«В гареме за такого бы никто не дрался»: реальный Бали-бей вовсе не красавчик — с Озчивитом из общего лишь усы, и фото от ИИ это подтверждает

Мужчина статный, но на Казанову не похож.

Поклонницы «Великолепного века» до сих пор спорят, кто из героев турецкой саги был самым харизматичным мужчиной на османском троне — и часто побеждает Малкочоглу Бали-бей. В сериале его сыграл Бурак Озчивит — актёр с модельной внешностью и гипнотическим взглядом, чьи усы стали отдельным мемом для фанаток турдизи. Но мы решили проверить: а каким на самом деле был этот «герой гаремов»?

Мы загрузили исторические миниатюры и описания Бали-бея в нейросеть — и получили вот такой фотореалистичный портрет.

«Спойлер: с экранным Казановой общего у него почти нет. В гареме за такого бы никто не дрался», — иронизирует ИИ.

Не сердцеед, а стратег

Реальный Малкочоглу — не герой мелодрам, а гроза Европы и ближайший соратник султана Сулеймана. Он был из древнего рода Малкочоглу, участвовал во взятии Белграда и победе при Мохаче, а не в любовных интригах.

В жизни он большую часть времени проводил в походах и занимался строительством мечетей в Сербии.

Озчивит и Бали-бей: два разных мира

Нейросеть честно «состарила» экранного красавца. На портрете — суровый воин с усталым взглядом и густыми усами. Не голливудский герой, а зрелый мужчина, для которого важнее меч, чем внимание гарема.

Женат он был на султанской родственнице, известен один сын — Мехмет-бей. Остальное — красивая сказка для сериала.

Красиво, но не правда

«Великолепный век» подарил Бали-бею образ героя-любовника, которого на самом деле не существовало. Настоящий Малкочоглу вряд ли увлёкся бы придворными интригами — он думал о войне и власти.

Так что любоваться можно Озчивитом, но, если хочется узнать настоящего Бали-бея, теперь у нас есть портрет.

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