Обходные пути, 2021

Документальная картина Екатерины Селенкиной расскажет о скрытой от посторонних глаз жизни российской столицы, которая вот уже много лет находится под сильнейшим влиянием черных рынков, торгующих запрещенными веществами, оружием, фальшивыми документами и даже людьми. Эта тема по-прежнему остается крайне важной и социально значимой для всех людей, проживающих не только в Москве, но и во всей стране.

Картина «Обходные пути» была представлена в рамках программы минувшего Венецианского кинофестиваля, по итогам которого режиссер Екатерина Селенкина получила специальную награду в программе «Неделя критики». Эта награда традиционно вручается молодым и талантливым кинематографистам.

«Обходные пути» являются не только российским, но и голландским проектом. В производстве и непосредственно в съемках фильма принимали участие европейские специалисты, что естественным образом способствовало его качеству и успеху на западном кинорынке.

«Обходные пути» – определенно, кино не для всех, однако фильм заслуживает внимание каждого. Подобно многим европейским хитам, он представляет собой очень неторопливое, медитативное кино, суть которого раскрывается в полунамеках и мимолетных кадрах. Отдельного упоминания заслуживает важная политическая нота в одной из сцен, своего рода крик души самого режиссера Екатерины Селенкиной.

В этом году работа Селенкиной по праву вошла в список самых ожидаемых российских картин. Именно по этой причине всем фанатам отечественного киноискусства, да и просто любителям, совершенно необходимо добавить его в свой вотч-лист.