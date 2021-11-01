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5.0

Другая

, 2021
Where's Rose
США / ужасы, триллер / 18+
Фильм ужасов о девочке, в которую вселились злые силы
Трейлеры
Постер фильма Другая
5.0
Другая - Дублированный трейлер
Другая  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Съемки фильма проходили в Уинстон-Салеме, штат Северная Каролина, США.

В футбольной сцене в начале фильма продюсер Джастин Босвик выступает в качестве дублера во время каждого захвата.

Премьера состоялась в рамках Raindance Film Festival 1 ноября 2021 года.

В фантастическом триллере исследуются социальные проблемы, связанные с привилегиями белых и правами мужчин в патриархальном обществе. Фильм полон вуайеризма и сцен, которые создают тревожную атмосферу и держат зрителей в напряжении.

Режиссер и сценарист Джон Матис использовал красное освещение в качестве дьявольского цвета, символизирующего зло.

История пропавшей без вести и вскоре найденной девочки. Однако ее брат начинает подозревать, что вместо ребенка в мир пришли некие злые силы.

В ролях

Тай Симпкинс
Тай Симпкинс
Eric Daniels
Кэти Сирл
Кэти Сирл
Mary Daniels
Кара Эннмари
Кара Эннмари
Jan Waters
Джозеф Грэй
Джозеф Грэй
Dan Waters
Ник Баста
Ник Баста
Nate Daniels
Аннелиза Джадж
Jessica Waters
Skyler Elyse Philpot
Rose Daniels
Matías De La Flor
Jared
Jacob Leinbach
The Creature
Jim Boemio
Police Officer #2
Justin Boswick
Nurse #1
Jacqueline Giancola
Sammy
Режиссер Джон Мэтис
Сценарист Джон Мэтис
Композитор Jason Obermeier
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 20 ноября 2024
Премьера в мире 1 ноября 2021
Дата выхода
8 декабря 2022 Россия Planeta Inform

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $21 720
Производство Nonlinear Studios, Bobadilla Productions, Barnegat Studios
Другие названия
Where's Rose, Kus on Rose, Onde Está Rose?, Другая

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 11 голосов
4.7 IMDb
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Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Другая - Дублированный трейлер
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