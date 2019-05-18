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Вивариум Вивариум
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Вивариум, 2019

2019 / США
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Сюрреалистический триллер с Джесси Айзенбергом о молодой паре, запертой в идеальном мире
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Причины посмотреть Факты О фильме

После успешного хоррора «Без имени» ирландский режиссер Лоркан Финниган возвращается с новым сюрреалистическим триллером «Вивариум». Картина расскажет историю молодой пары, запертой в идеальном мире для среднестатистических американцев. Главные роли в фильме сыграют Джесси Айзенберг (Социальная сеть) и Имоджен Путс (Зеленая комната).

По сюжету «Вивариума» Том и Джемма планируют жить вместе, поэтому находятся в поиске жилья. Паре приглянулся коттеджный поселок, и они отправляются к риэлтору, чтобы осмотреть один из домов. Уже на подъезде к дому Том и Джемма чувствуют себя не в своей тарелке.

Риэлтор ведет себя странно, дома вокруг практически идентичны – и между собой различаются только номером на двери. В самом поселке душно и очень тихо. Пару раздражает, что они, возможно, первые и единственные жильцы в этом «райском» местечке. Поэтому, несмотря на все прелести дома, Том и Джемма отказывают агенту по недвижимости и уезжают.

Уже в машине герои радуются, что так легко отделались от чудаковатого риэлтора. Они пытаются покинуть поселок, но куда бы ни свернули, всегда возвращаются к дому номер 9. Именно этот дом и показывал им риэлтор. Том и Джемма в панике, но ситуацию ухудшает еще и осознание: весь поселок – ненастоящий.

Со временем пара получает посылку с едой, а затем им присылают в коробке ребенка. Чтобы выбраться из этого ужасного места, Тому и Джемме нужно вырастить странного младенца, при этом не сойдя с ума от тишины и одиночества.

Для актеров Джесси Айзенберга и Имоджен Путс это не первый совместный проект. Они уже вместе снимались в инди-комедии «Искусство самообороны» (2019) и картине «Сексоголик» (2009).

Это второй совместный проект ирландского режиссера Лоркана Финнегана, сценариста Гаррета Шэнли и продюсера Брунеллы Коччильи. Все вместе они работали над картиной «Без имени».

Фильм основан на одноименном рассказе Лоркана Финнегана. Совместно с Гарретом Шэнли режиссер разработал из идеи полноценный сценарий для фильма.

Это вторая картина Лоркана Финнегана, где герои заперты в доме. В фильме «Без имени» главный герой гостил в доме возле леса с говорящими деревьями.

Изначально на роль Джеммы пригласили актрису Маккензи Дэвис. Во время съемок между актрисой и командой возникли разногласия, и Дэвис отказалась от участия в проекте. Вместо нее на главную роль взяли Имоджен Путс.

Джесси Айзенберг предпочитает сниматься в трагикомедиях и черных комедиях. Последние его работы – «Искусство самообороны» и «Zомбиленд: Контрольный выстрел». Тем не менее, актер играет и серьезные роли. За съемки в байопике «Социальная сеть» Айзенберга номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Премьера «Вивариума» состоялась в мае 2019 года на Каннском фестивале во Франции. Картина была участницей секции «Неделя критики» и получила множество положительных отзывов.

Название фильма «Вивариум» происходит от слова «виварий» — помещение или здание при медико-биологическом учреждении, предназначенное для содержания лабораторных животных.

В поисках идеального дома молодая пара знакомится со странным агентом по недвижимости. Во время показа нового поселка в пригороде, агент таинственным образом исчезает, а Том и Джемма с ужасом понимают, что они абсолютно одни в этом жутковато-стерильном лабиринте одинаковых домов, и что из него нет выхода. Но настоящий кошмар еще впереди – вскоре их одиночество будет прервано появлением у дверей коробки с младенцем, который похож на человека лишь внешне…

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера онлайн 27 марта 2020
Премьера в мире 18 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Лоркан Финнеган
Лоркан Финнеган
В ролях
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Джонатан Арис
Джонатан Арис
Ольга Верли
Ольга Верли
Даниэль Райан
Даниэль Райан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вивариум 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
lizaveta9640 1 мая 2022, 16:12
Фильм очень непонятный, хотя заставляет задуматься. Люблю Джесси Айзенберга, наверное, поэтому меня фильм и зацепил. И открытый финал, который приходится подумывать самостоятельно.
Marina Borkunova 30 марта 2020, 00:40
Как обычно-заинтриговали,но обьяснения всей этой ереси не смогли придумать.Редкостная дрянь.Пожалуй это самая дрянная дрянь из всего что я видела за последний год.
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15 голосов
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саундтрек фильма Вивариум
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года Любителям пощекотать себе нервы этот список придется по душе.
Написать
20 июля 2020 12:23
«Невероятно жуткий»: первые отзывы о триллере «Вивариум» с Джесси Айзенбергом Кажется, найден идеальный фильм для просмотра в условиях самоизоляции.
Написать
30 марта 2020 13:02
Джесси Айзенберг и Имоджен Путс воспитывают маленького мутанта в трейлере «Вивариума» Актеры играют пару, которая становится чьими-то подопытными.
Написать
27 января 2020 10:08
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