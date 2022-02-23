Мегрэ и таинственная девушка, 2022

Несмотря на большое количество экранных адаптаций, персонаж Мегрэ в исполнении Депардье не стал плоским. Личные хлопоты и проблемы у блюстителя закона присутствуют, чтобы придать персонажу форму, но достаточно отстранены, чтобы сосредоточить внимание на расследовании.

Лента создана по всем канонам классических детективов: каждая сцена продвигает сюжет вперед, раскрывая детали происшествия, и в итоге приводит зрителя к разгадке.

Происходящее на экране дополняет ретро-эстетика Франции 1950-х годов. Персонажи вальяжно прогуливаются в шляпах и с трубками в руках, читают бульварные газеты, фотографируют друг друга на пленку и устраивают элегантные приемы.

Атмосфера, в том числе музыкальная, стоит наравне с сюжетом. Режиссер не пренебрег красотой кадра, так что даже второстепенные персонажи в истории имеют вес.

Фильм раскрывает не только традиционные темы ревности, мужских привилегий и стремлений рабочего класса, но и затрагивает однополые отношения. Учитывая, что события разворачиваются в прошлом веке, ход достаточно необычный.