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Щелкунчик и волшебная флейта
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Щелкунчик и волшебная флейта, 2023

2023 / Россия
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О фильме

В рождественскую ночь, когда с неба упала звезда, юная Мари загадала желание – снова стать маленькой и вернуться в то время, когда она была счастлива. Желание почти сбылось — Мари оказалась в окружении своих оживших игрушек. Ее верные друзья — баран Кудряш и страус Красный Клюв рады встрече. Ожил и игрушечный Щелкунчик – оказывается, это заколдованный принц королевства волшебных цветов по имени Георг. Много лет назад злая мачеха превратила его в деревянную игрушку, а короля опоила зельем, теперь королевство Георга в упадке, ведь власть в нем захватили крысы. Снять чары может помочь только волшебная флейта, на поиски которой и отправляются друзья.

Год выпуска 2023
Премьера в России 5 января 2023
Премьера в мире 5 января 2023
Прокатчик SPPR
Режиссер
Георгий Гитис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Щелкунчик и волшебная флейта 2 постера
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