Мегрэ и таинственная девушка, 2022

Несмотря на большое количество экранных адаптаций, персонаж Мегрэ в исполнении Депардье не стал плоским. Личные хлопоты и проблемы у блюстителя закона присутствуют, чтобы придать персонажу форму, но достаточно отстранены, чтобы сосредоточить внимание на расследовании.
Лента создана по всем канонам классических детективов: каждая сцена продвигает сюжет вперед, раскрывая детали происшествия, и в итоге приводит зрителя к разгадке.
Происходящее на экране дополняет ретро-эстетика Франции 1950-х годов. Персонажи вальяжно прогуливаются в шляпах и с трубками в руках, читают бульварные газеты, фотографируют друг друга на пленку и устраивают элегантные приемы.
Атмосфера, в том числе музыкальная, стоит наравне с сюжетом. Режиссер не пренебрег красотой кадра, так что даже второстепенные персонажи в истории имеют вес.
Фильм раскрывает не только традиционные темы ревности, мужских привилегий и стремлений рабочего класса, но и затрагивает однополые отношения. Учитывая, что события разворачиваются в прошлом веке, ход достаточно необычный.
Детектива Мегрэ, которого на экране воплотил Жерар Депардье, создал бельгийский писатель Жорж Сименон в 1931 году. Серия романов про комиссара, расследующего загадочные убийства, стала невероятно популярной и получила множество экранизаций.
Главную роль должен был сыграть французский актер Даниэль Отой, но в последний момент авторы фильма приняли решение в пользу Депардье.
За всю историю экранизаций Жюля Мегрэ сыграли около 15 актеров, в том числе Жан Габен, Роуэн Аткинсон, Бруно Кремер и другие. В СССР по роману был создан спектакль, который транслировали по телевидению. Роль Мегрэ досталась советскому актеру Борису Тенину.
Премьера фильма состоялась 23 февраля 2022 года во Франции. С момента старта в прокате лента заработала более 3,5 млн долларов. С 31 марта фильм будут транслировать в кинотеатрах России, Италии и Испании.
Музыку для экранизации создал Бруно Куле. Ранее он работал над звуковым сопровождением ленты «Граф Монте-Кристо», выпущенной в 1998 году. Главную роль в фильме исполнил Жерар Депардье.
Луиза. Юная красавица, вьющиеся волосы, вечернее платье, пара немного поношенных туфель на высоком каблуке. Ее тело обнаружили утром в центре Парижа. Рядом ни сумочки, ни документов. Ограбление? Чья-то месть? У следствия нет ни зацепки. За дело берется легендарный комиссар Мегрэ.