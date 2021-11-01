Другая, 2021

Жанр: ужасы триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 4.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 2021 Премьера в России 8 декабря 2022 Премьера онлайн 30 августа 2022 Премьера в мире 1 ноября 2021 Возраст 16+ Прокатчик Planeta Inform Режиссер Джон Мэтис В ролях Тай Симпкинс Кэти Сирл Кара Эннмари Джозеф Грэй Ник Баста Все актеры и съемочная группа 2 постера

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