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Решала: Брат Решала: Брат
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Решала: Брат, 2022

2022 / Россия
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Драматический триллер о жестоком криминальном мире
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина понравится всем любителям остросюжетных отечественных фильмов. Каша хочет начать жизнь с нуля, но прошлое не отпускает его. Преступники приходят за ним прямо в больницу. Герой пускается в бега и возвращается в родной город Улан-Удэ, чтобы спасти своего брата и девушку Асю, которую затягивает криминальный мир.

В сюжете много масштабных сцен, характерных для жанра боевиков. Герои выясняют отношения с криминальными авторитетами и спасаются от преследований. Эффектно снят побег главного героя и Аси, которую он нес на руках, по заснеженной равнине в горах. Создатели использовали разные кинематографические приемы, чтобы передать экшен во многих моментах.

Фильм является продолжением «Решалы» (2012), «Решалы-2» (2016) и «Решалы: Нулевые» (2018). Первая картина преодолела в сети солидную цифру в 7 000 000 просмотров. Это свидетельствует о том, что авторская подача и интонация нашли свою аудиторию.

Сюжет фильма может показаться предсказуемым, но при этом правдивым. Это реалистичная картина, ведь жизнь тоже вполне предсказуема и при этом пугающе достоверна.

Саундтреком картины стал ремейк песни «Кому? Зачем?». Любители отечественной музыки знают ее по оригинальному исполнению Полины Гагариной в дуэте с Ириной Дубцовой. Но в фильме она прозвучит в необычной версии, с мужским вокалом.

Во время пресс-конференции после выхода фильма «Решала-2» продюсер Евгений Замалиев сообщил, что один из центральных каналов заказал сериал – приквел «Решалы». Он будет рассказывать о событиях, предшествующих первому фильму. Так герои обретут целую жизнь на экране. Неспроста слоган четвертой части звучит так: «История, ставшая культовой».

Съемки проходили в Улан-Удэ. Это родной город создателей фильма. Здесь все друг друга знают и живут по законам, понятным каждому. Для авторов картины Улан-Удэ – это город детства, дружбы, предательства, насилия, – и одно от другого неотделимо. Город является «героем фильма», у создателей к нему живое и человеческое отношение.

Производством картины, как и в предыдущих трех случаях, занимается бурятская студия «Байкалфильм». Первая часть киноэпопеи стала настоящим прорывом для регионального кино. По официальным сведениям, «Решалу» просмотрело в совокупности около 40 000 000 зрителей. Создатели признаются, что не рассчитывали на такой успех.

За съемки 4-й части взялся режиссер Александр Амиров. По его словам, он старался сохранить оригинальную атмосферу картины, но при этом создать полноценное самостоятельное произведение.

В названии угадывается связь с культовой лентой «Брат» Алексея Балабанова.

Каша твердо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. Вернувшись в родной город, он попытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала.

мало голосов Оцените
8 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 19 мая 2022
Премьера в мире 19 мая 2022
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Александр Амиров
Александр Амиров
В ролях
Александр Фролов
Александр Фролов
Константин Озеров
Константин Озеров
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Мосэ Куртанидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Решала: Брат 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
rescapis111 26 мая 2022, 21:02
Под простецким фантиком скрывался настоящий шедевр. \nСлучайно пошла на этот фильм с друзьями и была поражена насколько цельный, неожиданно взрослый… Читать дальше…
Александр Ченцов 20 мая 2022, 00:01
Вот это премьера))….зал был пустой…но фильм неплохой…мне понравился
Отзывы Написать
8 голосов
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