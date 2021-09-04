Обходные пути, 2021

Документальная картина Екатерины Селенкиной расскажет о скрытой от посторонних глаз жизни российской столицы, которая вот уже много лет находится под сильнейшим влиянием черных рынков, торгующих запрещенными веществами, оружием, фальшивыми документами и даже людьми. Эта тема по-прежнему остается крайне важной и социально значимой для всех людей, проживающих не только в Москве, но и во всей стране.
Картина «Обходные пути» была представлена в рамках программы минувшего Венецианского кинофестиваля, по итогам которого режиссер Екатерина Селенкина получила специальную награду в программе «Неделя критики». Эта награда традиционно вручается молодым и талантливым кинематографистам.
«Обходные пути» являются не только российским, но и голландским проектом. В производстве и непосредственно в съемках фильма принимали участие европейские специалисты, что естественным образом способствовало его качеству и успеху на западном кинорынке.
«Обходные пути» – определенно, кино не для всех, однако фильм заслуживает внимание каждого. Подобно многим европейским хитам, он представляет собой очень неторопливое, медитативное кино, суть которого раскрывается в полунамеках и мимолетных кадрах. Отдельного упоминания заслуживает важная политическая нота в одной из сцен, своего рода крик души самого режиссера Екатерины Селенкиной.
В этом году работа Селенкиной по праву вошла в список самых ожидаемых российских картин. Именно по этой причине всем фанатам отечественного киноискусства, да и просто любителям, совершенно необходимо добавить его в свой вотч-лист.
Документальная картина «Обходные пути» успешно вошла в фестивальный сезон, попав в программы сразу нескольких авторитетных мировых смотров. Не так давно лента была представлена на кинофестивале в Греции, где получила очень теплый прием со стороны обычных зрителей и местных экспертов.
Фильм затрагивает крайне актуальную в нашей стране тему сбыта и распространения наркотиков. Главным героем «Обходных путей» является молодой кладмен по имени Денис, который не находит понимания в своей семье, зато получает поддержку у людей, казалось бы, далеких от общепринятого понятия «приличных».
Российская премьера «Обходных путей» прошла на кинофестивале в Новой Голландии, который состоялся в начале октября текущего года. По итогам мероприятия лента получила главный приз жюри, став лучшим российским проектом.
«Обходные пути» являются дебютной режиссерской работой Екатерины Селенкиной. Кроме всего прочего, она сама написала сценарий фильма, спродюсировала его и провела финальный монтаж.
Ожидается, что в следующем году картина будет показана еще и в Польше – «Обходные пути» попали в главную программу местного кинофестиваля. Точные даты показа пока не сообщаются.
Медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных влиянием невидимых цифровых чёрных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу.