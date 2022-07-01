Месть Банши, 2022

Режиссер Джон Кейес является также одним из продюсеров фильма.
Картина является уже не первым совместным проектом сценариста Мэтью Роджерса и режиссера Джона Кейеса. В 2021 году они вместе работали над фильмом «Антитела».
Центральная роль в ленте «Месть Банши» досталась призеру Каннского кинофестиваля, номинанту на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и несколько других престижных кинопремий Антонио Бандерасу.
Похожая сюжетная линия у культового шпионского боевика «Взрывная блондинка», вышедшего на экраны в 2017 году. Это история о профессиональной наемной убийце, которая служит правительству Великобритании.
Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров: именно под ним работает Делайла — бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты, ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы наконец совершить долгожданную месть.
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