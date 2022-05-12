Ботан и супербаба, 2022

Очень стеснительный парень по имени Иван, который работает ученым в «Сколково», решает привести на встречу выпускников девушку-андроида и выдать ее за свою возлюбленную. Дело в том, что главный герой ужасно комплексует из-за своего прошлого и хочет восстановить авторитет в глазах бывших товарищей по школьной парте. Увы, все оборачивается совсем не так, как хотелось бы Ивану. «Ботан и супербаба» — идеальный вариант для тех, кто любит российское кино и легкие комедии.

Режиссером ленты стал Дмитрий Меняйло – российский актер, который решил дебютировать в режиссуре. «Ботан и супербаба» — его первая полноценная работа в кино. До этого Меняйло снимался как актер в картинах «Летчик», «Мотивы».

Главную женскую роль в картине исполнила София Каштанова, российская актриса, знакомая зрителям по комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки» и его многочисленным ответвлениям. Каштанову также можно было увидеть в «Психологинях на карантине».

Главную мужскую роль в «Ботан и супербаба» сыграл Роман Попов, комедиант с большим стажем. Многие россияне помнят Попова по тому же «Полицейскому с Рублевки», играм КВН, комедиям «БУМЕРанг», «Дракулов» и другим.

В фильме также снялся Андрей Астраханцев, известный по лентам «Я не вернусь», «Мажор 2», «Чужой район». Не так давно Астраханцева можно было увидеть в «Регби».