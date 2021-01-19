Руки прочь!, 2021

«Руки прочь!» — отличное развлекательное кино, наполненное красочными танцевальными номерами. Над хореографией трудились профессионалы, месяцами оттачивавшие движения со звездами экрана.

Помимо комедийной и романтической составляющей, фильм предлагает важные аспекты религии. Зрители получат редкую возможность погрузиться в быт хасидской общины, узнать о жизненных дилеммах и радостях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться ее представителям.

Как справедливо отмечает критик Брэдли Гибсон из Film Threat: «Это семейный фильм не только перед камерой, но и за ней». Режиссером и продюсером выступил Гэбриел Болонья, соавтором и исполнителем одной из центральных ролей является его отец Джозеф Болонья, а музыку написала мать Зизи Болонья. В фильме также снялись братья Йос и Клаудио Лэниадо, принимавшие участие в создании сценария.

Возвращение на экраны голливудских звезд Лэйни Казан и Рене Тейлор, прославившихся полвека назад.

Данная кинокартина рассчитана на самую широкую аудиторию. Творение семейств Болонья и Лэниадо способно и рассмешить, и растрогать до слез. И все это под зажигательную музыку, которая не даст заскучать ни на мгновение.