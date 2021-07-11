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Паранормальные явления. Медиум Паранормальные явления. Медиум
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Rang Zong

Паранормальные явления. Медиум, 2021

2021 / Таиланд
5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Тайский хоррор о жестоком духе смерти
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тайский хоррор снят в стиле псевдодокументального фильма и наверняка покажется интересным для поклонников жанрового кино и любителей экзотики в кадре. Азиатский колорит, традиции и поклонение местным идолам создают пугающую и мистическую атмосферу на протяжении всей картины.

Картина изобилует деталями. В первой половине зрители знакомятся с главными героями, историей семьи, особенностями их личных взаимоотношений. Поначалу создается впечатление, что это лишнее, но во второй части становится понятно, что все эти детали помогают прочувствовать характеры героев и объяснить логику их дальнейших поступков.

Фильм отчасти раскрывает тему экзорцизма (в азиатском варианте) и одержимости, а также знакомит с местными обрядами и поверьями. Подход тайских режиссеров отличается от того, как исследуют эту же тему их западные коллеги. Картина производит впечатление эффектным и шокирующим финалом, который позволяет зрителю сложить пазл воедино. Однако следует быть готовым к тому, что однозначных ответов на некоторые вопросы режиссер не дает, предоставляя зрителю пространство для фантазии и самостоятельного анализа. Концовка позволяет провести аналогию с фильмами «Реинкарнация» и «Суспирия».

Бюджет фильма составил 1,8 миллиона долларов. При этом кассовые сборы в мире за год насчитывают около 7 562 550 долларов. Спустя 11 месяцев после премьеры, состоявшейся в Южной Корее на Международном фестивале фантастического кино в Пучхоне, картину посмотрело 832 426 человек.

Музыку для фильма написал композитор и звукорежиссер Чатчай Понгпрапапхан. В 2012 году он стал победителем премии, учрежденной Азиатской киноакадемией, в номинации «Лучший композитор» за свою работу для ленты «Меченосцы».

Режиссурой картины занимался Банйонг Писантханакун. Также он принимал участие в написании сценария в соавторстве с На Хон-джин и продюсировал проект. Банйонг Писантханакун попробовал себя не только в этих ролях. За годы своей творческой деятельности, которая началась в 2004 году, он успел поработать даже в кадре в качестве актера.

Образ центральной героини воплотила на экране Савани Утумма — актриса, известная своим участием в картинах «Один день» (2016), «Обещание» (2017) и «Медиум» (2021). Она впервые предстала в полнометражном фильме в главной роли.

Критики отметили влияние на режиссера фильмов «Ведьма из Блэр» (Дэниел Мирик, Эдуардо Санчес, 1999 г.) и «Паранормальное явление» (Орен Пели, 2007 г.), которыми, по всей видимости, вдохновлялся Писантханакун в процессе создания картины.

Группа документалистов приезжает в Таиланд, чтобы снять фильм о древнем роде шаманов, поклоняющихся богине Ба Ян. Внезапно богиня выбирает в качестве медиума девушку из съемочной группы. Шаманов с детства учат задабривать свою покровительницу и не допускать ее гнева, и теперь все местные жители обеспокоены тем, как городская девушка сможет удержать злое начало богини. Им нужно разгадать, что скрывается за паранормальными явлениями Ба Ян и не допустить, чтобы дух смерти покинул местность и пошел по миру, как чума.

5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера онлайн 14 октября 2021
Премьера в мире 11 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Банйонг Писантханакун
В ролях
Савани Утумма
Нариля Гулмонгколпеч
Сирани Янкиттикан
Ясака Чайсорн
Бунсонг Накпху
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Паранормальные явления. Медиум 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Алмаз Синема Алтуфьевский
21:15 от 100 ₽
Каро 13 Кунцево
21:30
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Айпери Садыкова 4 июля 2022, 23:04
Редкостное говно, 0 из 10
Илья Пьянов 6 июля 2022, 10:57
8/10 нормальный фильм
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16 голосов
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«Паранормальные явления. Медиум» в кинотеатрах

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский Владыкино
2D
21:15 от 100 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
21:30
Каро 5 Марс Бибирево
2D
22:10
Полное расписание и билеты
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