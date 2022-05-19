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Приплыли!, 2022

2022 / Россия
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Авантюрная комедия о романтичном влюбленном и его отце-аферисте
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Картина придется по душе всем любителям отечественных комедий, где яркие карикатурные персонажи попадают в непредсказуемые и забавные ситуации. Незадачливый романтик Павел собирается предложить своей девушке руку и сердце на яхте, инсценировав кадр из ее любимого фильма «Титаник». Но в это же время судно понадобилось отцу Паши, который планирует провернуть на нем одну аферу...

В ленте снимается профессиональный звездный состав российских актеров: Владимир Яглыч, Роман Фомин, Александр Соколовский, Маргарита Аброськина, Игорь Золотовицкий и другие. Многие из них часто появляются в комедийных картинах. Эти актеры способны воплотить на экране характерных героев во всех красках.

В фильме присутствует множество забавных сцен, а сценарий изобилует смешными репликами. Герои остро шутят, постоянно подтрунивают друг над другом и часто оказываются в нелепых ситуациях. При этом, как и подобает русским людям с хорошо развитыми смекалкой и воображением, они находят выход из любого отчаянного положения.

Главной мотивацией персонажей является, конечно, любовь. Даже при том, что порой один герой может бросить другого в «терновый куст», в экстренный момент они всегда придут на выручку. Поэтому happy end их веселым приключениям обеспечен.

Для режиссера и сценариста Юрия Ярушникова картина является дебютным полнометражным проектом. До этого у него был только режиссерский опыт съемок короткометражных лент. На его профессиональном счету фильмы «Воротничок» (2017), «Твою мать» (2018) и «Теленок» (2019).

Большая часть съемок проходила в море. По словам режиссера, это накладывало свой отпечаток и влияло на съемочный процесс, в первую очередь, из-за непредсказуемости и переменчивости погоды. Однако атмосфера и окружающая красота компенсировали сложности.

Режиссер Юрия Ярушников отметил, что съемочная команда подобралась на славу. Актеры, операторы и другие участники процесса работали слаженно. Они руководствовались принципом «один за всех и все за одного», ведь иначе в море просто не может быть.

За производство фильма отвечает eXtraOrdinary Virtual Production — самая большая в РФ студия по созданию видеоконтента с использованием инновационных технологий Virtual Production. Сооснователи XOVP Юрий Ярушников и Андрей Гуркин активно участвуют в съемках. Последний из них является генеральным продюсером и оператором-постановщиком фильма. Для обоих это является первым опытом производства полного метра.

Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы – яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 19 мая 2022
Премьера в мире 19 мая 2022
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Юрий Ярушников
Юрий Ярушников
В ролях
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Роман Фомин
Роман Фомин
Маргарита Аброськина
Маргарита Аброськина
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приплыли! 1 постер
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Приплыли!
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Экраны российских кинотеатров готовятся к настоящему яркому всплеску — в прокат выходит лента «Приплыли!» Юрия Ярушникова, для которого это дебютная полнометражная работа. Элементы черной комедии, гламурного криминала и русской ментальности сплетаются на все 85 минут хронометража и позволяют немного забыться в чудаковатости главных героев. Молодой парень Паша мечтает о самом романтичном предложении руки и сердца своей девушке Тане, которая очень любит культовую…
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a8937175027476 24 мая 2022, 20:53
В конце фильма минут 10 прикольно и все а весь фильм скучно, хотелось уснуть
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5 голосов
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16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море Киноафиша расскажет вам о лучших фильмах самых разных жанров – от приключенческого кино до серьезных драм и леденящих душу хорроров – действие которых разворачивается в море.  
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19 мая 2022 13:50
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