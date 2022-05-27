Святым тут не место, 2022

В фильме задействован мощный актерский состав: номинанты на «Оскар» Рон Перлман и Тим Рот, а также звезда сериалов Нил МакДонаф, Брайан Кокс и другие. На ранних этапах производства за роль в фильме боролся Оскар Айзек и другие звезды кино, однако из-за длительного перерыва в работе многие ушли в сторонние проекты.
Главный герой является типичным «плохим парнем», для которого убийство – это стандартная рутина. При этом его вряд ли можно осуждать, учитывая его мотивы: месть за смерть жены и безграничная любовь к сыну.
Персонаж не страшится своего прошлого, однако намерен начать новую жизнь. Выбраться из криминального мира у него не получается, поэтому, чтобы спасти своего единственного оставшегося в живых близкого человека, герою приходится вновь играть по правилам преступников.
Главному герою нельзя дать однозначную оценку, так как его действия часто разнятся с его чувствами. С одной стороны, он является бывшим киллером, а с другой – убивает ради того, чтобы у его сына было будущее, и для того, чтобы помочь ему вырваться из рук бандитов.
Актеры Томми Фланаган и Рон Перлман ранее работали вместе над сериалом «Сыны анархии». Лента также воссоединила на одной площадке Тима Рота и Брайана Кокса спустя 20 лет после их появления в фильме «Роб Рой» (1995).
Съемки фильма начались еще в октябре 2012 года. Проект несколько раз сворачивали и возобновляли, у него были проблемы с финансированием. Съемочный процесс проходил США и Мексике.
Изначально это был проект, над которым работал Мухаммед Али, но после его смерти за дело взялся Альфонсо Пинеда Ульоа. Первоначально режиссером фильма был назначен Пол Шредер, но после задержек в производстве было решено, что место лучше оставить другому кинематографисту, пока сам он сосредоточится на работе над фильмом «Каньоны» (2013).
Главную роль должен был сыграть Оскар Айзек, однако после длительного перерыва в проекте он отказался от работы. Также в процессе производства авторами было решено заменить Брайана Кокса на Рона Перлмана, из-за чего потребовались повторные съемки.
Рабочее название фильма изначально было «Иезуит», что отсылает к прозвищу главного героя.
Человек по прозвищу Иезуит заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Его жена убита, а сын похищен и доставлен в Мексику. Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению сына из плена и отмщению за убийство жены.