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Постер фильма Земун
6.7
Земун - Трейлер
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6.7

Земун

, 2021
Zemun
Россия / драма / 18+
Мистическая драма о семейных тайнах и своих корнях
Трейлеры
Постер фильма Земун
6.7
Земун - Трейлер
Земун  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял Эдуард Жолнин. Фильм стал для него дебютной работой. По словам кинематографиста, он начал работу над картиной за несколько лет до съемок. Одновременно с написанием сценария Жолнин изучал провинциальную жизнь и в течение трех месяцев работал в коровнике, где доил коров и даже принимал роды.

Фильм также стал дебютом для актера Саввы Ярцева, который исполнил роль главного героя в ранние годы его жизни. Для роли в фильме Савва специально покрасил волосы. Несмотря на отсутствие опыта, он справился с поставленной задачей всего за пару дублей.

Съемки проходили в Новохоперском районе в Воронежской области, Санкт-Петербурге и на реке Савала.

«Земун» стал лауреатом фестиваля «Окно в Европу» в 2021 году и получил приз кинокритиков. 

Картина получила поддержку аудитории на IX Забайкальском международном кинофестивале в виде приза зрительских симпатий.

После загадочной гибели отца Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем ему самому все чаще видится Земун – мистическая корова, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.

В ролях

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Egor
Иван Решетняк
Иван Решетняк
Pashka
Олег Ягодин
Олег Ягодин
Gleb
Екатерина Шумакова
Екатерина Шумакова
Mute
Вячеслав Гардер
Вячеслав Гардер
Vlas
Анатолий Дубанов
Father
Nikita Kostyukevich
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Vasily Lysyakov
Georgy Shabanov
Режиссер Эдуард Жолнин
Сценарист Эдуард Жолнин
Композитор Anatoliy Gonye
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 28 августа 2021
Дата выхода
10 ноября 2022 Россия Вольга

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 35 000 000 RUR
Сборы в мире $57 074
Производство Rock Films
Другие названия
Zemun, Земун

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Земун - Трейлер
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Земун

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28 сентября 2022 13:10 «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность ближайшего времени. Рассказываем, что удалось узнать на втором дне «Кино Экспо 2022».

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