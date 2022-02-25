Режиссерское кресло заняли Федор Лавров («Проект Анна Николаевна» и «Годунов. Продолжение») и Роман Михайлов («Кощей»), который, помимо этого, писал сценарий. Оба также сыграли главные роли, и для обоих фильм стал дебютом: для Лаврова — в качестве режиссера, для Михайлова — сценариста.

По словам авторов картины, назвать ее жанр нелегко, но между собой они его определили как «эзотерический трактат или просто волшебная сказка». Федор Лавров добавил, что это скорее картина-притча, нежели классический игровой фильм.

Создатели считают чрезмерные декорации никому не нужным хламом, поэтому пытались достичь минимализма в кадре. Некоторые сцены снимались в квартирах у друзей, в подворотнях и на улицах. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, скромный бюджет не позволил отправиться куда-то за пределы региона.

Премьера прошла в феврале 2022 года на кинофестивале «Дух огня», который состоялся в Ханты-Мансийске. Зрители и критики приняли фильм тепло, и по результатам она заняла 1-е место в международном конкурсе. Также фильм стал участником фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Создатели фильма ориентировались на режиссерские работы Алексея Балабанова, пытаясь копировать их четкий и при этом внешне незамысловатый стиль.