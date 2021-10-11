Последнее пришествие дьявола, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг христианского священника Питера Уильямса, который на протяжении многих лет хранит страшную тайну. Благодаря поддержке и любви многочисленных прихожан, главный герой на время забывает о своем темном прошлом, которое решает напомнить о себе самым неожиданным образом. «Последнее пришествие дьявола» — идеальный вариант для всех любителей жанрового кино, в частности, фильмов ужасов.
Постановщиком картины выступил мексиканец Алехандро Идальго, начинающий кинематографист, который специализируется в том числе на хоррорах. «Последнее пришествие дьявола» — всего лишь второй фильм режиссера, который тем не менее уже успел зарекомендовать себя мастерам своего дела.
Главную мужскую роль в картине исполнил американский актер Уилл Бейнбринк, знакомый российским зрителям по своим ролям в фильмах «Оно 2», «Я видел свет», «Исчезновение Элеанор Ригби» и многим другим. Не так давно Бейнбринка можно было увидеть в сериале «Подземная железная дорога».
Компанию Уиллу Брейнбринку на большом экране составила венесуэльская актриса Мария Габриела де Фария, которую можно было увидеть в сериале «Академия смерти», основанном на одноименном графическом романе.
На сайте Rotten Tomatoes «Последнее пришествие дьявола» собрало 50% положительных отзывов кинокритиков со всего мира. Это значит, что ровно половина журналистов осталась довольна увиденным. Стоит отметить, что мнение зрителей далеко не всегда совпадает с мнением экспертов.
Русская локализация фильма «Последнее пришествие дьявола» существенно отличается от оригинального названия фильма — «Экзорцизм Бога». Неизвестно, по какой причине российские прокатчики решили изменить название ленты Алехандро Идальго. Возможно, они опасались проблем с православной общиной.
«Последнее пришествие дьявола» создавалось при участии сразу трех стран — Соединенных Штатов Америки, Венесуэлы, а также Мексики, родной страны постановщика фильма Алехандро Идальго. Стоит отметить также, что в хорроре задействована венесуэльская актриса.
К моменту своего российского проката ужастик Алехандро Идальго успел собрать более двух миллионов долларов, что является в целом неплохой кассой для фильма категории «Б». При этом официальный бюджет «Последнего пришествия дьявола» едва превышает цифру в один миллион долларов. Таким образом, картина уже полностью окупила себя.
Официальным международным дистрибьютором фильма выступила малоизвестная американская компания, которая, в частности, занималась прокатами таких картин, как «Пушки Акимбо», «Призраки Шерон Тейт», «Берлин, я люблю тебя», «Курск» и многих других.
Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего неудачного случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет он должен встретиться со своим демоном в финальной битве.