочтение классической итальянской сказки Карло Коллоди от авторов «Большого приключения».

Действие переносится в провинциальную Италию XIX века. Джепетто — старый плотник, зарабатывающий на жизнь резьбой по дереву. Несмотря на возраст, мужчина так и не обзавелся семьей. Мастер вырезает из бруска куклу, которая волшебным образом оживает на следующее утро. Первые несколько месяцев мальчик по имени Пиноккио во всем слушается своего создателя, адаптируясь к жизни среди людей. Но жажда приключений побуждает любознательного ребенка на необдуманный поступок.

Набравшись храбрости, он сбегает из дома и присоединяется к бродячему цирку, которым руководит коварный делец Маджафоко. Директор труппы преследует корыстные цели, используя популярность Пиноккио ради наживы. Пока наивный ребенок выступает на сцене, забавляя публику разнообразными номерами, помощники Кот и Лиса обчищают хижины зрителей.

Деревянный мальчик не подозревает о преступлениях циркачей, пока по их вине не сталкивается с серьезными неприятностями. Его положение усугубляется влюбленностью в дочь Маджафоко, прекрасную Беллу. Но у куклы нет ни единого шанса покорить сердце красавицы. Обратившись за помощью к клоуну Фантоцци, сказочный герой узнает о ведьме Люсильде, проживающей в темном лесу. Колдунье известны десятки древних заклинаний, включая то, которое может превратить Пиноккио в живого человека.

 

Сюжет мультфильма основан на детской сказке «Приключения Пиноккио», написанной Карло Коллоди в 1881 году. Это далеко не первая экранизация классики итальянской литературы. Существуют как минимум 16 игровых и анимационных адаптаций произведения. Последняя попытка перенести историю о деревянном мальчике на большие экраны состоялась в 2019 году.

Несмотря на всемирную популярность оригинальной книги Коллоди, в СССР и России основой для экранизаций неизменно служил аналог писателя Алексея Толстого о Буратино. По мотивам этой адаптации было создано свыше десяти мультфильмов, художественных лент и телепостановок. «Пиноккио. Правдивая история» — первое обращение к итальянскому оригиналу в отечественном кинопроизводстве.

Режиссером, автором идеи и продюсером выступил создатель компании «Лицензионные бренды» Василий Ровенский, известный по анимационным проектам «Большое путешествие», «Два хвоста», «Принцесса и дракон», «Чудо-Юдо» и другим.

Ровенский также работает в художественном кино. Он принимал участие в создании популярных комедий «Помню — не помню!», «Лови момент» и «Самый Новый год!».

Соавторами сценария выступили Максим и Вадим Свешниковы. В их послужной список входят отечественные мультфильмы «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Три богатыря и Наследница престола», «Конь Юлий и большие скачки» и «Снежная королева».

В создании анимационного фильма «Пиноккио. Правдивая история» участвовали исключительно российские специалисты.

Общий бюджет оценивается в 300 миллионов рублей.

Мастер Джеппетто создал удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, которая может говорить и двигаться, как человек. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Он влюбляется в приемную дочь Моджафокко Беллу. Ради нее Пиноккио должен стать настоящим мальчиком, поэтому вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, он отправляется на поиски колдуньи Люсинды, чье волшебство может ему помочь.

3.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера онлайн 22 марта 2022
Премьера в мире 23 декабря 2021
Возраст 6+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Василий Ровенский
Василий Ровенский
В ролях
Дмитрий Иосифов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пиноккио. Правдивая история 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 21 февраля 2022, 11:27
Мультфильм скучный, графика так себе и сюжет затянут, ребенку не понравился совсем.
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16 голосов
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