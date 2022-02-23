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Мегрэ и таинственная девушка Мегрэ и таинственная девушка
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Мегрэ и таинственная девушка, 2022

2022 / Франция
5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Детектив о легендарном французском сыщике с Жераром Депардье в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

Несмотря на большое количество экранных адаптаций, персонаж Мегрэ в исполнении Депардье не стал плоским. Личные хлопоты и проблемы у блюстителя закона присутствуют, чтобы придать персонажу форму, но достаточно отстранены, чтобы сосредоточить внимание на расследовании.

Лента создана по всем канонам классических детективов: каждая сцена продвигает сюжет вперед, раскрывая детали происшествия, и в итоге приводит зрителя к разгадке.

Происходящее на экране дополняет ретро-эстетика Франции 1950-х годов. Персонажи вальяжно прогуливаются в шляпах и с трубками в руках, читают бульварные газеты, фотографируют друг друга на пленку и устраивают элегантные приемы.

Атмосфера, в том числе музыкальная, стоит наравне с сюжетом. Режиссер не пренебрег красотой кадра, так что даже второстепенные персонажи в истории имеют вес.

Фильм раскрывает не только традиционные темы ревности, мужских привилегий и стремлений рабочего класса, но и затрагивает однополые отношения. Учитывая, что события разворачиваются в прошлом веке, ход достаточно необычный.

Детектива Мегрэ, которого на экране воплотил Жерар Депардье, создал бельгийский писатель Жорж Сименон в 1931 году. Серия романов про комиссара, расследующего загадочные убийства, стала невероятно популярной и получила множество экранизаций.

Главную роль должен был сыграть французский актер Даниэль Отой, но в последний момент авторы фильма приняли решение в пользу Депардье.

За всю историю экранизаций Жюля Мегрэ сыграли около 15 актеров, в том числе Жан Габен, Роуэн Аткинсон, Бруно Кремер и другие. В СССР по роману был создан спектакль, который транслировали по телевидению. Роль Мегрэ досталась советскому актеру Борису Тенину.

Премьера фильма состоялась 23 февраля 2022 года во Франции. С момента старта в прокате лента заработала более 3,5 млн долларов. С 31 марта фильм будут транслировать в кинотеатрах России, Италии и Испании.

Музыку для экранизации создал Бруно Куле. Ранее он работал над звуковым сопровождением ленты «Граф Монте-Кристо», выпущенной в 1998 году. Главную роль в фильме исполнил Жерар Депардье.

Луиза. Юная красавица, вьющиеся волосы, вечернее платье, пара немного поношенных туфель на высоком каблуке. Ее тело обнаружили утром в центре Парижа. Рядом ни сумочки, ни документов. Ограбление? Чья-то месть? У следствия нет ни зацепки. За дело берется легендарный комиссар Мегрэ.

5.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера онлайн 23 июня 2022
Премьера в мире 23 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Arna Media
Режиссер
Патрис Леконт
Патрис Леконт
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Аврора Клеман
Аврора Клеман
Мелани Бернье
Мелани Бернье
Норберт Феррер
Норберт Феррер
Клара Антунс
Клара Антунс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мегрэ и таинственная девушка 2 постера
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Мегрэ и таинственная девушка
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На улицах ночного Парижа 1950-х обнаружен труп юной девушки, получившей с десяток ножевых ранений в грудь. За расследование берется многоопытный комиссар Мегрэ, совершенно утративший вкус жизни. Пьет он много, ест без особого аппетита, а курить не может по состоянию здоровья. Но запутанное дело отвлекает грузного флика от дурных мыслей об отставке и вскоре принимает для него личный характер. Мегрэ и таинственная девушка Бельгийский писатель Жорж Сименон оставил после себя…
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Наталия Петряшова 31 марта 2022, 23:29
Пошла на этот фильм от отсутствия выбора сейчас в кинотеатрах.... Пошла-и разочаровалась, хотя на большее, честно говоря, я не рассчитывала. ......… Читать дальше…
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