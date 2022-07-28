Развод. Фильм второй, 2022

Продюсером фильма стал Дмитрий Пермяков, который ранее являлся сценаристом комедийного проекта «Интерны» на ТНТ. Кроме того, он участвовал в создании и продвижении картины «Холоп». Пермяков сообщил, что выпуск двух частей одной картины в прокат стало для команды экспериментом, на который они рискнули, принимая в расчет сложившуюся ситуацию в России, в том числе в сфере кинематографа.

Актер Антон Шурцов, сыгравший в картине главную роль, остался доволен сценарием. По его мнению, все диалоги прописаны профессионально. Ситуации, в которых оказываются персонажи, для него самого тоже знакомы. Шурцов считает своего героя Витю гением, изображать которого было нелегко.