Паранормальные явления. Медиум, 2021

Тайский хоррор снят в стиле псевдодокументального фильма и наверняка покажется интересным для поклонников жанрового кино и любителей экзотики в кадре. Азиатский колорит, традиции и поклонение местным идолам создают пугающую и мистическую атмосферу на протяжении всей картины.

Картина изобилует деталями. В первой половине зрители знакомятся с главными героями, историей семьи, особенностями их личных взаимоотношений. Поначалу создается впечатление, что это лишнее, но во второй части становится понятно, что все эти детали помогают прочувствовать характеры героев и объяснить логику их дальнейших поступков.

Фильм отчасти раскрывает тему экзорцизма (в азиатском варианте) и одержимости, а также знакомит с местными обрядами и поверьями. Подход тайских режиссеров отличается от того, как исследуют эту же тему их западные коллеги. Картина производит впечатление эффектным и шокирующим финалом, который позволяет зрителю сложить пазл воедино. Однако следует быть готовым к тому, что однозначных ответов на некоторые вопросы режиссер не дает, предоставляя зрителю пространство для фантазии и самостоятельного анализа. Концовка позволяет провести аналогию с фильмами «Реинкарнация» и «Суспирия».