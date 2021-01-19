Руки прочь!, 2021

«Руки прочь!» — отличное развлекательное кино, наполненное красочными танцевальными номерами. Над хореографией трудились профессионалы, месяцами оттачивавшие движения со звездами экрана.
Помимо комедийной и романтической составляющей, фильм предлагает важные аспекты религии. Зрители получат редкую возможность погрузиться в быт хасидской общины, узнать о жизненных дилеммах и радостях, с которыми ежедневно приходится сталкиваться ее представителям.
Как справедливо отмечает критик Брэдли Гибсон из Film Threat: «Это семейный фильм не только перед камерой, но и за ней». Режиссером и продюсером выступил Гэбриел Болонья, соавтором и исполнителем одной из центральных ролей является его отец Джозеф Болонья, а музыку написала мать Зизи Болонья. В фильме также снялись братья Йос и Клаудио Лэниадо, принимавшие участие в создании сценария.
Возвращение на экраны голливудских звезд Лэйни Казан и Рене Тейлор, прославившихся полвека назад.
Данная кинокартина рассчитана на самую широкую аудиторию. Творение семейств Болонья и Лэниадо способно и рассмешить, и растрогать до слез. И все это под зажигательную музыку, которая не даст заскучать ни на мгновение.
До того, как стать режиссером, Гэбриел Болонья специализировался на эпизодических ролях в кино и на телевидении. На старте карьеры он был протеже Джона Франкенхаймера, с которым несколько лет работал над нереализованным фильмом об американской революции.
Редкий фильм, активно продвигавшийся ЮНЕСКО в социальных сетях.
Лента «Руки прочь!» демонстрировалась дистанционно в рамках Парламента мировых религий 2021 года, на котором присутствовали Далай-лама и Джейн Гудолл.
Одним из ярых сторонников фильма является католический архиепископ Феликс Энтони Машадо.
Премьера танцевального ромкома «Руки прочь!» состоялась на Бруклинском кинофестивале 2021 года. Затем фильм демонстрировался в рамках международного еврейского кинофестиваля в Сан-Диего, а также в Каннах, Седоне, Нью-Дели и Джайпуре, завоевав ряд наград и положительные отзывы критиков.
Рене Тейлор и Джозеф Болонья до этого вместе работали над сценарием к ленте «Любовники и другие незнакомцы» (1971), получив номинацию на премию «Оскар».
Карина Смирнофф, сыгравшая Вивиану, родом из Харькова. В 1992 году эмигрировала в Америку, где обрела международную славу в области бальных танцев. Ранее Карину можно было увидеть в мелодраме «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес.
Молодая и сексуальная танцовщица Вивианна встречает Мойшу и предлагает ему принять участие в танцевальном конкурсе, чтобы выиграть денежный приз. Мойша по своим убеждениям не может прикасаться к другим женщинам, кроме жены. Смогут ли они станцевать страстный танец без прикосновений друг к другу?