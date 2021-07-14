История моей жены, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг Якоба Штэрра, который волею случая женится на ветреной девушке по имени Лиззи. По мере развития событий он понимает, что его избранница далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. «История моей жены» определенно понравится ценителям любовных интриг и тонких романтичных фильмов.

Режиссером фильма стала венгерская постановщица Ильдико Эньеди, обладательница «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля. Большинству современных киноманов Эньеди известна по драматическому фильму «О теле и душе», а также сериалу «Терапия».

Главную женскую роль в картине исполнила французская актриса Леа Сейду, известная преимущественно своей работой в фильме «Жизнь Адель». Не так давно Сейду также можно было увидеть в ленте «Французский вестник» режиссера Уэса Андерсона.

Компанию Сейду на большом экране составил французский актер Луи Гаррель, настоящий любимчик ценителей авторского кино. Наибольшую популярность Гаррелю принесла роль в картине «Мечтатели», снятой итальянским постановщиком Бернардо Бертолуччи.

«История моей жены» попала в смотр минувшего Каннского кинофестиваля, однако по итогам мероприятия никаких наград не получила. Сообщается, что картина получила относительно прохладные отзывы мировых критиков и даже обычных зрителей. Тем не менее многие отметили игру исполнителей главных ролей.