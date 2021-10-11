Последнее пришествие дьявола, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг христианского священника Питера Уильямса, который на протяжении многих лет хранит страшную тайну. Благодаря поддержке и любви многочисленных прихожан, главный герой на время забывает о своем темном прошлом, которое решает напомнить о себе самым неожиданным образом. «Последнее пришествие дьявола» — идеальный вариант для всех любителей жанрового кино, в частности, фильмов ужасов.

Постановщиком картины выступил мексиканец Алехандро Идальго, начинающий кинематографист, который специализируется в том числе на хоррорах. «Последнее пришествие дьявола» — всего лишь второй фильм режиссера, который тем не менее уже успел зарекомендовать себя мастерам своего дела.

Главную мужскую роль в картине исполнил американский актер Уилл Бейнбринк, знакомый российским зрителям по своим ролям в фильмах «Оно 2», «Я видел свет», «Исчезновение Элеанор Ригби» и многим другим. Не так давно Бейнбринка можно было увидеть в сериале «Подземная железная дорога».

Компанию Уиллу Брейнбринку на большом экране составила венесуэльская актриса Мария Габриела де Фария, которую можно было увидеть в сериале «Академия смерти», основанном на одноименном графическом романе.

На сайте Rotten Tomatoes «Последнее пришествие дьявола» собрало 50% положительных отзывов кинокритиков со всего мира. Это значит, что ровно половина журналистов осталась довольна увиденным. Стоит отметить, что мнение зрителей далеко не всегда совпадает с мнением экспертов.