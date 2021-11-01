Другая, 2021

Съемки фильма проходили в Уинстон-Салеме, штат Северная Каролина, США.
В футбольной сцене в начале фильма продюсер Джастин Босвик выступает в качестве дублера во время каждого захвата.
Премьера состоялась в рамках Raindance Film Festival 1 ноября 2021 года.
В фантастическом триллере исследуются социальные проблемы, связанные с привилегиями белых и правами мужчин в патриархальном обществе. Фильм полон вуайеризма и сцен, которые создают тревожную атмосферу и держат зрителей в напряжении.
Режиссер и сценарист Джон Матис использовал красное освещение в качестве дьявольского цвета, символизирующего зло.
История пропавшей без вести и вскоре найденной девочки. Однако ее брат начинает подозревать, что вместо ребенка в мир пришли некие злые силы.
|8 декабря 2022
|Россия
|Planeta Inform