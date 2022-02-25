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Постер фильма Сказка для старых
6.5
Сказка для старых - Трейлер
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6.5

Сказка для старых

, 2021
Skazka dlya starykh
Россия / драма, криминал / 18+
Криминальная драма о судьбоносном путешествии
Трейлеры
Постер фильма Сказка для старых
6.5
Сказка для старых - Трейлер
Сказка для старых  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло заняли Федор Лавров («Проект Анна Николаевна» и «Годунов. Продолжение») и Роман Михайлов («Кощей»), который, помимо этого, писал сценарий. Оба также сыграли главные роли, и для обоих фильм стал дебютом: для Лаврова — в качестве режиссера, для Михайлова — сценариста. 

По словам авторов картины, назвать ее жанр нелегко, но между собой они его определили как «эзотерический трактат или просто волшебная сказка». Федор Лавров добавил, что это скорее картина-притча, нежели классический игровой фильм.

Создатели считают чрезмерные декорации никому не нужным хламом, поэтому пытались достичь минимализма в кадре. Некоторые сцены снимались в квартирах у друзей, в подворотнях и на улицах. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, скромный бюджет не позволил отправиться куда-то за пределы региона.

Премьера прошла в феврале 2022 года на кинофестивале «Дух огня», который состоялся в Ханты-Мансийске. Зрители и критики приняли фильм тепло, и по результатам она заняла 1-е место в международном конкурсе. Также фильм стал участником фестиваля нового российского кино «Горький fest».

Создатели фильма ориентировались на режиссерские работы Алексея Балабанова, пытаясь копировать их четкий и при этом внешне незамысловатый стиль.

Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется…
 

В ролях

Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Starshiy
Федор Лавров
Федор Лавров
Sredniy
Роман Михайлов
Роман Михайлов
Mladshiy
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Mulya
Денис Кириллов
Kostya-cherep
Олег Гаркуша
Олег Гаркуша
Konyukh
Виктория Мирошниченко
Виктория Мирошниченко
Devushka Muli
Сергей Пахомов
Koresh Mladshego
Бледный
Provodnik
Anatoliy Tishin
Batya
Режиссер Федор Лавров, Роман Михайлов
Сценарист Роман Михайлов
Композитор Evgeniy Kuchinov, Ант
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 25 февраля 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Россия Вольга
13 октября 2022 Кыргызстан 16+
Бюджет 1 400 000 RUR
Сборы в мире $60 471
Производство Фрут Тайм
Другие названия
Skazka dlya starykh, A tale for the old, Сказка для старых

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 13 августа 2025

Трейлеры фильма

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Сказка для старых - Трейлер
Сказка для старых Трейлер
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Наша рецензия

Как трое братков между мирами путешествовали.
Как трое братков между мирами путешествовали. У криминального авторитета Бати было три «сына»: Старший по прозвищу Стрелок, Средний и Младший, постоянно попадающий в неприятности. Троица получает задание: нужно найти и привезти к главарю бандита Мулю, укравшего «общак». Того убили и похоронили три года назад, но недавно, живого, заметили в разных городах – в Петербурге, Новосибирске и Ростове. «Братья» разделяются и отправляются на поиски Мули, и это путешествие изменит их навсегда. Фильм…
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Новости о фильме

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