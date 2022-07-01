Месть Банши, 2022

Режиссер Джон Кейес является также одним из продюсеров фильма.

Картина является уже не первым совместным проектом сценариста Мэтью Роджерса и режиссера Джона Кейеса. В 2021 году они вместе работали над фильмом «Антитела».

Центральная роль в ленте «Месть Банши» досталась призеру Каннского кинофестиваля, номинанту на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и несколько других престижных кинопремий Антонио Бандерасу.

Похожая сюжетная линия у культового шпионского боевика «Взрывная блондинка», вышедшего на экраны в 2017 году. Это история о профессиональной наемной убийце, которая служит правительству Великобритании.