Кощей. Начало, 2021

5 причин посмотреть фильм «Кощей. Начало»

Новый взгляд на одного из самых известных персонажей славянских сказок — Кощея Бессмертного. Если в народных произведениях «Марья Моревна» и «Царевна-лягушка» он был отодвинут на второй план, то теперь находится в центре повествования, представая вовсе не отталкивающим чародеем, а харизматичным юношей.

Компанию Кощею составляют такие культовые личности, как Баба-яга, Змей Горыныч и Водяной, которых русскоязычная аудитория знает с детства. Но какими они родились, как обрели магические силы? Об этом и пойдет речь в новом анимационном приключении!

Участие звезд первого эшелона, включая актрису Ирину Старшенбаум, музыканта Тимура Родригеза и юмориста Юрия Гальцева.

Работа от опытного режиссера-мультипликатора Андрея Колпина, за плечами которого «Смешарики» и «Фиксики». Учитывая бэкграунд автора, несложно догадаться, что «Кощей. Начало» — идеальный вариант для всей семьи. Сюжет об известной борьбе Добра и Зла будет одинаково интересен как самым маленьким, так и их родителям.

Красочная анимация, исполненная в лучших традициях многобюджетных западных аналогов. Визуальный ряд позволит на полтора часа погрузиться в настоящую сказку!