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Руки прочь! Руки прочь!
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Tango Shalom

Руки прочь!, 2021

2021 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Комедия о танцорах, которым запрещено прикасаться друг к другу
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Руки прочь!» — отличное развлекательное кино, наполненное красочными танцевальными номерами. Над хореографией трудились профессионалы, месяцами оттачивавшие движения со звездами экрана.

Помимо комедийной и романтической составляющей, фильм предлагает важные аспекты религии. Зрители получат редкую возможность погрузиться в быт хасидской общины, узнать о жизненных дилеммах и радостях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться ее представителям.

Как справедливо отмечает критик Брэдли Гибсон из Film Threat: «Это семейный фильм не только перед камерой, но и за ней». Режиссером и продюсером выступил Гэбриел Болонья, соавтором и исполнителем одной из центральных ролей является его отец Джозеф Болонья, а музыку написала мать Зизи Болонья. В фильме также снялись братья Йос и Клаудио Лэниадо, принимавшие участие в создании сценария.

Возвращение на экраны голливудских звезд Лэйни Казан и Рене Тейлор, прославившихся полвека назад.

Данная кинокартина рассчитана на самую широкую аудиторию. Творение семейств Болонья и Лэниадо способно и рассмешить, и растрогать до слез. И все это под зажигательную музыку, которая не даст заскучать ни на мгновение.

До того, как стать режиссером, Гэбриел Болонья специализировался на эпизодических ролях в кино и на телевидении. На старте карьеры он был протеже Джона Франкенхаймера, с которым несколько лет работал над нереализованным фильмом об американской революции.

Редкий фильм, активно продвигавшийся ЮНЕСКО в социальных сетях.

Лента «Руки прочь!» демонстрировалась дистанционно в рамках Парламента мировых религий 2021 года, на котором присутствовали Далай-лама и Джейн Гудолл.

Одним из ярых сторонников фильма является католический архиепископ Феликс Энтони Машадо.

Премьера танцевального ромкома «Руки прочь!» состоялась на Бруклинском кинофестивале 2021 года. Затем фильм демонстрировался в рамках международного еврейского кинофестиваля в Сан-Диего, а также в Каннах, Седоне, Нью-Дели и Джайпуре, завоевав ряд наград и положительные отзывы критиков.

Рене Тейлор и Джозеф Болонья до этого вместе работали над сценарием к ленте «Любовники и другие незнакомцы» (1971), получив номинацию на премию «Оскар».

Карина Смирнофф, сыгравшая Вивиану, родом из Харькова. В 1992 году эмигрировала в Америку, где обрела международную славу в области бальных танцев.  Ранее Карину можно было увидеть в мелодраме «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес.

Молодая и сексуальная танцовщица Вивианна встречает Мойшу и предлагает ему принять участие в танцевальном конкурсе, чтобы выиграть денежный приз. Мойша по своим убеждениям не может прикасаться к другим женщинам, кроме жены. Смогут ли они станцевать страстный танец без прикосновений друг к другу?

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера в мире 19 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Гэбриел Болонья
Гэбриел Болонья
В ролях
Лэйни Казан
Лэйни Казан
Рене Тэйлор
Рене Тэйлор
Джозеф Болонья
Джозеф Болонья
Филип Энтони-Родригес
Филип Энтони-Родригес
Джуди Бичер
Джуди Бичер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Березка
10:55 от 150 ₽
Полное расписание и билеты

Руки прочь! смотреть онлайн

Руки прочь!
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У раввина Мойши финансовые трудности в семье, а все его родственники нуждаются в его помощи. В ортодоксальном еврейском районе чересчур мало работы, и он решает выйти за пределы своего квартала, чтобы найти любую подработку. В процессе своих блужданий Мойша натыкается на школу танцев, где Вивианна учит людей танго. Молодая женщина впечатлена способностями раввина и предлагает ему стать ее партнером в предстоящем танцевальном конкурсе. Несмотря на свою любовь к танцам и возможность выиграть…
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Петр Поляков 16 января 2022, 12:24
Ну вроде так весело-прикольно. Иногда такое легкое кино прям хочется посмотреть...
Михаил Колобов 10 января 2022, 19:12
Планирую в кино с девушкой сходить. По виду будет чистый позитивчик)
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11 голосов
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«Руки прочь!» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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