Этому быть!, 2021

Фильм представляет собой увлекательное дорожное путешествие, возникающее из случайности. Цепочка незначительных событий связала героев, чтобы каждый из них увидел другую сторону себя и попытался понять близкого.

Авторы постарались прописать характеры персонажей, чтобы создать уникальную историю, непохожую на остальные. Один из героев завис в одиночестве и не может начать радоваться мелочам, а другой является инвалидом с детства и не понимает многих серьезных вещей, но доволен тем, что у него есть.

События в фильме развиваются в комфортном темпе, что вызывает интерес к истории до самого финала. Шутки и смех в картине сменяются тяжелыми драматическими моментами, а герои все больше раскрываются по ходу повествования.

Основой сюжета стала большая крепкая дружба, которая возникла стихийно. Авторы фильма признались, что история в фильме частично является их личной. Одно небольшое происшествие послужило катализатором изменений в каждом из персонажей, что стало поводом посмотреть по-другому на свою жизнь.