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Дикие люди
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Vildmænd / Wild Men

Дикие люди, 2021

2021 / Дания
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Уйти в норвежские горы и добывать себе пищу боевым топором, луком и стрелами, как это делали викинги. Такое нетривиальное решение находит Мартин, стремясь ответить на трудные вопросы. Однако герой вынужден прервать охоту на горных коз и лягушек. И виной тому — наркоконтрабандист Муса, попавший в аварию. Дикие приключения диких людей от Томаса Данескова — это замечательное напоминание о том, что датское кино может быть по-настоящему смешным, оставаясь при этом глубоким и трогательным. Весь спектр эмоций — от комического до драматического – проживают Заки Юссеф («Мистериум: Эффект Марко», «Сыны Дании») и Расмус Бьерг, знакомый зрителю по многим фильмам фестиваля Danish Wave («Ты видишь луну, Даниэль?», «Сыны Дании», «Счастливчик Пер»). Актёры демонстрируют, как за самодельными одеждами викингов скрываются чувствительные мужчины, которые запутались в жизненных проблемах. А игра в переодевание добавляет происходящему оригинальности и многочисленные поводы для смеха.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 октября 2022
Премьера онлайн 23 июня 2022
Премьера в мире 26 августа 2021
Возраст 18+
Режиссер
Томас Данесков
В ролях
Расмус Бьерг
Заки Юссеф
Бьорн Сундквист
Софи Гробёль
Софи Гробёль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикие люди 3 постера
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