Земун, 2021

После внезапной смерти отца Егор возвращается в деревню, намереваясь поскорее продать унаследованные земли со стадом коров, рассчитаться с долгами отца и увезти младшего брата в город. У местного предпринимателя Глеба уже готовы документы для сделки. Вот только брат категорически против и под покровом ночи уводит стадо в неизвестном направлении.

Чем больше Егор погружается в происходящее, тем прозрачнее становятся истинные мотивы Глеба, который ни перед чем не остановится ради денег. Единственное, чего он не учел в своих расчетах — это мистические силы, охраняющие местные земли.