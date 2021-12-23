Пиноккио. Правдивая история, 2022

Легендарный Пиноккио сбегает от своего создателя, чтобы посмотреть мир. Впереди его ждут удивительные открытия в компании талантливых циркачей. Новое прочтение классической итальянской сказки Карло Коллоди от авторов «Большого приключения».

Действие переносится в провинциальную Италию XIX века. Джепетто — старый плотник, зарабатывающий на жизнь резьбой по дереву. Несмотря на возраст, мужчина так и не обзавелся семьей. Мастер вырезает из бруска куклу, которая волшебным образом оживает на следующее утро. Первые несколько месяцев мальчик по имени Пиноккио во всем слушается своего создателя, адаптируясь к жизни среди людей. Но жажда приключений побуждает любознательного ребенка на необдуманный поступок.

Набравшись храбрости, он сбегает из дома и присоединяется к бродячему цирку, которым руководит коварный делец Маджафоко. Директор труппы преследует корыстные цели, используя популярность Пиноккио ради наживы. Пока наивный ребенок выступает на сцене, забавляя публику разнообразными номерами, помощники Кот и Лиса обчищают хижины зрителей.

Деревянный мальчик не подозревает о преступлениях циркачей, пока по их вине не сталкивается с серьезными неприятностями. Его положение усугубляется влюбленностью в дочь Маджафоко, прекрасную Беллу. Но у куклы нет ни единого шанса покорить сердце красавицы. Обратившись за помощью к клоуну Фантоцци, сказочный герой узнает о ведьме Люсильде, проживающей в темном лесу. Колдунье известны десятки древних заклинаний, включая то, которое может превратить Пиноккио в живого человека.