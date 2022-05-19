Приплыли!, 2022

Картина придется по душе всем любителям отечественных комедий, где яркие карикатурные персонажи попадают в непредсказуемые и забавные ситуации. Незадачливый романтик Павел собирается предложить своей девушке руку и сердце на яхте, инсценировав кадр из ее любимого фильма «Титаник». Но в это же время судно понадобилось отцу Паши, который планирует провернуть на нем одну аферу...
В ленте снимается профессиональный звездный состав российских актеров: Владимир Яглыч, Роман Фомин, Александр Соколовский, Маргарита Аброськина, Игорь Золотовицкий и другие. Многие из них часто появляются в комедийных картинах. Эти актеры способны воплотить на экране характерных героев во всех красках.
В фильме присутствует множество забавных сцен, а сценарий изобилует смешными репликами. Герои остро шутят, постоянно подтрунивают друг над другом и часто оказываются в нелепых ситуациях. При этом, как и подобает русским людям с хорошо развитыми смекалкой и воображением, они находят выход из любого отчаянного положения.
Главной мотивацией персонажей является, конечно, любовь. Даже при том, что порой один герой может бросить другого в «терновый куст», в экстренный момент они всегда придут на выручку. Поэтому happy end их веселым приключениям обеспечен.
Для режиссера и сценариста Юрия Ярушникова картина является дебютным полнометражным проектом. До этого у него был только режиссерский опыт съемок короткометражных лент. На его профессиональном счету фильмы «Воротничок» (2017), «Твою мать» (2018) и «Теленок» (2019).
Большая часть съемок проходила в море. По словам режиссера, это накладывало свой отпечаток и влияло на съемочный процесс, в первую очередь, из-за непредсказуемости и переменчивости погоды. Однако атмосфера и окружающая красота компенсировали сложности.
Режиссер Юрия Ярушников отметил, что съемочная команда подобралась на славу. Актеры, операторы и другие участники процесса работали слаженно. Они руководствовались принципом «один за всех и все за одного», ведь иначе в море просто не может быть.
За производство фильма отвечает eXtraOrdinary Virtual Production — самая большая в РФ студия по созданию видеоконтента с использованием инновационных технологий Virtual Production. Сооснователи XOVP Юрий Ярушников и Андрей Гуркин активно участвуют в съемках. Последний из них является генеральным продюсером и оператором-постановщиком фильма. Для обоих это является первым опытом производства полного метра.
Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы – яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.