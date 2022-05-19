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Постер фильма Решала: Брат
5.6
Решала: Брат - Трейлер
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5.6

Решала: Брат

, 2022
Reshala: Brat
Россия / боевик, драма, триллер / 18+
Драматический триллер о жестоком криминальном мире
Трейлеры
Постер фильма Решала: Брат
5.6
Решала: Брат - Трейлер
Решала: Брат  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Картина понравится всем любителям остросюжетных отечественных фильмов. Каша хочет начать жизнь с нуля, но прошлое не отпускает его. Преступники приходят за ним прямо в больницу. Герой пускается в бега и возвращается в родной город Улан-Удэ, чтобы спасти своего брата и девушку Асю, которую затягивает криминальный мир.

В сюжете много масштабных сцен, характерных для жанра боевиков. Герои выясняют отношения с криминальными авторитетами и спасаются от преследований. Эффектно снят побег главного героя и Аси, которую он нес на руках, по заснеженной равнине в горах. Создатели использовали разные кинематографические приемы, чтобы передать экшен во многих моментах.

Фильм является продолжением «Решалы» (2012), «Решалы-2» (2016) и «Решалы: Нулевые» (2018). Первая картина преодолела в сети солидную цифру в 7 000 000 просмотров. Это свидетельствует о том, что авторская подача и интонация нашли свою аудиторию.

Сюжет фильма может показаться предсказуемым, но при этом правдивым. Это реалистичная картина, ведь жизнь тоже вполне предсказуема и при этом пугающе достоверна.

Саундтреком картины стал ремейк песни «Кому? Зачем?». Любители отечественной музыки знают ее по оригинальному исполнению Полины Гагариной в дуэте с Ириной Дубцовой. Но в фильме она прозвучит в необычной версии, с мужским вокалом.

Во время пресс-конференции после выхода фильма «Решала-2» продюсер Евгений Замалиев сообщил, что один из центральных каналов заказал сериал – приквел «Решалы». Он будет рассказывать о событиях, предшествующих первому фильму. Так герои обретут целую жизнь на экране. Неспроста слоган четвертой части звучит так: «История, ставшая культовой».

Съемки проходили в Улан-Удэ. Это родной город создателей фильма. Здесь все друг друга знают и живут по законам, понятным каждому. Для авторов картины Улан-Удэ – это город детства, дружбы, предательства, насилия, – и одно от другого неотделимо. Город является «героем фильма», у создателей к нему живое и человеческое отношение.

Производством картины, как и в предыдущих трех случаях, занимается бурятская студия «Байкалфильм». Первая часть киноэпопеи стала настоящим прорывом для регионального кино. По официальным сведениям, «Решалу» просмотрело в совокупности около 40 000 000 зрителей. Создатели признаются, что не рассчитывали на такой успех.

За съемки 4-й части взялся режиссер Александр Амиров. По его словам, он старался сохранить оригинальную атмосферу картины, но при этом создать полноценное самостоятельное произведение.

В названии угадывается связь с культовой лентой «Брат» Алексея Балабанова.

Каша твердо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. Вернувшись в родной город, он попытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала.

В ролях

Александр Фролов
Александр Фролов
Kasha
Константин Озеров
Константин Озеров
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Asya
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Моисей Куртанидзе
Моисей Куртанидзе
Zavgar
Руслан Балакшиев
Rusya
Natalya Berezina
Anfiska
Inna Gomzyakova
Prodavets v kafe
Сергей Гордейчук
Dyadya Kolya
Lyudmila Kazagayeva
Dzhamilya
Yuy Khunkay
Kitayets
Александр Кузьминов
Voditel marshrutki
Режиссер Александр Амиров
Сценарист Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов, Александр Фролов, Yevgeniy Zamaliyev
Композитор Aleksandr Sokolov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 мая 2022
Дата выхода
19 мая 2022 Россия RWV Film
19 мая 2022 Казахстан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $187 601
Производство Байкал Синема
Другие названия
Reshala: Brat, Reshala: Brother, Решала: Брат

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
4.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Решала: Брат - Трейлер
Решала: Брат Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Решала: Брат

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Сильные стороны: цельный взрослый взгляд, захватывающая история и сильная любовная линия; фильм погружает в тему наркотиков и криминала. Слабые стороны: много сцен с наркотой и развратом; слабая проработка сюжета для части зрителей. Общая оценка зрителей разная, в целом положительная. Фильм может подойти взрослым поклонникам драм с тяжёлыми темами; детям и тем, кто ищет лёгкое кино, он не подойдёт.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

rescapis111 26 мая 2022, 21:02
Под простецким фантиком скрывался настоящий шедевр. \nСлучайно пошла на этот фильм с друзьями и была поражена насколько цельный, неожиданно взрослый… Читать дальше…
Александр Ченцов 20 мая 2022, 00:01
Вот это премьера))….зал был пустой…но фильм неплохой…мне понравился
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Решала: Брат

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