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Пролетая над гнездом кукушки Пролетая над гнездом кукушки
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One Flew Over the Cockoo`s Nest

Пролетая над гнездом кукушки, 1975

1975 / США
7.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Экранизация романа Кена Кизи с Джеком Николсоном в главной роли
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О фильме

Блестящая экранизация блестящего романа Кена Кизи и одноименной пьесы Дэйла Уассермэна. Редкий случай, когда киноверсия сделана настолько гениально, что практически отрывается от оригинала и живет собственной жизнью. Хулиганистый Джек Николсон попадает в сумасшедший дом и подбивает пациентов восстать против тирании старшей медсестры (поразительно подобрана Луиз Флетчер). Торжество человеческого духа над несвободой. Безусловный нестареющий шедевр и веха в истории кинематографа.

7.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера в мире 18 ноября 1975
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Милош Форман
Милош Форман
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Уильям Редфилд
Питер Брокко
Уилл Сэмпсон
Все актеры и съемочная группа
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Сатурн
19:15 от 270 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Наверняка вы знакомы с произведением Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и, скорее всего, будете сравнивать его с экранизацией. Но если не заниматься сравнением целенаправленно, то отличия улавливаются лишь изредка: сюжетная линия практически неизменна. Однако над самой сутью фильма режиссер Милош Форман поработал весьма и весьма. В его умысел не входило передать душевное состояние героев, особое внимание которому уделил автор романа.  Режиссер показал ту атмосферу, в…
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Спасибо, прочитала
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саундтрек фильма Пролетая над гнездом кукушки
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«Пролетая над гнездом кукушки» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Пролетая над гнездом кукушки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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