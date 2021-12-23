Пиноккио. Правдивая история, 2022

Легендарный Пиноккио сбегает от своего создателя, чтобы посмотреть мир. Впереди его ждут удивительные открытия в компании талантливых циркачей. Новое прочтение классической итальянской сказки Карло Коллоди от авторов «Большого приключения».
Действие переносится в провинциальную Италию XIX века. Джепетто — старый плотник, зарабатывающий на жизнь резьбой по дереву. Несмотря на возраст, мужчина так и не обзавелся семьей. Мастер вырезает из бруска куклу, которая волшебным образом оживает на следующее утро. Первые несколько месяцев мальчик по имени Пиноккио во всем слушается своего создателя, адаптируясь к жизни среди людей. Но жажда приключений побуждает любознательного ребенка на необдуманный поступок.
Набравшись храбрости, он сбегает из дома и присоединяется к бродячему цирку, которым руководит коварный делец Маджафоко. Директор труппы преследует корыстные цели, используя популярность Пиноккио ради наживы. Пока наивный ребенок выступает на сцене, забавляя публику разнообразными номерами, помощники Кот и Лиса обчищают хижины зрителей.
Деревянный мальчик не подозревает о преступлениях циркачей, пока по их вине не сталкивается с серьезными неприятностями. Его положение усугубляется влюбленностью в дочь Маджафоко, прекрасную Беллу. Но у куклы нет ни единого шанса покорить сердце красавицы. Обратившись за помощью к клоуну Фантоцци, сказочный герой узнает о ведьме Люсильде, проживающей в темном лесу. Колдунье известны десятки древних заклинаний, включая то, которое может превратить Пиноккио в живого человека.
Сюжет мультфильма основан на детской сказке «Приключения Пиноккио», написанной Карло Коллоди в 1881 году. Это далеко не первая экранизация классики итальянской литературы. Существуют как минимум 16 игровых и анимационных адаптаций произведения. Последняя попытка перенести историю о деревянном мальчике на большие экраны состоялась в 2019 году.
Несмотря на всемирную популярность оригинальной книги Коллоди, в СССР и России основой для экранизаций неизменно служил аналог писателя Алексея Толстого о Буратино. По мотивам этой адаптации было создано свыше десяти мультфильмов, художественных лент и телепостановок. «Пиноккио. Правдивая история» — первое обращение к итальянскому оригиналу в отечественном кинопроизводстве.
Режиссером, автором идеи и продюсером выступил создатель компании «Лицензионные бренды» Василий Ровенский, известный по анимационным проектам «Большое путешествие», «Два хвоста», «Принцесса и дракон», «Чудо-Юдо» и другим.
Ровенский также работает в художественном кино. Он принимал участие в создании популярных комедий «Помню — не помню!», «Лови момент» и «Самый Новый год!».
Соавторами сценария выступили Максим и Вадим Свешниковы. В их послужной список входят отечественные мультфильмы «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Три богатыря и Наследница престола», «Конь Юлий и большие скачки» и «Снежная королева».
В создании анимационного фильма «Пиноккио. Правдивая история» участвовали исключительно российские специалисты.
Общий бюджет оценивается в 300 миллионов рублей.
Мастер Джеппетто создал удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, которая может говорить и двигаться, как человек. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Он влюбляется в приемную дочь Моджафокко Беллу. Ради нее Пиноккио должен стать настоящим мальчиком, поэтому вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, он отправляется на поиски колдуньи Люсинды, чье волшебство может ему помочь.