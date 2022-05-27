Святым тут не место, 2022

В фильме задействован мощный актерский состав: номинанты на «Оскар» Рон Перлман и Тим Рот, а также звезда сериалов Нил МакДонаф, Брайан Кокс и другие. На ранних этапах производства за роль в фильме боролся Оскар Айзек и другие звезды кино, однако из-за длительного перерыва в работе многие ушли в сторонние проекты.

Главный герой является типичным «плохим парнем», для которого убийство – это стандартная рутина. При этом его вряд ли можно осуждать, учитывая его мотивы: месть за смерть жены и безграничная любовь к сыну.

Персонаж не страшится своего прошлого, однако намерен начать новую жизнь. Выбраться из криминального мира у него не получается, поэтому, чтобы спасти своего единственного оставшегося в живых близкого человека, герою приходится вновь играть по правилам преступников.

Главному герою нельзя дать однозначную оценку, так как его действия часто разнятся с его чувствами. С одной стороны, он является бывшим киллером, а с другой – убивает ради того, чтобы у его сына было будущее, и для того, чтобы помочь ему вырваться из рук бандитов.