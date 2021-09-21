Самый лучший босс, 2021

5 причин посмотреть фильм «Самый лучший босс»

Новая испанская комедия повествует о нервном мужчине по имени Бланко, который ждет не дождется, когда же ему дадут заслуженную награду за ведение бизнеса. К счастью, наконец, этот момент наступает. Но именно тогда все вокруг начинает идти наперекосяк. «Самый лучший босс» — идеальный вариант для тех, кто любит нетривиальные европейские комедии с особым колоритом. Юмор в этом фильме понравится не только взрослым зрителям, но и детям.

Главную роль в ленте сыграл легендарный испанский актер Хавьер Бардем, лауреат премии «Оскар» и просто выдающийся исполнитель. Для Бардема, который преимущественно играет в драмах, участие в комедии стало уникальной возможностью попробовать себя в новом жанре. Зрителям и фанатам актера предстоит увидеть нечто по-настоящему неожиданное.

Режиссером «Самого лучшего босса» стал Фернандо Леон Де Араноа, номинант Каннского кинофестиваля за картину «Идеальный день», а также просто очень талантливый кинематографист. Многие могут знать творчество Араноа по лентам «Солнечные понедельники» и «Эскобар».

Второстепенную мужскую роль в картине исполнил актер Маноло Соло, который также является популярным композитором. Многие российские киноманы могут помнить Маноло Соло по фильму «Бьютифул», где он сыграл вместе с тем же Хавьером Бардемом.

«Самый лучший босс» уже успел собрать в мировом прокате более трех миллионов долларов. Таким образом, фильм не только смог покрыть свой собственный бюджет, он также показал весьма заметные кассовые успехи. По всей видимости, зрителям эта комедия пришлась весьма по вкусу.