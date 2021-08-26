Дикие люди, 2021

Уйти в норвежские горы и добывать себе пищу боевым топором, луком и стрелами, как это делали викинги. Такое нетривиальное решение находит Мартин, стремясь ответить на трудные вопросы. Однако герой вынужден прервать охоту на горных коз и лягушек. И виной тому — наркоконтрабандист Муса, попавший в аварию. Дикие приключения диких людей от Томаса Данескова — это замечательное напоминание о том, что датское кино может быть по-настоящему смешным, оставаясь при этом глубоким и трогательным. Весь спектр эмоций — от комического до драматического – проживают Заки Юссеф («Мистериум: Эффект Марко», «Сыны Дании») и Расмус Бьерг, знакомый зрителю по многим фильмам фестиваля Danish Wave («Ты видишь луну, Даниэль?», «Сыны Дании», «Счастливчик Пер»). Актёры демонстрируют, как за самодельными одеждами викингов скрываются чувствительные мужчины, которые запутались в жизненных проблемах. А игра в переодевание добавляет происходящему оригинальности и многочисленные поводы для смеха.