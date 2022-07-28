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Развод. Фильм второй Развод. Фильм второй
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Развод. Фильм второй, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
Продолжение комедии о паре, которая не может делить совместную квартиру
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Факты О фильме

Продюсером фильма стал Дмитрий Пермяков, который ранее являлся сценаристом комедийного проекта «Интерны» на ТНТ. Кроме того, он участвовал в создании и продвижении картины «Холоп». Пермяков сообщил, что выпуск двух частей одной картины в прокат стало для команды экспериментом, на который они рискнули, принимая в расчет сложившуюся ситуацию в России, в том числе в сфере кинематографа.

Актер Антон Шурцов, сыгравший в картине главную роль, остался доволен сценарием. По его мнению, все диалоги прописаны профессионально. Ситуации, в которых оказываются персонажи, для него самого тоже знакомы. Шурцов считает своего героя Витю гением, изображать которого было нелегко.

Молодая семья пробыла в таком статусе недолго: друг в друге Витя и Илона замечают только недостатки, постоянно ругаются и, в конце концов, разводятся… От их некогда счастливой семьи осталась лишь купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки. На самом деле у легкомысленных Вити и Илоны не было времени толком изучить друг друга: они поженились практически сразу после знакомства и тогда же обзавелись злополучной квартирой, а теперь не знают, как им быть. Квартира есть, чувств нет… кажется, что главная интрига лишь в том, что произойдёт раньше: продажа проблемной квартиры, или бывшие супруги окончательно доведут друг друга в четырёх стенах.

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера в мире 28 июля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Константин Колесов
Константин Колесов
В ролях
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Антон Шурцов
Антон Шурцов
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Алена Савастова
Алена Савастова
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Развод. Фильм второй 1 постер
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