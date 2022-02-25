Режиссерское кресло заняли Федор Лавров («Проект Анна Николаевна» и «Годунов. Продолжение») и Роман Михайлов («Кощей»), который, помимо этого, писал сценарий. Оба также сыграли главные роли, и для обоих фильм стал дебютом: для Лаврова — в качестве режиссера, для Михайлова — сценариста.
По словам авторов картины, назвать ее жанр нелегко, но между собой они его определили как «эзотерический трактат или просто волшебная сказка». Федор Лавров добавил, что это скорее картина-притча, нежели классический игровой фильм.
Создатели считают чрезмерные декорации никому не нужным хламом, поэтому пытались достичь минимализма в кадре. Некоторые сцены снимались в квартирах у друзей, в подворотнях и на улицах. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, скромный бюджет не позволил отправиться куда-то за пределы региона.
Премьера прошла в феврале 2022 года на кинофестивале «Дух огня», который состоялся в Ханты-Мансийске. Зрители и критики приняли фильм тепло, и по результатам она заняла 1-е место в международном конкурсе. Также фильм стал участником фестиваля нового российского кино «Горький fest».
Создатели фильма ориентировались на режиссерские работы Алексея Балабанова, пытаясь копировать их четкий и при этом внешне незамысловатый стиль.
Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется…
|13 октября 2022
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