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Постер фильма Месть Банши
3.9
Месть Банши - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Месть Банши
3.9

Месть Банши

, 2022
Code Name Banshee
США / боевик, триллер / 18+
Триллер с Антонио Бандерасом о профессиональном киллере
Трейлеры
Постер фильма Месть Банши
3.9
Месть Банши - Дублированный трейлер
Месть Банши  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссер Джон Кейес является также одним из продюсеров фильма.

Картина является уже не первым совместным проектом сценариста Мэтью Роджерса и режиссера Джона Кейеса. В 2021 году они вместе работали над фильмом «Антитела».

Центральная роль в ленте «Месть Банши» досталась призеру Каннского кинофестиваля, номинанту на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и несколько других престижных кинопремий Антонио Бандерасу.

Похожая сюжетная линия у культового шпионского боевика «Взрывная блондинка», вышедшего на экраны в 2017 году. Это история о профессиональной наемной убийце, которая служит правительству Великобритании.

Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров: именно под ним работает Делайла — бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты, ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы наконец совершить долгожданную месть.

В ролях

Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Caleb
Джейми Кинг
Джейми Кинг
Delilah
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Anthony Greene
Ким ДеЛонги
Ким ДеЛонги
Кэтрин Дэвис
Кэтрин Дэвис
Hailey
Александр Вайшелбойум
Kronos
Дилан Флэшнер
Дилан Флэшнер
Ryker
Dina Plotch
Tasha
Колин Уокер
Jeremy
Rose Lane Sanfilippo
Malia
Vic Plajas
Bishop
Режиссер Джон Кейес
Сценарист Matthew Rogers
Композитор Ben Weinman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 августа 2022
Премьера в мире 1 июля 2022
Дата выхода
14 июля 2022 Россия Global Film
21 июля 2022 Азербайджан 18+
1 июля 2022 Дания 11
21 июля 2022 Казахстан 18+
21 июля 2022 Кыргызстан 16+
22 июля 2022 Латвия N12
22 июля 2022 Эстония K-12
Сборы в мире $173 019
Производство Yale Productions, Banshee Productions, Bee-Hive Productions
Другие названия
Code Name Banshee, Banshee, Código Banshee, Codinome Banshee, Fedőneve: Banshee, Kryptonim Banshee, Les assassins, Nome in codice: Banshee, Nume de cod: Banshee, Shem Cod: Banshee, Банші, Месть Банши, コードネーム：バンシー, A kód neve Banshee

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 22 голоса
3.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3984 В жанре «боевик»  838 В жанре «триллер»  835 В фильмах США  2231 В фильмах 2022 года  221
Обновлено 9 августа 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Месть Банши - Дублированный трейлер
Месть Банши Дублированный трейлер
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