Паранормальные явления. Медиум, 2021

Тайский хоррор снят в стиле псевдодокументального фильма и наверняка покажется интересным для поклонников жанрового кино и любителей экзотики в кадре. Азиатский колорит, традиции и поклонение местным идолам создают пугающую и мистическую атмосферу на протяжении всей картины.
Картина изобилует деталями. В первой половине зрители знакомятся с главными героями, историей семьи, особенностями их личных взаимоотношений. Поначалу создается впечатление, что это лишнее, но во второй части становится понятно, что все эти детали помогают прочувствовать характеры героев и объяснить логику их дальнейших поступков.
Фильм отчасти раскрывает тему экзорцизма (в азиатском варианте) и одержимости, а также знакомит с местными обрядами и поверьями. Подход тайских режиссеров отличается от того, как исследуют эту же тему их западные коллеги. Картина производит впечатление эффектным и шокирующим финалом, который позволяет зрителю сложить пазл воедино. Однако следует быть готовым к тому, что однозначных ответов на некоторые вопросы режиссер не дает, предоставляя зрителю пространство для фантазии и самостоятельного анализа. Концовка позволяет провести аналогию с фильмами «Реинкарнация» и «Суспирия».
Бюджет фильма составил 1,8 миллиона долларов. При этом кассовые сборы в мире за год насчитывают около 7 562 550 долларов. Спустя 11 месяцев после премьеры, состоявшейся в Южной Корее на Международном фестивале фантастического кино в Пучхоне, картину посмотрело 832 426 человек.
Музыку для фильма написал композитор и звукорежиссер Чатчай Понгпрапапхан. В 2012 году он стал победителем премии, учрежденной Азиатской киноакадемией, в номинации «Лучший композитор» за свою работу для ленты «Меченосцы».
Режиссурой картины занимался Банйонг Писантханакун. Также он принимал участие в написании сценария в соавторстве с На Хон-джин и продюсировал проект. Банйонг Писантханакун попробовал себя не только в этих ролях. За годы своей творческой деятельности, которая началась в 2004 году, он успел поработать даже в кадре в качестве актера.
Образ центральной героини воплотила на экране Савани Утумма — актриса, известная своим участием в картинах «Один день» (2016), «Обещание» (2017) и «Медиум» (2021). Она впервые предстала в полнометражном фильме в главной роли.
Критики отметили влияние на режиссера фильмов «Ведьма из Блэр» (Дэниел Мирик, Эдуардо Санчес, 1999 г.) и «Паранормальное явление» (Орен Пели, 2007 г.), которыми, по всей видимости, вдохновлялся Писантханакун в процессе создания картины.
Группа документалистов приезжает в Таиланд, чтобы снять фильм о древнем роде шаманов, поклоняющихся богине Ба Ян. Внезапно богиня выбирает в качестве медиума девушку из съемочной группы. Шаманов с детства учат задабривать свою покровительницу и не допускать ее гнева, и теперь все местные жители обеспокоены тем, как городская девушка сможет удержать злое начало богини. Им нужно разгадать, что скрывается за паранормальными явлениями Ба Ян и не допустить, чтобы дух смерти покинул местность и пошел по миру, как чума.