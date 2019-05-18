Вивариум, 2019

После успешного хоррора «Без имени» ирландский режиссер Лоркан Финниган возвращается с новым сюрреалистическим триллером «Вивариум». Картина расскажет историю молодой пары, запертой в идеальном мире для среднестатистических американцев. Главные роли в фильме сыграют Джесси Айзенберг (Социальная сеть) и Имоджен Путс (Зеленая комната).
По сюжету «Вивариума» Том и Джемма планируют жить вместе, поэтому находятся в поиске жилья. Паре приглянулся коттеджный поселок, и они отправляются к риэлтору, чтобы осмотреть один из домов. Уже на подъезде к дому Том и Джемма чувствуют себя не в своей тарелке.
Риэлтор ведет себя странно, дома вокруг практически идентичны – и между собой различаются только номером на двери. В самом поселке душно и очень тихо. Пару раздражает, что они, возможно, первые и единственные жильцы в этом «райском» местечке. Поэтому, несмотря на все прелести дома, Том и Джемма отказывают агенту по недвижимости и уезжают.
Уже в машине герои радуются, что так легко отделались от чудаковатого риэлтора. Они пытаются покинуть поселок, но куда бы ни свернули, всегда возвращаются к дому номер 9. Именно этот дом и показывал им риэлтор. Том и Джемма в панике, но ситуацию ухудшает еще и осознание: весь поселок – ненастоящий.
Со временем пара получает посылку с едой, а затем им присылают в коробке ребенка. Чтобы выбраться из этого ужасного места, Тому и Джемме нужно вырастить странного младенца, при этом не сойдя с ума от тишины и одиночества.
Для актеров Джесси Айзенберга и Имоджен Путс это не первый совместный проект. Они уже вместе снимались в инди-комедии «Искусство самообороны» (2019) и картине «Сексоголик» (2009).
Это второй совместный проект ирландского режиссера Лоркана Финнегана, сценариста Гаррета Шэнли и продюсера Брунеллы Коччильи. Все вместе они работали над картиной «Без имени».
Фильм основан на одноименном рассказе Лоркана Финнегана. Совместно с Гарретом Шэнли режиссер разработал из идеи полноценный сценарий для фильма.
Это вторая картина Лоркана Финнегана, где герои заперты в доме. В фильме «Без имени» главный герой гостил в доме возле леса с говорящими деревьями.
Изначально на роль Джеммы пригласили актрису Маккензи Дэвис. Во время съемок между актрисой и командой возникли разногласия, и Дэвис отказалась от участия в проекте. Вместо нее на главную роль взяли Имоджен Путс.
Джесси Айзенберг предпочитает сниматься в трагикомедиях и черных комедиях. Последние его работы – «Искусство самообороны» и «Zомбиленд: Контрольный выстрел». Тем не менее, актер играет и серьезные роли. За съемки в байопике «Социальная сеть» Айзенберга номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Премьера «Вивариума» состоялась в мае 2019 года на Каннском фестивале во Франции. Картина была участницей секции «Неделя критики» и получила множество положительных отзывов.
Название фильма «Вивариум» происходит от слова «виварий» — помещение или здание при медико-биологическом учреждении, предназначенное для содержания лабораторных животных.
В поисках идеального дома молодая пара знакомится со странным агентом по недвижимости. Во время показа нового поселка в пригороде, агент таинственным образом исчезает, а Том и Джемма с ужасом понимают, что они абсолютно одни в этом жутковато-стерильном лабиринте одинаковых домов, и что из него нет выхода. Но настоящий кошмар еще впереди – вскоре их одиночество будет прервано появлением у дверей коробки с младенцем, который похож на человека лишь внешне…