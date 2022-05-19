Решала: Брат, 2022

Картина понравится всем любителям остросюжетных отечественных фильмов. Каша хочет начать жизнь с нуля, но прошлое не отпускает его. Преступники приходят за ним прямо в больницу. Герой пускается в бега и возвращается в родной город Улан-Удэ, чтобы спасти своего брата и девушку Асю, которую затягивает криминальный мир.

В сюжете много масштабных сцен, характерных для жанра боевиков. Герои выясняют отношения с криминальными авторитетами и спасаются от преследований. Эффектно снят побег главного героя и Аси, которую он нес на руках, по заснеженной равнине в горах. Создатели использовали разные кинематографические приемы, чтобы передать экшен во многих моментах.

Фильм является продолжением «Решалы» (2012), «Решалы-2» (2016) и «Решалы: Нулевые» (2018). Первая картина преодолела в сети солидную цифру в 7 000 000 просмотров. Это свидетельствует о том, что авторская подача и интонация нашли свою аудиторию.

Сюжет фильма может показаться предсказуемым, но при этом правдивым. Это реалистичная картина, ведь жизнь тоже вполне предсказуема и при этом пугающе достоверна.

Саундтреком картины стал ремейк песни «Кому? Зачем?». Любители отечественной музыки знают ее по оригинальному исполнению Полины Гагариной в дуэте с Ириной Дубцовой. Но в фильме она прозвучит в необычной версии, с мужским вокалом.