Решала: Брат, 2022

Картина понравится всем любителям остросюжетных отечественных фильмов. Каша хочет начать жизнь с нуля, но прошлое не отпускает его. Преступники приходят за ним прямо в больницу. Герой пускается в бега и возвращается в родной город Улан-Удэ, чтобы спасти своего брата и девушку Асю, которую затягивает криминальный мир.
В сюжете много масштабных сцен, характерных для жанра боевиков. Герои выясняют отношения с криминальными авторитетами и спасаются от преследований. Эффектно снят побег главного героя и Аси, которую он нес на руках, по заснеженной равнине в горах. Создатели использовали разные кинематографические приемы, чтобы передать экшен во многих моментах.
Фильм является продолжением «Решалы» (2012), «Решалы-2» (2016) и «Решалы: Нулевые» (2018). Первая картина преодолела в сети солидную цифру в 7 000 000 просмотров. Это свидетельствует о том, что авторская подача и интонация нашли свою аудиторию.
Сюжет фильма может показаться предсказуемым, но при этом правдивым. Это реалистичная картина, ведь жизнь тоже вполне предсказуема и при этом пугающе достоверна.
Саундтреком картины стал ремейк песни «Кому? Зачем?». Любители отечественной музыки знают ее по оригинальному исполнению Полины Гагариной в дуэте с Ириной Дубцовой. Но в фильме она прозвучит в необычной версии, с мужским вокалом.
Во время пресс-конференции после выхода фильма «Решала-2» продюсер Евгений Замалиев сообщил, что один из центральных каналов заказал сериал – приквел «Решалы». Он будет рассказывать о событиях, предшествующих первому фильму. Так герои обретут целую жизнь на экране. Неспроста слоган четвертой части звучит так: «История, ставшая культовой».
Съемки проходили в Улан-Удэ. Это родной город создателей фильма. Здесь все друг друга знают и живут по законам, понятным каждому. Для авторов картины Улан-Удэ – это город детства, дружбы, предательства, насилия, – и одно от другого неотделимо. Город является «героем фильма», у создателей к нему живое и человеческое отношение.
Производством картины, как и в предыдущих трех случаях, занимается бурятская студия «Байкалфильм». Первая часть киноэпопеи стала настоящим прорывом для регионального кино. По официальным сведениям, «Решалу» просмотрело в совокупности около 40 000 000 зрителей. Создатели признаются, что не рассчитывали на такой успех.
За съемки 4-й части взялся режиссер Александр Амиров. По его словам, он старался сохранить оригинальную атмосферу картины, но при этом создать полноценное самостоятельное произведение.
В названии угадывается связь с культовой лентой «Брат» Алексея Балабанова.
Каша твердо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. Вернувшись в родной город, он попытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала.