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Земун, 2021

2021 / Россия
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О фильме

После внезапной смерти отца Егор возвращается в деревню, намереваясь поскорее продать унаследованные земли со стадом коров, рассчитаться с долгами отца и увезти младшего брата в город. У местного предпринимателя Глеба уже готовы документы для сделки. Вот только брат категорически против и под покровом ночи уводит стадо в неизвестном направлении. 

Чем больше Егор погружается в происходящее, тем прозрачнее становятся истинные мотивы Глеба, который ни перед чем не остановится ради денег. Единственное, чего он не учел в своих расчетах — это мистические силы, охраняющие местные земли.

Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 ноября 2022
Премьера в мире 10 ноября 2022
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эдуард Жолнин
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Иван Решетняк
Олег Ягодин
Олег Ягодин
Екатерина Шумакова
Екатерина Шумакова
Вячеслав Гардер
Все актеры и съемочная группа
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