Этому быть!, 2021

Фильм представляет собой увлекательное дорожное путешествие, возникающее из случайности. Цепочка незначительных событий связала героев, чтобы каждый из них увидел другую сторону себя и попытался понять близкого.
Авторы постарались прописать характеры персонажей, чтобы создать уникальную историю, непохожую на остальные. Один из героев завис в одиночестве и не может начать радоваться мелочам, а другой является инвалидом с детства и не понимает многих серьезных вещей, но доволен тем, что у него есть.
События в фильме развиваются в комфортном темпе, что вызывает интерес к истории до самого финала. Шутки и смех в картине сменяются тяжелыми драматическими моментами, а герои все больше раскрываются по ходу повествования.
Основой сюжета стала большая крепкая дружба, которая возникла стихийно. Авторы фильма признались, что история в фильме частично является их личной. Одно небольшое происшествие послужило катализатором изменений в каждом из персонажей, что стало поводом посмотреть по-другому на свою жизнь.
Фильм победил в международном конкурсе нарративов на кинофестивале в Кливленде в 2022 году. Также он был номинирован на приз зрительских симпатий на китайской премии «Золотой петух».
В массовый прокат лента была выпущена 19 января 2022 года. Несмотря на ограниченное количество стран, куда был продан фильм для проката, он заработал более 3 млн долларов. Во Франции картина стала невероятно успешной и продержалась на первых позициях несколько недель. В России премьера была отложена до 12 мая.
Бернар Кампан и Александр Жольен не только выступили режиссерами и сценаристами роуд-муви, но и исполнили обе главные роли в картине. Кампан также является известным во Франции комиком.
Съемки фильма начались в феврале 2020 года, но были прерваны буквально через месяц из-за пандемии коронавируса. Возобновление производства произошло уже в июне 2020 года. Процесс съемок частично проходил во Франции, в регионе Эро, в частности, на берегах озера Салагу, в Пезенасе и Монпелье. Также снимали в Швейцарии в кантоне Во, в Лозанне и в больнице в Морже.
Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой - вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!