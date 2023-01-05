Щелкунчик и волшебная флейта, 2023

В рождественскую ночь, когда с неба упала звезда, юная Мари загадала желание – снова стать маленькой и вернуться в то время, когда она была счастлива. Желание почти сбылось — Мари оказалась в окружении своих оживших игрушек. Ее верные друзья — баран Кудряш и страус Красный Клюв рады встрече. Ожил и игрушечный Щелкунчик – оказывается, это заколдованный принц королевства волшебных цветов по имени Георг. Много лет назад злая мачеха превратила его в деревянную игрушку, а короля опоила зельем, теперь королевство Георга в упадке, ведь власть в нем захватили крысы. Снять чары может помочь только волшебная флейта, на поиски которой и отправляются друзья.