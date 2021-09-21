Самый лучший босс, 2021

5 причин посмотреть фильм «Самый лучший босс»
Новая испанская комедия повествует о нервном мужчине по имени Бланко, который ждет не дождется, когда же ему дадут заслуженную награду за ведение бизнеса. К счастью, наконец, этот момент наступает. Но именно тогда все вокруг начинает идти наперекосяк. «Самый лучший босс» — идеальный вариант для тех, кто любит нетривиальные европейские комедии с особым колоритом. Юмор в этом фильме понравится не только взрослым зрителям, но и детям.
Главную роль в ленте сыграл легендарный испанский актер Хавьер Бардем, лауреат премии «Оскар» и просто выдающийся исполнитель. Для Бардема, который преимущественно играет в драмах, участие в комедии стало уникальной возможностью попробовать себя в новом жанре. Зрителям и фанатам актера предстоит увидеть нечто по-настоящему неожиданное.
Режиссером «Самого лучшего босса» стал Фернандо Леон Де Араноа, номинант Каннского кинофестиваля за картину «Идеальный день», а также просто очень талантливый кинематографист. Многие могут знать творчество Араноа по лентам «Солнечные понедельники» и «Эскобар».
Второстепенную мужскую роль в картине исполнил актер Маноло Соло, который также является популярным композитором. Многие российские киноманы могут помнить Маноло Соло по фильму «Бьютифул», где он сыграл вместе с тем же Хавьером Бардемом.
«Самый лучший босс» уже успел собрать в мировом прокате более трех миллионов долларов. Таким образом, фильм не только смог покрыть свой собственный бюджет, он также показал весьма заметные кассовые успехи. По всей видимости, зрителям эта комедия пришлась весьма по вкусу.
Комедия «Самый лучший босс» была отправлена представителями испанской академии искусств на соискание премии «Оскар» в категории «лучшая картина на иностранном языке». Власти страны искренне надеются, что им все-таки удастся попасть в шорт-лист знаменитой американской премии. И поможет им в этом, конечно, Хавьер Бардем.
Известно, что съемки картины прошли в испанском Мадриде в конце осени прошлого года. По всей видимости, коронавирусные ограничения никак не повлияли на съемочный процесс, поскольку «Самый лучший босс» в итоге вышел в мировой прокат без всяких задержек и трудностей. Авторы утверждают, что соблюдали все меры безопасности.
Премьера «Самого лучшего босса» состоялась в рамках кинофестиваля, проходящего в Сан-Себастьяне. Это мероприятие считается одним из самых престижных и популярных в мире современного искусства. Напомним, что фестиваль в Сан-Себастьяне торжественно завершился летом текущего года.
Мировой прокат «Самого лучшего босса» стартовал еще в октябре, однако до российских экранов дошел только сейчас. С чем конкретно связана данная задержка — никто не знает. Возможно, на происходящее повлияли коронавирусные меры, принятые уже в нашей стране.
Бланко, владелец семейного предприятия, ждет визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Для этого, разумеется, всё должно быть идеально, однако, как назло, проблемы возникают одна за другой.