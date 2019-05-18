Вивариум, 2019

После успешного хоррора «Без имени» ирландский режиссер Лоркан Финниган возвращается с новым сюрреалистическим триллером «Вивариум». Картина расскажет историю молодой пары, запертой в идеальном мире для среднестатистических американцев. Главные роли в фильме сыграют Джесси Айзенберг (Социальная сеть) и Имоджен Путс (Зеленая комната).

По сюжету «Вивариума» Том и Джемма планируют жить вместе, поэтому находятся в поиске жилья. Паре приглянулся коттеджный поселок, и они отправляются к риэлтору, чтобы осмотреть один из домов. Уже на подъезде к дому Том и Джемма чувствуют себя не в своей тарелке.

Риэлтор ведет себя странно, дома вокруг практически идентичны – и между собой различаются только номером на двери. В самом поселке душно и очень тихо. Пару раздражает, что они, возможно, первые и единственные жильцы в этом «райском» местечке. Поэтому, несмотря на все прелести дома, Том и Джемма отказывают агенту по недвижимости и уезжают.

Уже в машине герои радуются, что так легко отделались от чудаковатого риэлтора. Они пытаются покинуть поселок, но куда бы ни свернули, всегда возвращаются к дому номер 9. Именно этот дом и показывал им риэлтор. Том и Джемма в панике, но ситуацию ухудшает еще и осознание: весь поселок – ненастоящий.

Со временем пара получает посылку с едой, а затем им присылают в коробке ребенка. Чтобы выбраться из этого ужасного места, Тому и Джемме нужно вырастить странного младенца, при этом не сойдя с ума от тишины и одиночества.