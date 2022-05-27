Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Святым тут не место Святым тут не место
Киноафиша Фильмы Святым тут не место
There Are No Saints

Святым тут не место, 2022

2022 / Мексика
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Боевик со звездой «Хеллбоя» о силе любви и мести
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 5
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме задействован мощный актерский состав: номинанты на «Оскар» Рон Перлман и Тим Рот, а также звезда сериалов Нил МакДонаф, Брайан Кокс и другие. На ранних этапах производства за роль в фильме боролся Оскар Айзек и другие звезды кино, однако из-за длительного перерыва в работе многие ушли в сторонние проекты.

Главный герой является типичным «плохим парнем», для которого убийство – это стандартная рутина. При этом его вряд ли можно осуждать, учитывая его мотивы: месть за смерть жены и безграничная любовь к сыну.

Персонаж не страшится своего прошлого, однако намерен начать новую жизнь. Выбраться из криминального мира у него не получается, поэтому, чтобы спасти своего единственного оставшегося в живых близкого человека, герою приходится вновь играть по правилам преступников.

Главному герою нельзя дать однозначную оценку, так как его действия часто разнятся с его чувствами. С одной стороны, он является бывшим киллером, а с другой – убивает ради того, чтобы у его сына было будущее, и для того, чтобы помочь ему вырваться из рук бандитов.

Актеры Томми Фланаган и Рон Перлман ранее работали вместе над сериалом «Сыны анархии». Лента также воссоединила на одной площадке Тима Рота и Брайана Кокса спустя 20 лет после их появления в фильме «Роб Рой» (1995).

Съемки фильма начались еще в октябре 2012 года. Проект несколько раз сворачивали и возобновляли, у него были проблемы с финансированием. Съемочный процесс проходил США и Мексике.

Изначально это был проект, над которым работал Мухаммед Али, но после его смерти за дело взялся Альфонсо Пинеда Ульоа. Первоначально режиссером фильма был назначен Пол Шредер, но после задержек в производстве было решено, что место лучше оставить другому кинематографисту, пока сам он сосредоточится на работе над фильмом «Каньоны» (2013).

Главную роль должен был сыграть Оскар Айзек, однако после длительного перерыва в проекте он отказался от работы. Также в процессе производства авторами было решено заменить Брайана Кокса на Рона Перлмана, из-за чего потребовались повторные съемки.

Рабочее название фильма изначально было «Иезуит», что отсылает к прозвищу главного героя.

Человек по прозвищу Иезуит заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Его жена убита, а сын похищен и доставлен в Мексику. Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению сына из плена и отмщению за убийство жены.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 27 мая 2022
Премьера онлайн 27 мая 2022
Премьера в мире 27 мая 2022
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Альфонсо Пинеда Ульоа
Альфонсо Пинеда Ульоа
В ролях
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Рон Перлман
Рон Перлман
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Тим Рот
Тим Рот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Святым тут не место 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Иезуит – наемник картеля, отсидевший за преступление, которого не совершал. Доказав собственную невиновность, головорез решает начать с чистого листа. Прежде чем навсегда покинуть Техас с крупной суммой денег на руках, он отправляется к близким, с которыми не виделся четыре года. Когда безжалостный лидер преступного синдиката Винсент убивает жену Иезуита и похищает его маленького сына, бывший зек вновь берется за оружие. «Святым тут не место» - долгострой, на выпуск…
Читать
Comon 28 мая 2022, 00:47
Ну наконец-то! - лучший фильм года!
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца Традиционная карта навигации по кинотеатральным премьерам, которые не стоит упускать из виду.
Написать
30 апреля 2022 09:38
Наемник мстит за смерть жены и пытается спасти сына в трейлере динамичного триллера «Святым тут не место» Сценарий написал автор «Бешеного быка» и «Таксиста».
Написать
22 апреля 2022 12:53
Дорога к искуплению окроплена кровью: вышел трейлер боевика «Святым тут не место» В актерском составе задействованы Рон Перлман, Тим Рот и Нил МакДонаф.
Написать
6 апреля 2022 13:56
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши