Приплыли!, 2022

Картина придется по душе всем любителям отечественных комедий, где яркие карикатурные персонажи попадают в непредсказуемые и забавные ситуации. Незадачливый романтик Павел собирается предложить своей девушке руку и сердце на яхте, инсценировав кадр из ее любимого фильма «Титаник». Но в это же время судно понадобилось отцу Паши, который планирует провернуть на нем одну аферу...

В ленте снимается профессиональный звездный состав российских актеров: Владимир Яглыч, Роман Фомин, Александр Соколовский, Маргарита Аброськина, Игорь Золотовицкий и другие. Многие из них часто появляются в комедийных картинах. Эти актеры способны воплотить на экране характерных героев во всех красках.

В фильме присутствует множество забавных сцен, а сценарий изобилует смешными репликами. Герои остро шутят, постоянно подтрунивают друг над другом и часто оказываются в нелепых ситуациях. При этом, как и подобает русским людям с хорошо развитыми смекалкой и воображением, они находят выход из любого отчаянного положения.

Главной мотивацией персонажей является, конечно, любовь. Даже при том, что порой один герой может бросить другого в «терновый куст», в экстренный момент они всегда придут на выручку. Поэтому happy end их веселым приключениям обеспечен.