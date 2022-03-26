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Кощей. Начало Кощей. Начало
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Кощей. Начало, 2021

2021 / Россия
7.8 Оцените
35 голосов
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Мультфильм о приключениях молодого воина Кощея в волшебном мире
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Кощей. Начало»

Новый взгляд на одного из самых известных персонажей славянских сказок — Кощея Бессмертного. Если в народных произведениях «Марья Моревна» и «Царевна-лягушка» он был отодвинут на второй план, то теперь находится в центре повествования, представая вовсе не отталкивающим чародеем, а харизматичным юношей.

Компанию Кощею составляют такие культовые личности, как Баба-яга, Змей Горыныч и Водяной, которых русскоязычная аудитория знает с детства. Но какими они родились, как обрели магические силы? Об этом и пойдет речь в новом анимационном приключении!

Участие звезд первого эшелона, включая актрису Ирину Старшенбаум, музыканта Тимура Родригеза и юмориста Юрия Гальцева.

Работа от опытного режиссера-мультипликатора Андрея Колпина, за плечами которого «Смешарики» и «Фиксики». Учитывая бэкграунд автора, несложно догадаться, что «Кощей. Начало» — идеальный вариант для всей семьи. Сюжет об известной борьбе Добра и Зла будет одинаково интересен как самым маленьким, так и их родителям.

Красочная анимация, исполненная в лучших традициях многобюджетных западных аналогов. Визуальный ряд позволит на полтора часа погрузиться в настоящую сказку!

Производством занималась студия «Паровоз», до 2016 года существовавшая под названием «Му». Ранее здесь создавались такие хиты, как «Лео и Тиг» и «Бумажки», рассчитанные на самых маленьких.

Идея «Кощея» выросла из мультсериала «Сказочный патруль», посвященного трем юным волшебницам.

Персонажи заимствованы из славянских народных сказок и до этого неоднократно появлялись в советском кинематографе. Так Водяного можно было встретить в «Летучем корабле», а Кощея — в фильмах «На златом крыльце сидели», «После дождичка, в четверг» и классической работе Александра Роу 1944 года «Кащей Бессмертный».

Авторами сценария выступили Евгений Головин, Мария Парфенова и Антон Ланшаков. Команда работала над многими проектами студии «Паровоз», включая «Сказочный патруль», «Мульт в кино» и «Героев Энвелла».

Саундтрек к «Кощею» написали Сергей Боголюбский и Дария Ставрович, известные по отечественной рок-группе «Слот». Прежде их музыка также звучала в мультсериале «Лео и Тиг» и хорроре «Диггеры».

Первый опыт работы Никиты Волкова в озвучке. Актера можно было увидеть в кинофильмах «Танцы насмерть», «Черновик» и сериалах «Трудные подростки», «Выжить после». Для звезды «Общаги» Ирины Старшенбаум это тоже дебют в анимации.

История приключений молодого воина Кощея в волшебном мире. Герой прибывает в столицу княжества в поисках безжалостного монстра — Белого призрака. Когда-то Кощей поклялся отомстить за гибель близких и уничтожить чудовище. В столице Кощей встречает юную волшебницу — циркачку Мэй. Волею случая они оказываются в Дикоземье, где им предстоит пережить ряд приключений, преодолеть многочисленные испытания, спасти мир и доказать, что настоящая любовь — бессмертна.

7.8 Оцените
35 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 26 марта 2022
Премьера в мире 26 марта 2022
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Андрей Колпин
Андрей Колпин
В ролях
Никита Волков
Никита Волков
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Все актеры и съемочная группа
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Кощей. Начало смотреть онлайн

Кощей. Начало
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Удачное, хотя и совсем не оригинальное название, сообщает о фильме главное: «Кощей. Начало» — модное нынче переосмысление биографии сказочного злодея. В версии анимационной студии «Паровоз» он оказывается романтическим героем, юным красавцем с подбритой бровью, который гоняет на байке и носит за спиной говорящий Меч-кладенец. В похожем образе Кощей уже появлялся в самом популярном проекте студии — мультсериале «Сказочный патруль» про четырех…
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Алёна Боровикова 8 ноября 2021, 11:34
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Елена Король 4 ноября 2021, 10:46
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