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Последнее пришествие дьявола Последнее пришествие дьявола
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The Exorcism of God

Последнее пришествие дьявола, 2021

2021 / Мексика / Венесуэла
6.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Латиноамериканский хоррор о борьбе священника с демонами
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Действие фильма разворачивается вокруг христианского священника Питера Уильямса, который на протяжении многих лет хранит страшную тайну. Благодаря поддержке и любви многочисленных прихожан, главный герой на время забывает о своем темном прошлом, которое решает напомнить о себе самым неожиданным образом. «Последнее пришествие дьявола» — идеальный вариант для всех любителей жанрового кино, в частности, фильмов ужасов.

Постановщиком картины выступил мексиканец Алехандро Идальго, начинающий кинематографист, который специализируется в том числе на хоррорах. «Последнее пришествие дьявола» — всего лишь второй фильм режиссера, который тем не менее уже успел зарекомендовать себя мастерам своего дела.

Главную мужскую роль в картине исполнил американский актер Уилл Бейнбринк, знакомый российским зрителям по своим ролям в фильмах «Оно 2», «Я видел свет», «Исчезновение Элеанор Ригби» и многим другим. Не так давно Бейнбринка можно было увидеть в сериале «Подземная железная дорога».

Компанию Уиллу Брейнбринку на большом экране составила венесуэльская актриса Мария Габриела де Фария, которую можно было увидеть в сериале «Академия смерти», основанном на одноименном графическом романе.

На сайте Rotten Tomatoes «Последнее пришествие дьявола» собрало 50% положительных отзывов кинокритиков со всего мира. Это значит, что ровно половина журналистов осталась довольна увиденным. Стоит отметить, что мнение зрителей далеко не всегда совпадает с мнением экспертов.

Русская локализация фильма «Последнее пришествие дьявола» существенно отличается от оригинального названия фильма — «Экзорцизм Бога». Неизвестно, по какой причине российские прокатчики решили изменить название ленты Алехандро Идальго. Возможно, они опасались проблем с православной общиной.

«Последнее пришествие дьявола» создавалось при участии сразу трех стран — Соединенных Штатов Америки, Венесуэлы, а также Мексики, родной страны постановщика фильма Алехандро Идальго. Стоит отметить также, что в хорроре задействована венесуэльская актриса.

К моменту своего российского проката ужастик Алехандро Идальго успел собрать более двух миллионов долларов, что является в целом неплохой кассой для фильма категории «Б». При этом официальный бюджет «Последнего пришествия дьявола» едва превышает цифру в один миллион долларов. Таким образом, картина уже полностью окупила себя.

Официальным международным дистрибьютором фильма выступила малоизвестная американская компания, которая, в частности, занималась прокатами таких картин, как «Пушки Акимбо», «Призраки Шерон Тейт», «Берлин, я люблю тебя», «Курск» и многих других.

Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего неудачного случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет он должен встретиться со своим демоном в финальной битве.

6.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 11 октября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Алехандро Идальго
Алехандро Идальго
В ролях
Джозеф Марселл
Джозеф Марселл
Мария Габриела де Фария
Мария Габриела де Фария
Уилл Бейнбринк
Уилл Бейнбринк
Эктор Котсифакис
Эктор Котсифакис
Иран Кастильо
Иран Кастильо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последнее пришествие дьявола 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 2 апреля 2022, 22:34
Ржали весь фильм
Rye Rihehxux 5 апреля 2022, 11:48
Жуть ) снят качественно , рекамендую .
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Святой отец противостоит эпидемии одержимости дьяволом в трейлере хоррора «Последнее пришествие дьявола» Священник из мексиканской деревушки замаливает грехи в преддверии грядущих жутких событий.
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3 февраля 2022 14:00
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