Ботан и супербаба, 2022

Очень стеснительный парень по имени Иван, который работает ученым в «Сколково», решает привести на встречу выпускников девушку-андроида и выдать ее за свою возлюбленную. Дело в том, что главный герой ужасно комплексует из-за своего прошлого и хочет восстановить авторитет в глазах бывших товарищей по школьной парте. Увы, все оборачивается совсем не так, как хотелось бы Ивану. «Ботан и супербаба» — идеальный вариант для тех, кто любит российское кино и легкие комедии.
Режиссером ленты стал Дмитрий Меняйло – российский актер, который решил дебютировать в режиссуре. «Ботан и супербаба» — его первая полноценная работа в кино. До этого Меняйло снимался как актер в картинах «Летчик», «Мотивы».
Главную женскую роль в картине исполнила София Каштанова, российская актриса, знакомая зрителям по комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки» и его многочисленным ответвлениям. Каштанову также можно было увидеть в «Психологинях на карантине».
Главную мужскую роль в «Ботан и супербаба» сыграл Роман Попов, комедиант с большим стажем. Многие россияне помнят Попова по тому же «Полицейскому с Рублевки», играм КВН, комедиям «БУМЕРанг», «Дракулов» и другим.
В фильме также снялся Андрей Астраханцев, известный по лентам «Я не вернусь», «Мажор 2», «Чужой район». Не так давно Астраханцева можно было увидеть в «Регби».
Сценаристом фильма «Ботан и супербаба» выступил Илья Куликов, написавший скрипты к комедийному сериалу «Аль-Капотня», молодежной драме «Подслушано», фильмам «Дракулов» и «Снегурочка против всех».
Со-режиссером комедии «Ботан и супербаба» стала Анна Мирохина, известная своими работами в «Братьях» и «Регби». Она помогла новичку Дмитрию Меняйло взять творческий процесс под контроль.
По задумке авторов, «Ботан и супербаба» должен представлять собой не только комедию, но и захватывающую шпионскую историю с многочисленными погонями, зубодробительным экшеном и сумасшедшими сюжетными твистами.
Илья Куликов известен также своей работой в сериале «Полицейский с Рублевки», в котором снялись Роман Попов и София Каштанова. И Каштанова, и Попов исполнили роли в комедии. Сергея Чудакова и Дениса Васильева можно было увидеть в «Регби».
У фильма довольно низкий рейтинг ожиданий на Кинопоиске — всего 38%. Тем не менее создатели надеются на то, что «Ботан и супербаба» сможет по-настоящему заинтересовать аудиторию и собрать большую кассу в прокате. Это возможно с учетом того, что достойных соперников у комедии нет.
Стеснительный парень-ботаник Иван, ученый из «Сколково», которого в школе все называли Калом, сокращенно от фамилии Калинин, для похода на встречу выпускников крадет девушку-андроида из научного центра и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы. Чтобы выдать покорного робота за свою жену. Он думает, что успех у одноклассников теперь обеспечен, но есть одно но. Андроид оказался спецразработкой для ведения боевых действий, которой только предстоит узнать, что такое доброта и человечность. Если удастся спастись от иностранных разведок, устроивших охоту за сверхсекретной разработкой…
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