Пролетая над гнездом кукушки, 1975

Блестящая экранизация блестящего романа Кена Кизи и одноименной пьесы Дэйла Уассермэна. Редкий случай, когда киноверсия сделана настолько гениально, что практически отрывается от оригинала и живет собственной жизнью. Хулиганистый Джек Николсон попадает в сумасшедший дом и подбивает пациентов восстать против тирании старшей медсестры (поразительно подобрана Луиз Флетчер). Торжество человеческого духа над несвободой. Безусловный нестареющий шедевр и веха в истории кинематографа.
Безумен или гениален? “Пожалуйста, поймите, мы не устанавливаем для вас правил и ограничений без того, чтобы тщательно взвесить… Читать дальше…