Земун, 2021

Режиссерское кресло занял Эдуард Жолнин. Фильм стал для него дебютной работой. По словам кинематографиста, он начал работу над картиной за несколько лет до съемок. Одновременно с написанием сценария Жолнин изучал провинциальную жизнь и в течение трех месяцев работал в коровнике, где доил коров и даже принимал роды.
Фильм также стал дебютом для актера Саввы Ярцева, который исполнил роль главного героя в ранние годы его жизни. Для роли в фильме Савва специально покрасил волосы. Несмотря на отсутствие опыта, он справился с поставленной задачей всего за пару дублей.
Съемки проходили в Новохоперском районе в Воронежской области, Санкт-Петербурге и на реке Савала.
«Земун» стал лауреатом фестиваля «Окно в Европу» в 2021 году и получил приз кинокритиков.
Картина получила поддержку аудитории на IX Забайкальском международном кинофестивале в виде приза зрительских симпатий.
После загадочной гибели отца Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем ему самому все чаще видится Земун – мистическая корова, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.