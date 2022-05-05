Пролетая над гнездом кукушки, 1975

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Наверняка вы знакомы с произведением Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и, скорее всего, будете сравнивать его с экранизацией. Но если не заниматься сравнением целенаправленно, то отличия улавливаются лишь изредка: сюжетная линия практически неизменна. Однако над самой сутью фильма режиссер Милош Форман поработал весьма и весьма. В его умысел не входило передать душевное состояние героев, особое внимание которому уделил автор романа. Режиссер показал ту атмосферу, в…