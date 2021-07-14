История моей жены, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг Якоба Штэрра, который волею случая женится на ветреной девушке по имени Лиззи. По мере развития событий он понимает, что его избранница далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. «История моей жены» определенно понравится ценителям любовных интриг и тонких романтичных фильмов.
Режиссером фильма стала венгерская постановщица Ильдико Эньеди, обладательница «Золотой камеры» Каннского кинофестиваля. Большинству современных киноманов Эньеди известна по драматическому фильму «О теле и душе», а также сериалу «Терапия».
Главную женскую роль в картине исполнила французская актриса Леа Сейду, известная преимущественно своей работой в фильме «Жизнь Адель». Не так давно Сейду также можно было увидеть в ленте «Французский вестник» режиссера Уэса Андерсона.
Компанию Сейду на большом экране составил французский актер Луи Гаррель, настоящий любимчик ценителей авторского кино. Наибольшую популярность Гаррелю принесла роль в картине «Мечтатели», снятой итальянским постановщиком Бернардо Бертолуччи.
«История моей жены» попала в смотр минувшего Каннского кинофестиваля, однако по итогам мероприятия никаких наград не получила. Сообщается, что картина получила относительно прохладные отзывы мировых критиков и даже обычных зрителей. Тем не менее многие отметили игру исполнителей главных ролей.
В основу сюжета картины «История моей жены» вошел одноименный роман Милана Фюста, который очень любит постановщица Ильдико Эньеди. О разработке ленты стало известно еще пять лет назад — в 2017 году. Большая часть диалогов написана на английском языке.
Известно, что производство «Истории моей жены» началось в середине весны 2019 года. Съемки фильма проходили на территории Европы. В качестве локаций были выбраны такие города, как Гамбург, Будапешт, Мальта.
После триумфальной премьеры во Франции «История моей жены» попала в программу кинофестиваля Торонто, который прошел осенью 2021 года. Американские зрители, как известно, приняли картину довольно прохладно.
В данный момент рейтинг фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 24%. Данная цифра означает, что большая часть рецензентов осталась крайне недовольна тем, что увидела на большом экране. Общий показатель основан на рецензиях, опубликованных семнадцатью журналистами, которые, по всей видимости, присутствовали на Каннском кинофестивале.
Одну из главных мужских ролей в «Истории моей жены» исполнил голландский актер Гийс Нейбр, обладатель нескольких национальных кинопремий, который при этом практически неизвестен российскому кинозрителю.
Капитан Якоб Штэрр заключает пари с приятелем, что женится на первой женщине, которая переступит порог кафе, в котором они коротают время. Избранницей становится ветреная француженка Лиззи. Восхитительная, очаровательная, но отнюдь не верная.