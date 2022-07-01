Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Месть Банши Месть Банши
Киноафиша Фильмы Месть Банши
Code Name Banshee

Месть Банши, 2022

2022 / США
3.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
Билеты от 125 ₽
Триллер с Антонио Бандерасом о профессиональном киллере
Билеты от 125 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 6
Не пойду 5
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Факты О фильме

Режиссер Джон Кейес является также одним из продюсеров фильма.

Картина является уже не первым совместным проектом сценариста Мэтью Роджерса и режиссера Джона Кейеса. В 2021 году они вместе работали над фильмом «Антитела».

Центральная роль в ленте «Месть Банши» досталась призеру Каннского кинофестиваля, номинанту на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и несколько других престижных кинопремий Антонио Бандерасу.

Похожая сюжетная линия у культового шпионского боевика «Взрывная блондинка», вышедшего на экраны в 2017 году. Это история о профессиональной наемной убийце, которая служит правительству Великобритании.

Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров: именно под ним работает Делайла — бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты, ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы наконец совершить долгожданную месть.

3.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 июля 2022
Премьера в мире 1 июля 2022
Возраст 18+
Прокатчик Global Film
Режиссер
Джон Кейес
Джон Кейес
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Джейми Кинг
Джейми Кинг
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Ким ДеЛонги
Ким ДеЛонги
Кэтрин Дэвис
Кэтрин Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Месть Банши 2 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Coperto-Cinema
17:40 17:50 от 3000 ₽ 21:10 21:20 от 3000 ₽
Foster Cinema
14:50 18:00 21:20
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
consortium5 14 июля 2022, 16:52
Не в коем случае, не ходите, на этот фильм.
Comon 14 июля 2022, 22:04
Да уж, лучше не смотреть
Отзывы Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Месть Банши» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Месть Банши»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Coperto-Cinema Москва, Покровский бульвар,5
2D
17:40 17:50 от 3000 ₽ 21:10 21:20 от 3000 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
14:50 18:00 21:20
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
13:10 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши