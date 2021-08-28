Земун, 2021

Режиссерское кресло занял Эдуард Жолнин. Фильм стал для него дебютной работой. По словам кинематографиста, он начал работу над картиной за несколько лет до съемок. Одновременно с написанием сценария Жолнин изучал провинциальную жизнь и в течение трех месяцев работал в коровнике, где доил коров и даже принимал роды.

Фильм также стал дебютом для актера Саввы Ярцева, который исполнил роль главного героя в ранние годы его жизни. Для роли в фильме Савва специально покрасил волосы. Несмотря на отсутствие опыта, он справился с поставленной задачей всего за пару дублей.

Съемки проходили в Новохоперском районе в Воронежской области, Санкт-Петербурге и на реке Савала.

«Земун» стал лауреатом фестиваля «Окно в Европу» в 2021 году и получил приз кинокритиков.

Картина получила поддержку аудитории на IX Забайкальском международном кинофестивале в виде приза зрительских симпатий.